Леонид Каденюк: «Во время старта казалось, что душа отделилась и находится где-то значительно выше»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 28 ЯНВАРЯ...

29 января 1896 г. Американский физик Эмиль Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

30 января 1943 г. В Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия, что стало переломным моментом в Великой Отечественной войне.

31 января 1961 г. В США произведен запуск космической ракеты с шимпанзе на борту.

1 февраля 1816 г. Создан «Союз спасения» — первая тайная политическая организация декабристов.

3 февраля 1958 г. В Гааге подписан договор о создании Бенилюкса — экономического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье учителей. В детстве, как почти все мальчишки тех лет, мечтал стать космонавтом. Окончив школу, поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище, приписав себе год — в училище принимали с 17 лет, а Леониду было только 16. Став пилотом, Каденюк вошел в отряд космонавтов, которых готовили для полетов на корабле многоразового использования «Буран» (советский аналог американского «Шаттла»). Украинец оказался в числе лучших в результате конкурса, в котором участвовали три тысячи кандидатов. Отрабатывал маневры на «Буране», в частности, снижение и заход на посадку, но в космос на этом корабле так и не полетел. Единственный полет «Бурана» прошел без пилотов, а затем программу и вовсе свернули.

В 1990 году на орбитальную станцию «Мир» должен был отправиться украинский экипаж. Командиром экипажа назначили полковника Каденюка. Однако интенсивная подготовка к полету была прервана развалом СССР. А в середине 1990-х президент Украины Леонид Кучма договорился с американским президентом Биллом Клинтоном об участии украинского космонавта в полете шаттла «Колумбия». Национальное космическое агентство Украины для этой миссии отобрало Леонида Каденюка.

Полет состоялся в 1997 году. «Колумбия» — это первый из американских шаттлов. «Я ждал этого мгновения 36 лет, с 10-летнего возраста. Полетел в 46. Я сидел спокойно, меня это даже поразило. Думал: 20 лет ждал, пока готовился, теперь 20 секунд дождусь», — рассказал Леонид Каденюк в одном из интервью. — Экипаж состоял из шести человек: трое американцев, индианка Калпана Чавла, японец Такао Дои и я. Полет состоит из трех этапов: первый — старт и выход на орбиту, второй — полет в космосе и выполнение задания, третий — возвращение на Землю. Самый напряженный и опасный этап — первый. Фактически с Земли запускается в космос пороховая бочка, к которой прикреплен космический корабль, и к орбите она приближается с огромным ускорением. Я не успевал воспринимать действительность, казалось, что душа отделилась и находится где-то значительно выше. Но больше меня волновало перед полетом, как я перенесу состояние невесомости. Все тело, кроме рук и ног, было привязано плечевыми и поясными ремнями к креслу. А когда я отвязался от кресла, первое, что бросилось в глаза, — отсутствие точки опоры.

Конечно, очень хотелось посмотреть в иллюминатор. Когда я увидел Землю, у меня непроизвольно вырвались слова: «Теперь я вижу, что она круглая». Вспомнил наш глобус в сельской школе. Никакое фото из космоса не передаст то, что мы видели. Первое, что бросилось в глаза, скорость, с которой мы летели, и огромное количество солнечного света, которое Земля отражает в космос. Ну, а если смотреть в сторону, противоположную от Земли, то это пространство кажется каким-то абсолютно идеальным, бесконечным и многомерным. Когда ты смотришь в иллюминатор космического корабля, после этого не верить в Высший разум невозможно".

Во время полета, который продолжался 16 дней, украинский космонавт провел несколько экспериментов по изучению влияния невесомости на растения и организм человека. «Помимо них, я проводил и тесты над собой — спал на стене корабля, ходил по потолку, — рассказывал Леонид Константинович. — В тот момент, когда ступил ногами на потолок, я оказался в какой-то совершенно иной системе координат. Множество негативных ощущений охватило меня, в том числе страх падения, хотя сознанием понимал, что это невозможно в состоянии невесомости».

Отвечая на вопросы о внеземной жизни, космонавт сказал: «Я верю в существование других цивилизаций. Очень многие говорят о том, что надо лететь на Марс. Ну, а я вам скажу, что никто не может дать полного ответа на вопрос, зачем вообще туда лететь? Когда меня спрашивают, хотел бы я полететь туда в один конец, отвечаю: «Моя психика к этому не готова, улететь и не вернуться на Землю — это все равно что умереть наполовину».

К сожалению, первый космонавт независимой Украины ушел из жизни в возрасте 67 лет.

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