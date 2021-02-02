«Олег Винник в шоу «Маска» напоминает любимчика учителей»: Владимир Остапчук рассекретил закулисные подробности съемок

Одной из самых громких телепремьер сезона стало детектив-шоу «Маска» (канал «Украина»). Адаптация этого американского проекта с успехом идет во многих европейских странах. За судейским столом — звезды шоу-бизнеса, на сцене — известные персоны, скрывающие свое лицо под необычной маской. В украинской версии восемнадцать участников. Судьи — Андрей Данилко, Оля Полякова, Дзидзьо, Настя Каменских и Олег Винник. Ведущим стал популярный шоумен Владимир Остапчук. В одном из выпусков ему пришлось даже спускаться на сцену с потолка!

«Для одного из моих образов сценический грим готовили целую неделю»

— Владимир, украинская «Маска» — единственный проект из всех мировых адаптаций, где ведущий появляется в разных образах.

— Это была одна из причин моего согласия работать в шоу. Я всегда руководствуюсь тем, будет ли тот или иной проект для меня ступенькой вверх. Потому что челлендж и опыт — великая сила. И «Маска» дала мне это! Переговоры мы вели достаточно долго, ведь адаптация оригинального формата предполагает много нюансов. Я рад, что творческая команда канала и самого шоу — Елена Романенко и Оксана Болкун — с радостью креативили. Более того, мне хотелось быть не просто конферансье, а полноценным участником шоу. И когда мы поняли, что так и будет, я с радостью согласился стать ведущим.

— Значит, вы появитесь не только в образе Супермена?

— Не могу раскрывать все задумки. Скажу только, что для одного из образов сценический грим готовили целую неделю. Сначала у меня сняли отпечаток и сделали слепок, потом его выпекали, затем я сидел четыре часа, пока это все наносили на лицо. А потом, спустя часы съемок, снимаешь грим, и у тебя идет раздражение кожи (улыбается). Это определенно был один из самых запоминающихся образов. А что это за герой, пока признаться не могу.

— Предполагали, что «Маска» станет такой популярной?

— Не буду говорить, что звезды сошлись. Успех шоу — это заслуга слаженной работы большой профессиональной команды. Не скрою, на проект делали большие ставки, но для телеканала это был определенный риск, ведь зритель привык немного к другому продукту. Тем не менее все сложилось! Такая формула успеха должна была выстрелить — так и случилось.

— Известно, что съемки уже прошли. Какой момент стал для вас самым сложным?

— Я бы не рассматривал это в плоскости, сложно или просто. Все было интересно и увлекательно. Например, момент, когда я в образе Супермена спускался на тросе на сцену с высоты пять метров. В какой-то момент подумал, что могу неплохо так грохнуться. Были ситуации, когда я падал, горел, стрелял… В общем, было всякое!

Самой необычной задачей для меня как ведущего было, когда одновременно пришлось находиться и на стороне детективов, и на стороне зрителей — вместе с ними, со всей страной, разгадывать, кто под масками. И в то же время быть на стороне самих масок, ведь их эмоции скрыты за красивыми костюмами.

— У вас появилась любимая маска?

— Это все равно что спросить, кто из моих детей любимый. Все маски крутые, нереальные. Но мне как папе больше всего хочется поддержать маски Лягушонка и Малыша-Циклопа. Уверен, что все дети страны стали фанатами этих масок. И еще мне лично очень нравится Дракон.

«Даже режиссеры-постановщики, которые готовили номера маскам, не имели права с ними разговаривать»

— Кстати, вы как ведущий знали, кто скрывается за той или иной маской?

— Нет, не знал. Тайна спрятана за семью замками, таковы требования оригинального формата. Это самое секретное шоу из всех телепроектов, которые я когда-либо видел. Чтобы вы понимали, даже режиссеры-постановщики, которые готовили номера маскам, не имели права с ними разговаривать, а маски не должны никому отвечать. Лишь очень ограниченный круг людей знал, кто находится под масками. Поэтому все мои эмоции, которые вы видите на экране в момент, когда снимают маску, искренние. Действительно, мне было интересно вместе с детективами и зрителями разгадывать.

