«Возраста не существует! Человек не должен думать о нем», – Лариса Кадочникова

Известный польский писатель Станислав Лем говорил, что будущее всегда выглядит иначе, чем мы пытаемся его вообразить. И с этим трудно не согласиться. Тем более сложно представить будущее в новых реалиях, ведь мы живем в то время, когда случается то, чего не может быть. «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» — серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей о том, что ждет нас впереди. Сегодня собеседница «ФАКТОВ» — народная артистка Украины Лариса Кадочникова.

«Добираться в театр стараюсь на такси, хотя это и дорого»

— Лариса Валентиновна, пандемия в разгаре, а вы блистаете на сцене в спектакле «Актрисе всегда 18». Не боитесь рисковать?

— Сложный вопрос. Если все время об этом думать, будет ощущение: а вдруг придешь домой — и поднимется температура. Первое время я, конечно, очень боялась. Но, знаете, чему быть, того не миновать. Для меня очень важно, чтобы театр был открыт, чтобы можно было работать. Зритель соскучился по театру, а мы — по зрителю. Духовная пища всем необходима. Сегодня мы окунулись в совершенно другой мир. И никто не знает, как будут развиваться события дальше. Что касается мер безопасности, их нужно соблюдать — носить маску, держать дистанцию. Добираться в театр я стараюсь на такси, хотя это и дорого. В общественном транспорте не все придерживаются масочного режима, а делать замечания и напоминать о необходимости уважать друг друга я устала. Но несмотря ни на что, жизнь продолжается. И мне кажется, что этот вирус, как пришел, так и уйдет.

— Сара Бернар, роль которой вы исполняете в постановке, говорила: «Все происходящее с нами противоречит логике и мудрому предвидению». Кажется, это сказано о нашем времени. А как вы считаете, пандемия изменит психологию и приоритеты людей?

— Должна изменить. В последние годы деньги в обществе вышли на первое место. Мещанство, суть которого — жизнь напоказ, засосало жизнь большинства. Мещане соревнуются, у кого лучше дом, машина, одежда… Они не обсуждают прочитанные книги и премьеры в театрах, мир духовный им мало интересен. Мне кажется, люди должны задуматься о духовности.

— И театр этому способствует. Как считаете, почему он притягивает, несмотря на страх заражения коронавирусом? Тем более что дома практически у каждого есть телевизор.

— Знаете, кино сейчас в большинстве случаев какое-то мрачное и холодное. Есть и кинокомедии, правда, увы, не такие, которые хочется пересматривать вновь и вновь. Случаются лишь отдельные хорошие фрагменты, однако этого мало. Печально!

В этом году я получила два предложения сниматься, но отказалась. Неинтересно! Прочла сценарии, один на другой похож, роли примерно одинаковые — развалившихся возрастных теток. Таких персонажей я не хочу играть, потому что знаю, как выгляжу и каковы мои творческие возможности.

Другое дело — постановка «Актрисе всегда 18». Сара Бернар — интереснейшая личность, у нее потрясающая судьба… А еще в Доме кино мы репетируем постановку «Жорж Санд и Шопен». Жизнь великих людей всегда интересна.

«Все время создаю себе хорошее настроение»

— Как считаете, пандемия не уничтожит театр?

— Это невозможно. Еще великий режиссер Михаил Ромм когда-то говорил, что театры, к сожалению, отомрут, а киноиндустрия будет развиваться. Но театр жив до сих пор. И никогда, мне кажется, не умрет. А вот вынужденный простой для актеров ужасен. У артиста, который несколько месяцев не выходит на сцену, появляются страхи, очень быстро теряется профессиональная форма. Особенно это касается оперы и балета.

— Сейчас все чаще говорят об онлайн-театре. А что вы думаете о нем?

— Все зависит от качества съемки. Я видела некоторые спектакли в записи, но в них ничего общего с тем, что на сцене. Должны снимать мастера, высокопрофессиональные операторы. Это тяжелый труд, плюс нужен талант.



