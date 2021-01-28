Зимой двигатель авто перед поездкой прогревать не надо

Зима уже успела испытать нас крепчайшими морозами, снегопадами, засыпанными и обледенелыми дорогами, а также оттепелью с дождями и гололедом. Как выяснилось, далеко не все автомобилисты оказались готовы к подобным испытаниям — немало машин отказывались заводиться при низких минусовых температурах, в них примерзали двери, окна, «дворники» стекол, автомобили беспомощно буксовали, шлифуя до блеска лед, или же увязали в снегах и попадали в дорожные происшествия. И это далеко не весь список приключений, уже пережитых автовладельцами. Но до окончания холодной поры года есть еще время вспомнить о ключевых особенностях эксплуатации автомобилей зимой.

При длительной стоянке аккумулятор лучше снять и отнести в тепло

Основное условие безопасной эксплуатации автомобиля в холодную пору — езда на зимних шинах. Все водители должны знать его, как «Отче наш», и неукоснительно выполнять. Ведь езда в снежную пору без зимних шин сравнима с игрой в русскую рулетку, и каждый выезд может закончиться печальными последствиями. Вкратце напомним, почему это так.

Летние шины в мороз теряют свою эластичность, перемерзают (дубеют) и теряют сцепливающие свойства. Рассчитывать на устойчивость автомобиля и уверенную им управляемость, а также на эффективное торможение на таких покрышках зимой не приходится. Производители шин рекомендуют менять летнюю резину на зимнюю уже при плюс 7 градусах, так как именно при такой температуре они начинают терять свои сцепные качества.

При применении зимних шин (как, впрочем, и летних) очень важную роль играет состояние протектора. Изношенные покрышки также не смогут обеспечить надлежащие ездовые качества. Критическая остаточная глубина зимнего протектора, при которой шины нужно менять, составляет четыре миллиметра. Проконтролировать этот показатель легко самому: во многих шинах есть индикатор износа в виде перемычек в центральных канавках — их высота как раз и равна вышеупомянутой глубине. Если протектор сравнялся с перемычкой, покрышка требует замены.

Езда на летних шинах или изношенных зимних покрышках в холодную пору года оборачивается тем, что машина постоянно буксует даже безо льда и неспособна покорить минимальный подъем. Такие машины-фигуристы то и дело уходят в заносы, провоцируя на дороге заторы. Даже элементарная остановка для подобных авто вызывает огромные проблемы, так как зацепиться шинам за покрытие очень сложно. Результатом безответственной езды становятся как мелкие аварии, так и серьезные дорожные происшествия с тяжелыми последствиями.

Еще одним ключевым залогом уверенной езды в холодное время года является исправная аккумуляторная батарея. И это не пустые слова. С проблемой аккумулятора, который зимой не держит заряд, хоть раз сталкивались почти все автолюбители.

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В холода пусковой ток батареи существенно снижается, тогда как для прокручивания мотора ей, наоборот, требуется больше мощности, чем в теплое время года. Поэтому, если с похолоданием запуск двигателя стал проблематичным, для начала батарею нужно просто подзарядить. Исправная и полностью заряженная батарея должна выдавать напряжение 12,6—13,2 вольта. Если же показатель ниже 12,6, это означает, что аккумулятор требует подзарядки (все эти замеры можно провести самому с помощью простого приборчика — мультиметра). Но если и после этой процедуры «батарейка» начинает хандрить и не держит напряжение в 12,6 вольт, значит, она «умирает» и требует немедленной замены!

Если зимой вы ездите редко, то при длительном простое, особенно при морозах больше минус 10 градусов, аккумулятор требует к себе особого отношения. Прежде всего, важно учесть: оставлять на долгое время можно только полностью заряженную батарею. В противном случае саморазряд просевшей батареи и запас ее емкости будут увеличиваться в разы. А две недели простоя при сильных морозах могут запросто уложить аккумулятор на лопатки, а старую батарею привести к сульфатации пластин.

При редких поездках зимой для уменьшения разряда батареи рекомендуется отсоединить от нее одну из клемм (лучше «минусовую»), а при длительных простоях (месяц и более) — либо подзаряжать ее раз в две недели, либо вообще снять и забрать домой. Все эти особенности касаются хранения автомобиля зимой на открытых стоянках, для владельцев теплых гаражей эти проблемы не столь актуальны.

Завершив поездку, проветрите автомобиль в течение пяти минут

В морозы многие водители сталкиваются с проблемой примерзания дверей, окон и «дворников» стеклоочистителей. Чтобы избежать подобных проблем советуем соблюдать ряд несложных правил.

Такое примерзание происходит из-за разницы температур за бортом и в салоне. После окончания поездки, когда автомобиль остывает, конденсат воды, образовавшийся на уплотнителях, замерзает, прихватывая дверь. Чтобы избежать этого, рекомендуется после окончания поездки минут на пять открыть в машине двери или хотя бы окна, чтобы выхолодить салон, выровняв температуры за его бортом и внутри.

Наряду с этим желательно также обработать все резиновые уплотнители дверей, крышки багажника и капота специальными силиконовыми смазками, которые существенно снизят риски примерзания. А автомобильные замки и их личинки лучше обработать специальными жидкими смазками.

