Программы лояльности: как АЗС конкурируют за потребителя

После серьезного падения продаж из-за COVID-19 обострилась конкурентная борьба за клиента у топливных компаний. Для того, чтобы удержать клиентов и привлечь новых, операторы топливного рынка не только запускают, но и постоянно совершенствуют программы лояльности. Институт потребительских экспертиз проверил, как это делают ведущие игроки Украины и какие выгоды могут получить потребители на данный момент.

Лояльность для потребителя?

Как отмечает Институт потребительских экспертиз, разрабатывая программы лояльности, топливные операторы предлагает массу «плюшек» для потребителей.

«Это и скидки на топливо, и участие в акциях, и специальные бонусы, которые можно потратить в магазинах или кафе при АЗС, а также в партнерских сетях. Но действительно ли все они направлены на выгоду клиента или это маркетинговые уловки для того, чтобы поймать в сеть?» — задается вопрос в публикации.

Рядовому потребителю рассчитывать на огромные скидки не приходится.

«Даже крупные игроки могут предложить вам скидку в 1−2 грн/л и не факт, что цена со скидкой будет выгодной. К примеру, 95-й на WOG, Shell или OKKO со скидками все же обойдется дороже аналогичного 95-го на KLO или БРСМ без скидок. А ведь у KLO или БРСМ тоже скидки и бонусы. Но они также предпочитают, чтобы бонусы были потрачены только в их сети АЗК, кафе и ресторанчиков», — отмечается в исследовании.

Более лояльным в этом отношении остается OKKO. Сеть предлагает воспользоваться преимуществами всеукраинской программы лояльности Fishka. Нужно отметить, что это единственная программа в Украине, участники которой могут накапливать и использовать бонусы не только на заправках ОККО, но и более чем в 2 000 точек партнеров.

Попасть в программу легко

«Для того чтобы попасть в программу лояльности Мотто Club, необходимо ехать на АЗС и заполнять анкету. В остальных случаях достаточно установить приложение на телефон и зарегистрироваться в системе. Правда, потом в некоторых случаях вам все же потребуется получить пластиковый аналог на АЗС и зарегистрировать его у оператора, даже если пластиковой картой пользоваться вы не будете», — отмечают в Институте потребительских экспертиз.

WOG, например, отмечается в исследовании, первыми отказались от пластика еще 2018 году и дали возможность регистрироваться в программе PRIDE, просто введя свой номер телефона на терминале при оплате на кассе или скачав приложение PRIDE.

В клубе Shell ClubSMART пластиковая карта не является обязательной и зарегистрироваться на кассе можно по номеру телефона. Иногда «лояльность» придется купить, но за символичную 1 копейку, реже — дороже. Раньше встречались жесткие условия, предусматривающие покупку 20−25 литров топлива для участия в программе, но теперь все участники предлагают карту за любую покупку в магазине при АЗС или 1 заправку любого объема.

«Не стоит оформлять карты всех операторов сразу, пытаясь получить максимальную выгоду. Карты у них бессрочные, а вот бонусы хранятся не более года. И если за этот период их не потратить, то произойдет автоматическое списание просроченных средств», — предупреждают в Институте потребительских экспертиз.

Исключением из правил можно назвать Fishka и Shell ClubSMART — в этих программах баллы не сгорают на протяжении 2 лет.

Как работает лояльность

Правила программы у всех операторов достаточно однотипные, а сама схема оборота бонусов предельно проста: «Заправил автомобиль или купил что-то в магазине на АЗС, получи „откат“ в виде бонусов на карту. Здесь КартБланш от Parallel предлагает вам 1,5 копейки с каждой гривни, PRIDE от WOG — 1 грн = 1 бонус, а 100 бонусов = 1 грн, что в итоге и дает 1 копейку с каждой гривни. За покупку премиальных видов топлива у KLO можно получить 2 бонуса (2 коп. с гривни). А за покупки в магазинах или у партнеров — 7 и 10 коп. соответственно».

В сети ОККО пошли еще дальше. Кроме «классических» баллов на карту с каждой покупки в сети, можно получить дополнительные: «Например, у вас есть скидка 2 гривни на литре, а если вы воспользуетесь сервисом бесконтактной оплаты OKKO Pay в мобильном приложении Fishka, то ее можно увеличить до 2,50 коп./л. Есть и еще один интересный продукт — Fishback. По сути, это микс кредитки Райфа и карты программы лояльности, который позволяет клиенту постоянно экономить: 4 грн/л на бензине и дизельном топливе и 1,5 грн на газе».