— Как вам удается, несмотря на карантин, оставаться в прекрасном тонусе?

— Я не сижу дома, стараюсь прогуливаться, дышать воздухом. И все время создаю себе хорошее настроение. Я не одна живу, у меня замечательный муж. Кроме того, много друзей и общения с ними — пусть даже по телефону. Мы говорим друг другу комплименты, рассказываем что-то интересное. Никогда ни к кому не испытываю зависти.

— О чем мечтаете?

— В самые трудные времена мне всегда хочется поехать на море, чтобы вдыхать морской воздух, смотреть на волны. Лариса — в переводе с древнегреческого «чайка». Море дает радость и здоровье.

«Когда человек загружен интересной работой, он забывает о болезнях»

— Многие сетуют, что в период карантина набрали лишний вес. А у вас есть свой секрет, как этого избежать?

— Я ем три раза в день. После спектакля обычно теряю два килограмма. Возвращаясь домой, перекусываю, чтобы как-то восстановить силы. Сладкое не очень люблю, хотя иногда и ем. Держать себя в форме трудно. Лучшее средство — работа. Когда человек загружен интересной работой, он забывает о болезнях. А когда ее нет, это очень опасное время: начинаешь думать о болячках. Работа дарит здоровье.

— В чем вы черпаете вдохновение в столь непростое время?

— В самых простых вещах. Проснувшись, смотрю в окно. Солнце озаряет улицу. Разве это не чудесно? В выходной день мы выходим с мужем прогуляться. Он улыбается мне, я — ему, и мы счастливы. Знаете, я пришла к выводу: возраста не существует! Человек не должен думать о нем. Что такое несколько десятков лет в сравнении с возрастом Вселенной? Мы все молоды! Всемирно известная балерина Галина Уланова в 50 лет танцевала Джульетту в Лондоне, и вся Англия ей рукоплескала. В столице Великобритании ей поставили памятник в этом образе. А Майя Плисецкая восхищала своим танцем, когда ей было за шестьдесят.

— Знаменитый модельер Пьер Карден, у которого мне посчастливилось взять интервью, и в 98 лет полон планов. В последнее время он увлекается экологической архитектурой и по всему миру строит энергоэффективные Дворцы света.

— Ну вот, пожалуйста — у него новая страница в творчестве. Такие личности восхищают!

— О новом этапе в своем творчестве недавно мне рассказывал и вошедший в список гениев современности Иван Марчук, у которого недавно открылась персональная выставка в Мадриде.

— Думаю, и у меня сейчас новый творческий этап. Играя на сцене Сару Бернар, я не чувствую усталости. Мне кажется, что спустя полчаса я снова могу сыграть этот спектакль.

— Заметила, что у людей творческих особое измерение возраста.

— Так и есть. Интересная жизнь — залог молодости. Если жизнь скучная и пресная, человек уже в тридцать лет начинает ощущать увядание и приближение старости. И при этом такие люди зачастую пытаются погасить настроение тем, кто выглядит и чувствует себя молодо. Есть дамы, которые спрашивают, сколько я сделала подтяжек. И не верят, что ни одной.

— При этом, сколько бы подтяжек они ни сделали, Ларисой Кадочниковой не станут.

— Это точно (улыбается).

— Лариса Валентиновна, как думаете, а гастроли возобновятся? И будут ли люди путешествовать, как раньше?

— Мне кажется, да. Есть ощущение, что спустя время вирус уйдет. Сама природа об этом позаботится.

— Что должны понять люди в результате пандемии?

— Человечество должно переосмыслить свою жизнь. Должны уйти зависть, ненависть, жажда наживы, потребительское отношение к планете… А если этого не произойдет, нас могут ждать новые испытания.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Здоровья, востребованности и любви к искусству!

Фото в заголовке из альбома Ларисы Кадочниковой

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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