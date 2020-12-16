Электронные водительские права будут действительны до конца 2021 года

Кабинет министров Украины внес изменения в правительственный документ № 956 «О реализации экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства». В частности, еще на год — до 29 ноября 2021 года — продлен эксперимент по внедрению в Украине электронных прав и техпаспортов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, эксперимент планировалось провести в течение 2019—2020 годов. Он предусматривал введение в Украине документов нового типа — электронных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспорта, позволяющих водителю на законных основаниях управлять автомобилем. В то же время по закону такие эксперименты не могут длиться более двух лет.

Напомним, что введение в Украине электронных документов на право управления было начато в декабре 2019 года, когда водители получили возможность показывать их копам на любом своем гаджете (смартфоне, планшете, ноутбуке). А стражи порядка должны были принимать к сведению эту информацию и не придираться к водителю из-за отсутствия пластиковых прав и техпаспортов. Это упростило жизнь многим водителям, ведь за данное нарушение водителю грозит админвзыскание в размере 425 гривен.

Электронные водительские документы (удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта) — это цифровой образ пластиковых документов с уникальным идентификатором (QR-кодом). Чтобы стать обладателем таких е-корочек, нужно загрузить в свой электронный гаджет специальное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг «Дія», а также пройти электронную идентификацию. Все сведения о водителе и его оцифрованная фотография должны быть в цифровой базе МВД. После успешной процедуры идентификации электронный документ генерируется автоматически. Сотрудники патрульной полиции смогут подтвердить подлинность прав, считав уникальный QR-код, а если такой возможности в момент проверки не будет, то полицейскому придется связаться с дежурным, который и сможет проверить подлинность е-документов. Правда, электронные корочки имеют возможность оформить не все водители, а только владельцы пластиковых прав и техпаспортов. Бумажные и ламинированные права оцифровать нельзя.

Войдут ли окончательно в нашу жизнь электронные права и техпаспорта, став полноправными документами, покажет время и результаты этого эксперимента. Пока же их владельцы получили возможность пользоваться ими до 29 ноября 2021 года.

Напомним, в Украине изменились правила сдачи экзаменов для получения водительских прав и выдачи удостоверений водителя.



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