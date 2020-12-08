«Парламентский комитет получил доказательства лжи Зеленского»

Журналист Юрий Бутусов утверждает, что его информация о сорванной операции по захвату «вагнеровцев» получила подтверждение.

«Вчера (7 декабря) на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады прошло в закрытом режиме заслушивание полковника Ю. — командира спецподразделения ГУР МО Украины, непосредственного руководителя операции по захвату 28 российских террористов- „вагнеровцев“. На заседании присутствовало большинство членов комитета», — написал Бутусов в своем Facebook.

По его словам, высокопоставленный сотрудник ГУР МО подтвердил нардепам факт проведения спецоперации и подтвердил большинство фактов, ранее изложенных Бутусовым

«Таким образом, парламентский комитет получил доказательства лжи президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась: «Уже много раз об этом сказал: вся история с «вагнеровцами» придумана от начала до конца. Совещания, о котором написал Бутусов, никогда не было. Моя версия — это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны. Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно в этом были задействованы украинские журналисты и кто-то из украинских политиков — вопрос», — утверждает журналист.

«По совпадению, министерство обороны мне предложило сегодня должность. Ну надо же как все совпал», — добавил Бутусов.

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