Выхолаживание салона также позволит избежать примерзания резинок «дворников» к стеклам и обмерзания самих стекол ледяной коркой. В качестве дополнительных мер после окончания поездки можно также снять «дворники» либо поднять их от стекла, если это позволяет техническая конструкция.

Кроме того, для хорошей видимости и качественной очистки стекол в снежную погоду рекомендуется применять бескаркасные щетки или «зимние дворники», подвижные элементы которых закрыты резиновым чехлом. Благодаря такой одежке, подобные щетки не боятся обледенения и справляются с работой эффективнее.

Наряду с использованием зимних щеток и шин, нужно также применять зимний омыватель стекол с необходимым запасом по температуре (минус 15 градусов и выше), который позволит ей не замерзнуть при сильных холодах. Причем заливать зимнюю жидкость нужно заранее, при небольших плюсовых температурах, чтобы летняя омывайка не замерзла в трубопроводах системы. Для ее разморозки автомобиль должен постоять как минимум ночь в теплом боксе или паркинге с плюсовой температурой. Езда с замерзшей системой небезопасна, ведь если «дворники» не могут качественно очистить стекла автомобиля от дорожной грязи, то водитель лишается нормальной обзорности.

Помимо обмерзания стекол зимой водителям приходится сталкиваться и с их запотеванием. Конденсат образовывается из-за влаги от мокрой или заснеженной обуви, одежды или автомобильных ковриков. Поэтому зимой рекомендуется использовать резиновые коврики — они не впитывают в себя влагу, и за ними легче ухаживать. При посадке в салон важно тщательно струшивать снег с одежды и обуви, а по завершении поездок вытрусить снег и слить воду со всех ковриков.

Запотевание стекол может усиливать забитый салонный фильтр системы вентиляции и обогрева салона. Его рекомендуется менять каждые 10—15 тысяч километров. Обратите внимание, эффективно бороться с запотеванием стекол поможет применение кондиционера — он отлично подсушивает воздух внутри салона, достаточно быстро убирая из него влагу.

В мороз первые километры после старта рекомендуется ехать в щадящем режиме

Часто автолюбители задаются вопросом: нужно ли зимой прогревать двигатель перед поездкой? По мнению ведущего специалиста Toyota Сергея Бубновского, прогревать современные моторы до рабочей температуры не нужно. Ведь за ночь остывает вся машина, а, стоя на месте, вы греете только двигатель. При этом все остальные узлы и системы (коробка передач, редукторы мостов, сайлент-блоки рычагов, амортизаторы, подшипники, моторчики стеклоочистителей) остаются холодными. Все они также требуют прогрева, который возможно осуществить только в движении. Поэтому нагретый двигатель и теплый салон не означают, что прогрет весь автомобиль. Заведите двигатель, дайте ему поработать минут пять и начинайте движение.

Кстати, это время можно использовать для очистки автомобиля от снега. Ездить со снеговыми шапками на крыше небезопасно — при движении снежный ком может засыпать ваше лобовое стекло, лишив обзора, или же на скорости отлететь в стекло автомобиля, движущегося сзади.

Но первые километры важно ехать в щадящем режиме — плавно, без резких ускорений и торможений. При такой езде все замерзшие детали начнут постепенно разрабатываться и прогреваться, тогда как при активной езде происходит повышенный износ всех замерзших узлов и агрегатов.

Впрочем, в данном вопросе есть важная оговорка — если идет речь о старых автомобилях с изношенными двигателями, в которых применяются минеральные моторные масла вязкостью 15W-40, 20W-60, моторы все же нужно хорошо прогревать, чтобы избежать повышенных нагрузок и еще более интенсивного износа узлов и деталей. То же касается и карбюраторных двигателей, которые при езде «на холодную» могут работать неустойчиво или глохнуть.

В автомобилях, оснащенных автоматическими коробками передач, перед началом езды на заведенном двигателе нужно нажать на педаль тормоза, а потом плавно перевести селектор КП в положение «D» (Drive) и подержать его так около минуты, а затем перевести его в положение «R» (Reverse) и также подержать немного. Благодаря таким манипуляциям масло в коробке передач прокачается насосом по всем каналам управляющего гидроблока и гидротрансформатора и замерзший «автомат» сможет увереннее работать и переключать передачи. После таких переключений рычага в разные режимы движения можно смело выдвигаться в путь, помня о щадящем темпе езды на первых километрах.

После окончания поездки зимой лучше не фиксировать машину ручником, особенно на целую ночь, чтобы избежать риска примерзания нагретых во время поездки колодок ручника к барабану или тормозному диску. Из-за чего наутро колеса могут оказаться заблокированы. Но это не означает, что в течение зимы можно забыть о ручнике — из-за его бездействия трос также может прихватить, но на сей раз уже ржавчиной. Задействуйте стояночный тормоз, но не на длительное время.

Применение этих несложных советов поможет водителям легче справиться со сложными зимними условиями эксплуатации и без серьезных проблем и потерь дожить до теплых весенних дней.

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