— Хотели бы сами стать участником «Маски»?

— Знаю, что для всех участников это физически очень сложное испытание. Я примерял один образ, чтобы почувствовать, насколько это тяжело. В некоторых костюмах ты можешь видеть только кусочек пола и сцены. Но при этом нужно двигаться, зажигать крутые постановки, петь вживую, а после номера, запыхавшись, еще и отвечать на вопросы детективов. Но как бы сложно ни было, это интересно. Поэтому я не отказался бы от участия в шоу.

— В каких условиях проходили съемки, учитывая карантин и особую секретность?

— Конечно, карантин наложил определенный отпечаток. Например, до последнего момента перед началом съемок мы не понимали, сколько людей будет находиться в зале. Не могли пригласить три тысячи человек, даже если бы хотели, ведь есть определенные ограничения. Тем не менее у нас все зрители в масках, всем проверяли температуру перед входом в павильон.

Зрители, которые смотрели шоу в зале, должны были держать все в секрете. При входе они подписывали договор о неразглашении, а наши администраторы заклеивали всем камеры на телефонах. Но даже в таких условиях зрители не видели сам момент снятия маски. Перед тем как по сценарию должны снять маску с героя, мы делали технический «стоп» и просили всех зрителей выйти. Очень переживали, что зрители могут «слить» какую-то информацию. В других странах случались прецеденты. От такой усиленной секретности в итоге выиграют все.

— Среди судей-детективов — сплошные звезды…

— И у каждого, кстати, свой образ. Иногда они мне напоминали галерку во время школьной перемены. Оля Полякова — заводила, которая постоянно смеется громче всех. Дзидзьо прогуливал половину уроков и включался, только когда нужно писать диктанты и списывать. Настя Каменских — отличница, уводившая всех из мечтаний и философских раздумий в логические размышления. Олег Винник — любимчик учителей и всех-всех. И завуч школы Андрей Данилко, который с неподдельным интересом пытается во всем разобраться. Помните его громкую фразу: «Я хочу знать, кто Буряк! Все, пишу в суд!»

«После коронавируса у меня развилась бессонница, которая уже несколько месяцев не проходит»

— Большинство знаменитостей разъехались на зимние каникулы…

— Я в новогоднюю ночь работал. А потом мы с Кристиной отпраздновали Новый год с друзьями. Через несколько дней традиционно на православное Рождество поехали в гости к нашим родителям. Во второй половине января закрыли мой гештальт по поводу горнолыжного отдыха. И вот теперь нас ждет путешествие на море.

— Коронавирус повлиял на ваши планы?

— Когда работаешь в сфере развлечений, ивентов, естественно, должен учиться адаптироваться к обстоятельствам. Некоторые планы пришлось корректировать, это нормально. А сейчас уже возобновились съемки, потихоньку восстанавливается корпоративный рынок. Единственное, пока пришлось поставить на паузу стендап-вечеринки, потому что их невозможно делать без зрителей.

— Вы и сами тяжело переболели. Остались какие-то симптомы?

— У меня развилась бессонница, которая уже несколько месяцев не проходит. Не могу уснуть до часу ночи, приходится себя укачивать, как маленького ребенка. Или просыпаюсь в четыре утра и не сплю по полтора-два часа. В остальном стараюсь придерживаться всем известных правил: хожу в спортзал, не злоупотребляю алкоголем. А еще Кристина готовит очень вкусные и, самое главное, полезные блюда.

— Что первое сделаете, когда пандемия подойдет к концу?

— Мы все сильно соскучились по путешествиям. Когда у меня появилась возможность, я летал в Европу десятки раз в год. Поэтому сразу полечу куда-то в добрую старую Европу.

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