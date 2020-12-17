«Я деградировала»: шокирующее признание скандальной участницы «Супер Топ-модели по-украински»



В первом сезоне «Топ-модели по-украински» победа была практически в руках Вики Рогальчук. Она дошла до финала, но первое место досталось Самвелу Туманяну. Спустя три года Вика вернулась в Суперсезон модельного реалити «Нового канала», чтобы забрать свое. В силах девушки не сомневалась и ее многочисленная армия поклонников. Каково же было всеобщее удивление, когда эксперты отправили ее домой вместе с Софи Беридзе и Аминой Досымбаевой. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Вика Рогальчук рассказала о жизни в модельном доме, о расставании с актером Богданом Шелудяком, а также о своей особенности.

«Многие скрывали свое настоящее мнение и подавали красивые мысли на постном блюдце лести и лицемерия»

— Вика, вы одна из участниц, которая во время перевоплощения на проекте кардинально изменилась.

— Я хотела именно кардинальных перемен! Иначе зачем меняться? Сама я вряд ли решилась бы на короткий блонд, но новая прическа мне очень понравилась. Как и всем вокруг. Введь как образ может не нравиться кому-то, если я сама от него без ума? Правда, теперь друзья меня не сразу узнают, сначала прислушиваются к голосу (смеется).

— Гардероб пришлось менять под новый образ?

— Я не следую какой-то одной стилистике. Моя «фишка» — комбинировать вещи. Поэтому менять ничего не пришлось. Правда, купила себе пару туфелек. А почему бы и нет?

— Какое испытание в «Супер Топ-модели по-украински» считаете самым провальным для себя?

— Последнее — создание социального ролика в кубе с водой с Аланом Бадоевым. Сделать крутую съемку под водой — сложная задача, с которой могут справиться не все. У меня не получилось отработать ее хорошо, хотя люблю преодолевать трудности. Вообще, я бесстрашная, а тут началась легкая паника, не смогла вовремя собраться.

— Кого можете назвать главной скандалисткой проекта?

— Наверное, главной скандалисткой была я (улыбается). Выяснять отношения и высказывать друг другу претензии на бэкстейдже — неотъемлемая часть съемок. Многие скрывали свое настоящее мнение и подавали красивые мысли на постном блюдце лести и лицемерия. А мне реально было интересно, что на самом деле думает человек, поэтому я пыталась всеми способами это узнать.

«Меня хотят целиком и полностью, чтобы не досталась больше никому»

— Как жилось в доме с остальными участницами? Чьи привычки раздражали?

— С девушками жить очень сложно. Но у нас были хорошие условия. К тому же мы много работали и проводили дома мало времени. Во время отдыха я в основном загорала, лежала в саду отдельно от всех, читала книгу. Особо не общалась ни с кем в доме. Единственное раздражало — у нас постоянно забивалась раковина. Почему нельзя было выбрасывать остатки еды в мусор, а потом уже мыть тарелку? Кстати, за все время мы так и не выяснили, кто из нас самая большая грязнуля.

— Вы говорили, что мечтаете стать дизайнером одежды.

— Сейчас вместе с другом занимаюсь recycling’ом — мы переделываем старые вещи во что-то новое. Пока только для себя. Учимся, пробуем. Чтобы заниматься этим серьезнее, нужны вложения. Я не стремлюсь делать какой-то мерч или вещи, похожие на остальные. Хочу что-то особенное. Для этого нужно время.

— Какие сейчас у вас отношения с Богданом Шелудяком — блогером-миллионником, который снимался в сериалити «Нового канала» «Киев днем и ночью»? Когда-то вы встречались и были одной из самых ярких пар среди украинских блогеров.

— Мы не гуляем вместе, не ходим пить кофе, не видимся. Но у нас хорошие отношения, я очень ценю этого человека. Если бы не он, не знаю, кем бы сейчас была. Бодя очень много вложил в меня того, что останется со мной на всю жизнь. Правильный разрыв — это когда ты остаешься благодарен человеку, нет обиды и злости. У нас именно так.

Вика Рогальчук и Богдан Шелудяк

— Не хотели возобновить отношения?

— Мы расстались как раз перед моим отъездом на работу по контракту. Я сразу же сменила обстановку, так что первые три месяца меня наш разрыв вообще не парил. А вот когда вернулась в Украину, прошлась по улочкам и заведениям, куда мы ходили вместе, началась жуткая ностальгия. Хотелось вернуть это все. Но Бодя сразу дал понять, что не сойдемся снова. Мы были очень классной парой, работали вместе. Богдан занимался моим перевоспитанием, потому что мне было 17, ветер в голове. Заложил в меня какие-то базовые ценности. После расставания казалось, что я снова стала той Викой, какой была до начала отношений с Бодей. Немного позже поняла: то, что он в меня вложил, никуда не делось.

— Сейчас у вас есть молодой человек?

— Парня у меня нет. Дело в том, что меня хотят целиком и полностью, чтобы не досталась больше никому. Такая история была с моим последним парнем. А мне нужно быть в социуме, важно общаться со многими людьми. В последних отношениях я конкретно деградировала, поэтому пока с опаской отношусь к парням.

— Вы модель или все-таки блогер? Что приносит вам больший доход и удовольствие?

- Я актриса. По жизни (смеется). Моделинг люблю, но его основа — работа за границей по контрактам. А я на контракты не езжу, работаю в Киеве. Мне не хочется никуда уезжать, хочется быть частью комьюнити здесь, в Украине. Можно сказать, что я больше блогер, чем модель. Даже не блогер, а инфлюенсер — человек со своим мнением, который ведет за собой других.

— Какой у вас был самый большой доход как у инфлюенсера?

— Самая любимая и высокооплачиваемая реклама — спонсорская кампания для Ukrainian Fashion Week. Спонсором выступила фирма по производству техники. Моя задача состояла в том, чтобы ходить на показы Недели моды, общаться с людьми, делать фотографии, круто проводить время. За несколько дней я заработала 40 тысяч гривен. При этом девочки-модели тяжело работали на показах и зарабатывали по 200−300 гривен за дефиле.

— А какой вы себя видите через лет пять?

— Буду все такой же особенной. И еще красивее, чем сейчас, потому что с возрастом женщины становятся красивее (улыбается). Это все та же прямолинейная и амбициозная малышка. Но за эти пять лет амбиции направятся в правильное русло и приведут к результатам, по которым меня можно будет оценивать. Может, это будет какой-то бизнес, моделинг, актерская карьера… Посмотрим.

Читайте также: «Не знала, как жить дальше»: откровения самой яркой участницы «Супер Топ-модели по-украински«

251

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter