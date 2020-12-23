«Я хотела покинуть проект»: неожиданное признание победительницы «Супер Топ-модели по-украински»

В 2014 году у Тани Брык были все шансы победить в «Супермодели по-украински» — модельном реалити, которое тогда только-только запустил Новый канал. Но перед финальным дефиле девушку отправили домой — эксперты посчитали, что ее параметры («метр в попе») недопустимы для модели. После ухода из проекта Таня не опустила руки, а похудела на 10 кг и начала строить головокружительную карьеру за рубежом. Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Pepe Jeans — лишь часть брендов, с которыми сотрудничала Брык. Harper’s Bazaar, L’Officiel, Vogue — глянцевые журналы, в которых можно увидеть фото девушки. Со всем этим багажом Таня вернулась на «Супер Топ-модель по-украински» доказать, что действительно достойна звания лучшей. И сделала это, победив в проекте. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Таня Брык рассказала, какой ценой ей досталась победа, почему она хотела покинуть модельный дом и кого считала главной конкуренткой.

— Таня, вы говорили, что пришли на проект только за победой. С самого начала верили, что именно вам достанется первое место?

— Конечно, я очень рассчитывала на победу. Но, честно говоря, до последнего не верила, что это реально. Осознание, что я действительно могу стать победительницей, пришло только в финале, после всех испытаний. Оценила свою работу и работу Саши и Даши (Саша Литвин и Даша Майстренко — финалистки «Супер Топ-модели по-украински». - Авт.) и поняла: победа практически у меня в руках.

— Почему же тогда на протяжении проекта сомневались в себе?

— Когда на проект вернули Дашу Майстренко, я во всем разочаровалась. У меня опустились руки. Даже хотела покинуть реалити — думала, кого-то тянут вверх. Ведь нам будто вбилось в голову: Алина Панюта вернулась на проект и победила, Маша Гребенюк вернулась — победила. Думала, что и с Дашей повторится та же история, так что лучше уйти самой.

— Это, наверное, тот момент, когда радуешься, что ошибался…

— Можно и так сказать. В конце концов я собралась с мыслями и взяла себя в руки. Твердо решила: буду сражаться до конца и уйду только с высоко поднятой головой. Так и получилось (улыбается).

— Кого вы считали главной конкуренткой на «Супер Топ-модели по-украински»?

— Моими главными конкурентками были «Никитючки» (девушки из модельного агентства Sharm, букером которого является эксперт реалити Сергей Никитюк, — Даша Майстренко, Саша Литвин и Арина Любителева. — Авт.). Так и получилось — вместе с ними я дошла до самого финала. Еще считала сильной соперницей Иру Мойсак.

— Чувствовали, что эксперты проекта — Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк — к вам более строги, чем к другим участницам?

— С экспертами мы не дружили, у нас не было тесных отношений. И это логично — они наши наставники, нужно соблюдать субординацию. По поводу завышенных требований к себе врать не буду — иногда от меня действительно требовали большего. Ведь все понимали: вне проекта я успешная модель, так что результат нужно показывать соответствующий. Бывало, что я не совсем оправдывала ожидания, но в целом сумела показать все, чему научилась за эти шесть лет работы в моделинге.

— Что помогло вам обойти соперниц?

— Во-первых, я неконфликтный человек, поэтому пока все распылялись во время ссор на бэкстейдже, я аккумулировала все силы для успешного прохождения испытаний. Во-вторых, умею слушать свои тело и чувства — для меня это самое главное.

— Насколько сложным был путь к победе? Чего он вам стоил?

— Он действительно был очень тяжелым. Если вы думаете, что сниматься в реалити легко, то это совершенно не так. При том, что мы снимали лишь 10 выпусков, а не 18, как было раньше. Все 10 недель я выкладывалась по максимуму на фотосессиях, дефиле и съемках fashion-видео, поэтому потеряла много энергии, которую пришлось восстанавливать после окончания проекта.

— Что вам помогло восстановиться?

— Сначала очень много спала! Во время съемок мы с девушками постоянно были на ногах, так что полноценный сон — то, о чем я мечтала. А еще первые несколько дней очень много ела (смеется). Потому что испытывала дикий стресс — хотя съемки и были сложными, я начала сильно по ним скучать.

— Какой испытание Суперсезона ваше любимое? А какое понравилось меньше всего?

— Больше всего понравилась съемка социального ролика против быстрой моды с Аланом Бадоевым.

Мы ныряли в огромный куб с водой и снимали с себя всю лишнюю и ненужную одежду. Было очень интересно и зрелищно.

Еще мне запомнилось дефиле-перформанс в образах фламинго — это испытание мы снимали на Геническом озере в Херсонской области. Дул сильный ветер, визажисты с огромным трудом делали нам макияж, было очень холодно. Но как же у нас все получилось красиво! Готова еще десятки раз проходить эти испытания. А вот кататься на сэндборде по Олешковским пескам — ни за что! Считаю эту съемку своей самой провальной.

— Многое изменилось со времени вашего первого прихода в проект?

— По крайней мере, условия проживания стали намного комфортнее. В 2014 году мы жили в отеле, и это было очень неудобно. У нас не было стиральной машины, приходилось стирать вручную. Готовить самостоятельно тоже было нельзя — это очень важный нюанс для моделей. А в Суперсезоне нас поселили в большой комфортный дом со всеми удобствами. А еще там была уютная терраса и лужайка, где мы могли заниматься спортом и загорать. Если говорить о том, как изменилась я сама, то начала воспринимать проект серьезнее, по-другому относилась к испытаниям. В «Супер Топ-модель по-украински» пришла совершенно другой — стала внутренне крепче. Решила не реагировать на грязь, которую могут на меня вылить. Теперь четко знаю, кто я, и к чему стремлюсь. Кстати, отчасти и это помогло мне одержать победу.

— И опыт предыдущего участия?

— Конечно, в моральном плане было гораздо проще, чем в «Супермодели по-украински». Тогда, если на меня агрессировали, молчала и заедала стресс. За что и поплатилась вылетом перед финальным дефиле. Я проделала работу над ошибками — вообще перестала воспринимать критику конкуренток. Была готова к тому, что по телевизору увижу, как они нелестно отзываются обо мне, и просто смеялась над этим вместе с друзьями. В Суперсезоне стояла на своем, не обращала внимания на слова соперниц, занималась спортом — уверенно шла к победе.

— Чем планируете заниматься после победы в «Супер Топ-модели по-украински»?

— Пока не могу рассуждать о глобальных модельных планах, потому что из-за пандемии коронавируса границы большинства стран до сих пор закрыты. Продолжаю работать в Украине, регулярно приезжаю в Киев из родного Николаева на съемки. Кроме того, я не забросила социальные активности. Не понаслышке знаю, как это — выходить из токсических отношений, в которых тебя обижают и бьют, поэтому хочу помочь женщинам, которые оказались в подобных ситуациях. Недавно организовала фотосессию для девушки, которая долгое время страдала от абьюзивных отношений, чтобы показать ей, что она красивая и достойна лучшего. И это только начало, на 2021 год у меня огромные планы, которые касаются проектов по борьбе с насилием.

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