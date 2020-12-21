«Показала свою слабость шакалам»

Певица и телеведущая Анна Седокова пожаловалась на людей, чьи комментарии в социальных сетях сильно ранили ее, и назвала это буллингом.

«Одна против всех… Как выдержать травлю? — пишет Седокова в соцсетях. — Иногда бывает, что тебе начинает казаться, что весь мир на тебя нападает. Пройдя через сложные два дня, с моей толстенной кожей к агрессии в сетях, я поломалась. Буллинг не только в сетях. Он на работе, в школе. И я буду писать об этом ещее много. Но сейчас о главном. Как выбраться из этой ямы, в которую сам себя загнал.

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1. Изолировать себя от новостей. Телеграм-каналы, плохие новости, комментарии чужих людей. Просто запретить себе это читать.

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2. Выдохнуть и понять, что ты попался на крючок. Осознать, что тебя зацепило. Так было со мной. Все начиналось с безобидных комментов, но так как я в день рождения осталась одна и в этот день была особенно не защищена, меня повело. Вдох-выдох. Вдох-выдох.

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3. Понять, что это всего лишь проекция чужих людей на тебя, относительно их собственного состояния. Вчера одна девочка написала мне, что я толстуха и у меня торчит живот. Я посмотрела на нее. Она была совсем не худышка. Когда человек пишет, что ты старая, то это он боится старости и считает это угрозой. Когда о том, что глупа, то переживает относительно своих интеллектуальных способностей. Дальше можем продолжить в комментариях, помогите мне.

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4. Поплакать. Я очень эмоциональна и сентиментальна. Плачу в конце счастливых фильмов или на свадьбах. Но это другие слезы. Слезы боли должны выйти. Очистить вас. Уйти.

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5. Сказать правду тому, кому не безразлично. Не молчать. Найти слова. Без обвинений другого. А просто сказать, что мне больно потому что я чувствую себя незащищенной.

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Меня многие ругали, за то, что я сорвалась и показала слезы. Показала свою слабость шакалам. но через два дня этой слабости я стала сильнее. Намного.

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И последнее. Пожалуйста, аккуратнее со словами. Безобидные для вас, они могут сильно ранить того, кто сейчас беззащитен. Это как добивать человека на полу. Впятером. Или как у меня — десятками или сотнями. Мы не знаем, в каком состоянии находится другой человек. На каком краю он стоит. Не толкайте, пожалуйста, других в обрыв, даже простым словом.

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Если вам знакомо, о чем я пишу, поговорите со мной в комментариях. Для меня это важно. И не только для меня».

Фото Анны Седаковой из социальных сетей.

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