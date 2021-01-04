«Лучше было разойтись гораздо раньше»: Алексей Тригубенко о Ксении Мишиной

Первый сезон романтического реалити «Холостячка» (СТБ) стал одним из самых рейтинговых проектов осени 2020 года. Главная героиня проекта актриса Ксения Мишина в финале выбрала сценариста Александра Эллерта, и спустя три месяца после окончания реалити пара до сих пор вместе. Второй финалист шоу, получивший отказ на последней церемонии, бизнесмен Алексей Тригубенко до сих пор уверен, что они с Холостячкой были созданы друг для друга. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алексей рассказал, какие изменения произошли в нем за время после проекта, встретил ли он новую любовь и почему в жизни сделать выбор всегда сложнее.

«Это кайфово, когда на каждом этапе отсеиваются люди, которые тебе не подходят»

— Алексей, полагаете, вы подходили Ксении Мишиной?

— Ксения — сильная и целеустремленная девушка. Она готова на все ради своего сына и семьи. У Платона прекрасное воспитание. Мне близки жизненные ценности Ксении. Поэтому, конечно же, хотелось быть рядом с такой девушкой. На момент финала казалось, что мы с ней смогли бы друг друга дополнять. Кстати, я мало рассказывал об этом, но мне тоже близко духовное и личностное развитие.

Финал проекта "Холостячка"

— Когда начали появляться ваши чувства к Ксении?

— Понравилась она мне еще на Первой вечеринке. Я просто потерял голову от ее красоты! Но на начальных этапах общения мне хотелось понять, подходит ли мне Ксения вообще. Глупо говорить, что тебе нравится человек, когда ты с ним не провел ни дня. На свидании, которое мы организовали на конюшне, у меня была прекрасная возможность узнать эту девушку и сделать для себя определенные выводы. Настоящие же чувства к Ксении начали появляться после нашего путешествия в Мигию. У нас было просто волшебное свидание на воздушном шаре. И тогда я понял, что хочу бороться за Ксению, поскольку самое главное в жизни — найти своего человека.

— Вы смело заявляли Ксении о своих планах, совместном будущем. Не думали, что такая уверенность и даже напористость может отпугнуть Холостячку?

— Я это понимал на сто процентов! Но ближе к финалу настал такой этап, когда нужно было полностью раскрыться. И я ждал ответа от Ксении. Мне важно было понять, нравлюсь ли я ей, взаимны ли мои чувства и есть ли смысл двигаться дальше вместе. Поэтому я старался быть собой и говорить о намерениях прямо. Ведь в финале Ксения выбирает одного, медлить — совсем некстати. Поймите, жизнь в проекте летит слишком быстро.

Алексей Тригубенко

— Но вам отказали…

— Если бы мне Ксения еще в Карпатах сказала, что не хочет продолжать наше общение, я бы с пониманием это воспринял. Это значило бы лишь то, что мы друг другу не подходим. Получить отказ, дойдя до финала, было гораздо сложнее.

— Жалеете, что пришли в проект?

— На самом деле здесь я получил огромный опыт. Это кайфово, когда на каждом этапе отсеиваются люди, которые тебе не подходят. Ведь в жизни, бывает, годами присматриваешься, общаешься, а у вас нет совершенно ничего общего. И лучше было бы разойтись гораздо раньше. «Холостячка» — такая, сконцентрированная модель жизни.

«Достаточно два-три свидания, и дальше я могу предложить девушке жить вместе»

— Помните свою первую любовь?

— Конечно! Это было в школе, в 4-м классе (улыбается). Каждое утро перед уроками я шел сначала к этой девочке домой, забирал ее, и мы вместе приходили в класс. Сидели с ней за одной партой. Более осознанная любовь случилась уже в университете, и эти отношения длились три года.

— Сколько таких серьезных отношений было в вашей жизни?

— Это произошло всего два раза. Первые длились три года, а последние — 7 лет.

— В обычной жизни вы легко сходитесь с девушками?

— У меня все происходит сразу: если мне нравится человек, я делаю шаги. Вокруг много симпатичных девушек, но я сразу чувствую, могут у нас быть отношения или нет. Мне не нужно много времени, чтобы определиться. Для этого достаточно два-три свидания, и дальше я могу предложить девушке жить вместе. И спокойно приму любую ее реакцию. Возможно, у меня к любви бизнесовый подход (смеется).

— То есть то, что в проекте все события происходили так быстро, не вызывало дискомфорт?

— Совсем нет! Это огромный плюс. В проекте ведь все происходило, как и в жизни. Ведь когда ты знакомишься с интересной и красивой девушкой, у нее точно есть еще другие ухажеры, просто я их могу не видеть. А в проекте они все были рядом, активно ухаживали, дарили цветы (смеется). Всё было один в один как в жизни! Одно отличие: обычно люди слишком долго принимают решение. Проходит год-два, а они все никак не определятся. А в реалити у тебя есть девять недель, время ограничено, и ты не можешь его тратить впустую. Это помогает углубиться в свои личные чувства, разобраться в себе. Это очень круто!

Участники шоу

— После проекта вы явно стали решительнее. Какие еще изменения в себе заметили?

— Я начал больше думать о своих чувствах. Понял, что ценю в женщинах и что для меня важно в отношениях. Точно стал счастливее (улыбается). Выпав из работы больше, чем на два месяца, смог открыть для себя новый и интересный мир. Я перестал зацикливаться на одном. Могу спонтанно куда-то уехать, принять неожиданное решение. Хочу теперь перестроить свою работу так, чтобы у меня было больше свободного времени.

— И открыты для новых отношений?!

— Бизнес и развитие у меня все так же в приоритете. Строить отношения ближайший год не планирую, но кто знает, что может случиться (улыбается).

Ранее Холостячка Ксения Мишина и ее жених — победитель проекта Александр Эллерт — рассказали, как скрывали свои отношения после завершения съемок, ведь на экранах шоу в то время было в самом разгаре.



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