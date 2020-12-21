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«Показала свою слабость шакалам»

11:43 21 декабря 2020
Анна Седакова

Певица и телеведущая Анна Седокова пожаловалась на людей, чьи комментарии в социальных сетях сильно ранили ее, и назвала это буллингом.

«Одна против всех… Как выдержать травлю? — пишет Седокова в соцсетях. — Иногда бывает, что тебе начинает казаться, что весь мир на тебя нападает. Пройдя через сложные два дня, с моей толстенной кожей к агрессии в сетях, я поломалась. Буллинг не только в сетях. Он на работе, в школе. И я буду писать об этом ещее много. Но сейчас о главном. Как выбраться из этой ямы, в которую сам себя загнал.

1. Изолировать себя от новостей. Телеграм-каналы, плохие новости, комментарии чужих людей. Просто запретить себе это читать.

2. Выдохнуть и понять, что ты попался на крючок. Осознать, что тебя зацепило. Так было со мной. Все начиналось с безобидных комментов, но так как я в день рождения осталась одна и в этот день была особенно не защищена, меня повело. Вдох-выдох. Вдох-выдох.

3. Понять, что это всего лишь проекция чужих людей на тебя, относительно их собственного состояния. Вчера одна девочка написала мне, что я толстуха и у меня торчит живот. Я посмотрела на нее. Она была совсем не худышка. Когда человек пишет, что ты старая, то это он боится старости и считает это угрозой. Когда о том, что глупа, то переживает относительно своих интеллектуальных способностей. Дальше можем продолжить в комментариях, помогите мне.

4. Поплакать. Я очень эмоциональна и сентиментальна. Плачу в конце счастливых фильмов или на свадьбах. Но это другие слезы. Слезы боли должны выйти. Очистить вас. Уйти.

5. Сказать правду тому, кому не безразлично. Не молчать. Найти слова. Без обвинений другого. А просто сказать, что мне больно потому что я чувствую себя незащищенной.

Меня многие ругали, за то, что я сорвалась и показала слезы. Показала свою слабость шакалам. но через два дня этой слабости я стала сильнее. Намного.

И последнее. Пожалуйста, аккуратнее со словами. Безобидные для вас, они могут сильно ранить того, кто сейчас беззащитен. Это как добивать человека на полу. Впятером. Или как у меня — десятками или сотнями. Мы не знаем, в каком состоянии находится другой человек. На каком краю он стоит. Не толкайте, пожалуйста, других в обрыв, даже простым словом.

Если вам знакомо, о чем я пишу, поговорите со мной в комментариях. Для меня это важно. И не только для меня».

Фото Анны Седаковой из социальных сетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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