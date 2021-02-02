«Роксолана никогда не думала об Украине»: известный документалист развенчал мифы о знаменитых украинцах

Ровно год известный документалист Аким Галимов и его команда работали над масштабным восьмисерийным историческим детективом «Таємниці великих українців» (канал «1+1»). Известный создатель циклов «Україна. Поверення своєї історії» и «Скарби нації» на этот раз занялся изучением биографии выдающихся украинцев. В первой части исторического детектива восемь героев: Богдан Хмельницкий, Симон Петлюра, Андрей Шептицкий, Михаил Грушевский, Даниил Галицкий, Роксолана, Иван Мазепа и Анна Киевская. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» автор и продюсер проекта Аким Галимов рассказал, что рассчитывает вернуться к продолжению картины.

— Наша команда вынашивала идею этого проекта несколько лет, — рассказывает Аким. - Еще во время съемок цикла «Украина. Возвращение своей истории» мы удивлялись, сколько тайн существует вокруг героев, чьи имена знакомы нам с детства. Как только появилась возможность реализовать проект, кинулись в него с головой. Три месяца подготовки, и начались съемки. Для таких масштабных историй это беспрецедентные сроки. В общей сложности работа над всем проектом заняла чуть больше года.

— Кстати, о некоторых героях вы уже рассказывали в других фильмах.

— На самом деле мы с командой серьезно обсуждали каждую кандидатуру. В итоге выбрали тех, кто, по нашему мнению, оказал самое большое влияние на становление Украины и ее восприятие на политической карте мира. Конечно, таких героев намного больше. Так что пока это первая восьмерка.

— Кто из них «дался» сложнее всего?

— Анна Киевская и Король Даниил. Эти герои жили в средневековье, сведений практически не осталось. Мы же в наших фильмах всегда стараемся опираться на факты, реальные вещи, то, что можно пощупать и проверить. В данном случае такого материала у нас не было, и приходилось делать огромные усилия, чтобы найти хоть что-то. Специально для серии, посвященной королю Руси Даниилу, мы воспроизвели 3D-модель уникального сооружения — первой украинской королевской резиденции в городе Холм. А после долгих переговоров с Национальным архивом Франции получили доступ к оригинальным документам 11 века. Эти бесценные артефакты, которым уже тысяча лет, приоткрыли тайны Анны Киевской, дочери Ярослава Мудрого. Узнали, какую роль играла Анна при королевском дворе Франции. Ведь разных мифов было много, вплоть до того, что она ничего там не решала.

Анна Киевская. Кадр из фильма

— Пришлось отказаться от какого-то героя?

— У нас в разработке были Владимир Великий, Тарас Шевченко, Степан Бандера, Иван Выговский и многие другие, кого сегодня можно назвать великими людьми. Не скажу, что мы от них отказались, скажем так, отложили. Но когда-то обязательно вернемся к их историям. Даже в самых «раскрученных» исторических персонах всегда есть то, чего никто не знает.

— И о ком же мы знаем меньше всего?

— На самом деле о большинстве наших героев мы знаем очень мало. Даже о таких известных, как Богдан Хмельницкий или Роксолана. Точнее, знаем много мифов, а не правдивых фактов. К примеру, многие считают, что Роксолана жила в Османской империи и тосковала по родному дому, думала об Украине. Но это не так. Она была полностью интегрирована в тот мир, в котором жила, и не вспоминала о родных краях. Или Богдана Хмельницкого многие считают простым казаком, который стал гетманом. Но на самом деле он из очень богатой семьи, был приближен к польскому двору, имел превосходное образование. При этом, если продолжать разговор о фактах, знаем ли мы, где он на самом деле родился? И какой путь прошел? Долгие годы это оставалось тайной.

— Во время съемок случались форс-мажоры?

— О да! Это неотъемлемая часть съемочного процесса. Мы несколько месяцев договаривались о съемках в султанском дворце Топкапи в Стамбуле. Уплатили деньги, подписали кучу договоров, прилетели в Турцию, и в тот момент, когда уже стояли на проходной комплекса, оказывается, что снимать там можно только без ведущего в кадре. Такие у них правила. То есть видео — пожалуйста, но вставать в кадр и что-то рассказывать запрещено. А у нас по сценарию 90% сцен там — с моим участием. В итоге, потратив нервы, деньги и время, ушли просто с красивыми немыми картинками. Но у людей нашей профессии есть поговорка: монтаж все исправит.

— Как пережили карантинный год?

— Год был очень сложным, помимо документальных фильмов, моя команда производит много других проектов для медиагруппы. Весной всё пришлось останавливать. Это сильно ударило по нашим планам. Но мы быстро адаптировались, самое главное, что удалось сохранить ключевой актив — нашу уникальную команду. И уже летом включились в работу по полной. Теперь хорошо понимаем, как планировать производство и все процессы в условиях пандемии.

— Что пришлось перенести из-за карантина?

— Отпуск в теплых краях. Но на самом деле я ко всему всегда с позитивом отношусь. И даже в коронавирусных ограничениях нахожу свои плюсы. В этом году много времени провел в кругу семьи, с детками и любимой. В 2019-м очень не хватало этого времени, особенно когда прилетал в Киев на пару дней и снова улетал на месяц на съемки фильмов. И еще одна важная вещь: мы точно стали более ответственно подходить к своему здоровью.

— Уже решили, что сделаете в первую очередь, когда снимут ограничения?

— Забронирую билеты на выходные куда-нибудь в Европу. Раньше мы с женой очень любили просто на пару дней слетать куда-то. Сейчас так не хватает этих путешествий…

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