В Shell ClubSMART бонусы не приравниваются к деньгам. За каждый вид топлива начисляется свое количество бонусов: за премиальный А-95 и Дизель V-Power — в 4 раза больше. За них можно получить скидку до 3 грн/л и приобрести любой товар из ассортимента АЗС. В программе Glusco club система скидок накопительная и делится на 3 этапа. Чтобы получить максимальную выгоду, придется заправить от 600 л или сделать в магазине покупки на 15 тыс. грн.

Часто операторы предлагают фиксированную скидку (WOG), и она довольно внушительная. В мобильном приложении Shell есть литровый кошелек, где можно купить топливо наперед со скидкой 4 грн/л. Иногда скидка действует только при условии регулярных заправок (Amic), а есть и плавающие варианты, когда скидку приходится накапливать, но после определенного порога или периода она «обнуляется» (KLO). Для получения максимальной скидки на Motto (1,68 грн/л на бензин, 1,18 грн/л на ДТ) вам надо проезжать 250−300 км в день при среднем расходе вашего авто в 10−12 литров.

Что делать с накоплениями

Если вы участвуете в программе лояльности, то за накопленными баллами можете следить в чеках, в личном кабинете на сайте оператора или через мобильное приложение.

«Накопив определенную сумму бонусов, вы сможете потратить их для полной или частичной оплаты товаров в магазинах или кафе при АЗС. Однако списание бонусов за топливо предлагают далеко не все», — говорится в материале.

Выгодно ли накапливать бонусы и делать покупки только на АЗС, где товары зачастую дороже? Нет, но, к примеру, у Socar или UPG их больше никуда потратить нельзя. Альтернативные варианты есть у Shell, WOG, KLO и Parallel, и у в то же время OKKO предлагает более 100 партнерских сервисов.

Мобильность и бесконтактные расчеты

Раз уж речь пошла о контроле, то оптимальным вариантом на сегодня можно считать мобильное приложение. В AppStore или Play Market легко найти приложения Fishka, Shell Smart, ДякуYOU от KLO, WOG PRIDE, Glusco Club, SOCAR level, AmicPay, UPG, MOTTO club. И только КартБланш от Parallel отыскать не удалось. Скачивается все легко, а вот зарегистрироваться не так и просто: «К примеру, Motto, БРСМ требуют дату вашего рождения, но ввести цифрами ее невозможно, а отлистывать в календаре 20−30 лет помесячно, это то еще удовольствие».

Функционал приложений почти однотипен. Вы можете посмотреть накопления, проверить суммы скидок, узнать цены на топливо, найти на карте ближайшую АЗС (правда, только выбранной сети) и даже послушать фирменное радио (Soсar Level).

Приложения Shell и WOG отличаются наличием литрового кошелька. Но некоторые из операторов предлагают еще и функцию бесконтактной оплаты. Правда, не у всех ее реализация удачна. В приложении UPG есть QR-код для оплаты, но его все равно придется показывать оператору на кассе, а топливо необходимо покупать предварительно на сайте. Значительно лучше это реализовано в Fishka, WOG PRIDE и Shell. Здесь для оплаты надо лишь добавить в приложение платежную карту и можно даже не выходить из машины. Телефоном считываете QR-код на колонке или указываете ее данные в приложении, выбираете топливо и литраж.

Некоторые операторы пошли еще дальше, и, кроме топлива, PRIDE от WOG позволяет купить запас кофе, страховку для авто, оплатить штрафы и сделать предзаказ любимых блюд и напитков, а AmicPay — топливо для друга. У Fishka есть перевод денег, баллов с карты на карту и возможность покупки, кроме топлива, еще порядка 100 товаров из магазина и кафе. Есть и свой отдельный каталог вознаграждений.

Дополнительные выгоды

При схожести программ лояльности каждая сеть АЗК прилагает массу усилий для удержания клиентов и привлечения новых.

«Среди рычагов влияния — розыгрыши призов (от билетов в кино до автомобилей (OKKO) и домов на колесах (WOG)), эксклюзивные товары для членов клуба (Ferrari, BMW на Shell), предложения дополнительных скидок на топливо или товары в партнерской сети, возможность собрать коллекции моделек авто или мотоциклов, посещение ресторанов и многое другое. А иногда, заправившись всего 1 раз, можно выиграть сертификат на мойку, химчистку или ТО автомобиля», — отмечается в исследовании.

Делайте выводы

Подводя итоги программ лояльности, становится понятно, что борьба за клиента идет нешуточная. Среди участников можно отметить лидирующие позиции FISHKA от ОККО, PRIDE от WOG и Shell Smart.

«Fishka имеет самый обширный охват партнерских сервисов и гибкость бонусной системы. В PRIDE множество удобных дополнительных сервисов, таких как покупка автоцивилки и оплата штрафов. Операторы постоянно меняют и совершенствуют правила игры, это скорее на руку потребителю. Правда, и читать эти правила следует внимательно», — отмечается в исследовании.

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