«Первыми с помощью всеукраинского референдума могут отменить языковой закон и закон о декоммунизации», — Алексей Кошель

В своей предвыборной программе Владимир Зеленский обещал, что многие вопросы украинцы будут решать на референдумах. Но так как у нас не было соответствующего закона, такая процедура была невозможной. И вот 26 января Верховная Рада 255-ю голосами поддержала президентский проект Закона «О народовластии через всеукраинский референдум». Предполагается, что на референдумах могут рассматриваться вопросы только общегосударственной важности. Из-за дороговизны процедуры опроса предполагается, что за один год может состояться всего один референдум, на котором будет озвучен лишь один вопрос. Поэтому за право на проведение референдума придется побороться. Для того чтобы тот или иной вопрос был выставлен на референдум, инициаторам всеукраинского опроса нужно будет собрать не менее трех миллионов подписей за два месяца. Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие не менее 50% от числа всех украинских избирателей. Несмотря на то что принятие закона о референдуме анонсировалось давно, многие политические эксперты начали его критиковать. Мол, теперь пророссийские силы могут с помощью этого мощного инструмента народовластия отменить ряд принятых ранее законов. Действительно ли Закон «О народовластии через всеукраинский референдум» несет для Украины такие риски? Об этом «ФАКТЫ» беседовали с генеральным директором Комитета избирателей Украины Алексеем Кошелем.

«Покупали базы паспортных данных, потом нанимали студентов, которые заполняли анкеты и разными почерками ставили фиктивные подписи»

— Алексей, какие подводные камни таятся в законе о референдуме? Как-то слишком много критики в интернете по этому поводу. Ведь Закон «О народовластии через всеукраинский референдум» — это именно то, что обещал в 2019 году тогда еще кандидат в президенты Зеленский.

— Если анализировать сам законопроект, то мы, с одной стороны, видим качественный, хорошо выписанный текст. Претензий к процедурным и другим моментам здесь на самом деле не так много. Но есть одна проблема, и она достаточно существенная. Эта проблема связана с возможной фальсификации подписей, которые необходимо собрать всего за два месяца для того, чтобы состоялся референдум по тому или иному вопросу.

Когда этот законопроект рассматривался в сессионном зале, я помню, что кто-то из представителей фракции «Слуга народа» заявлял, что за такое короткое время собрать три миллиона подписей фактически невозможно. На самом деле — возможно. Я хочу напомнить, что еще в 2007 году Блок Юлии Тимошенко заявил о том, что они собрали семь миллионов голосов для поддержки референдума об изменениях в Конституцию. Семь миллионов — это в два с лишним раза больше, чем необходимо по нынешнему закону о референдуме. Но вот если говорить о том, насколько все эти голоса настоящие… В украинской истории с этим всегда возникали вопросы. Всегда президентские выборы сопровождались скандалами, связанными с подписями для поддержки того или иного кандидата. У нас всегда работали самые настоящие фабрики по штампованию фиктивных подписей. Покупались базы паспортных данных, потом нанимали студентов, которые заполняли анкеты и разными почерками ставили фиктивные подписи.

— Проверить аутентичность той или иной подписи — это же реально?

— В таких больших количествах — нет. Центральная избирательная комиссия, секретариат ЦИК просто совершают избирательную проверку некоторых подписей. У МВД также нет такой возможности.

В новом законе о референдуме предполагается, что можно будет использовать электронную подпись. Может быть, это как-то поможет бороться с фальсификациями.

— Но у нас пока так и не принят закон об электронной подписи. Да если бы он и был, то далеко не каждый сможет поставить электронную подпись. Например, как объяснить пожилым людям, что нужно сделать, если многие из них побаиваются компьютерных технологий?

— Именно поэтому я противник электронного голосования. Но голос в поддержку референдума через электронную подпись был бы очень действенным, потому что такую подпись подделать будет невозможно. Однако на сегодняшний день электронная подпись есть у очень малого количества граждан Украины: всего у одного или двух процентов.

Три миллиона голосов в поддержку референдума — это, конечно, хорошо. Но цифра в три миллиона голосов не станет предохранителем от выдвижения на референдум каких-либо популистских законопроектов, от провокационных референдумов, от референдумов в пользу Российской Федерации.

— Согласен. Но какие изменения можно было бы внести в нынешний закон о референдуме, чтобы он был более эффективным?

— Можно было бы остановиться на меньшем количестве подписей в поддержку референдума по тому или иному вопросу. Но предусмотреть отбор этих подписей через отдел Государственного реестра избирателей. Так можно было бы решить проблему фиктивных подписей.

«Если Зеленский пойдет на второй срок, он инициирует референдум с популистским подтекстом»

— Нынешний закон предусматривает еще один предохранитель, — продолжает Алексей Кошель. — В тексте сказано, что референдум будет считаться состоявшимся, если на нем проголосуют более 50 процентов избирателей. Я приверженец мысли о том, что для сторонников референдума в пользу государства-агрессора может быть важен даже не столько результат, сколько сам факт проведения такого референдума, который может внести серьезный деструктив в украинское общество, что в свою очередь повлечет за собой раскол, конфликты. То есть, будет ли считаться референдум состоявшимся, если в нем примут участие менее 50% избирателей, уже не важно.

— А какие вопросы могут быть выдвинуты на референдум в первую очередь?

— Думаю, что, как только начнет работать закон о референдуме, первыми вопросами, которые будут выдвигаться на всенародное обсуждение, станут вопросы, инициированные ОПЗЖ. Я не исключаю, что это могут быть референдумы об отмене языкового закона, закона о декоммунизации. Это может быть целый ряд законопроектов, который будет совпадать с повесткой дня пропагандистской машины России.

Кроме того, мне кажется, что референдумы могут использоваться как механизм актуализации тех или иных тезисов накануне очередных выборов. Если команда Зеленского всерьез рассчитывает на то, что он пойдет на второй срок, то очевидно, что мы сможем увидеть накануне красивый популистский референдум, организованный президентом Украины.

Я не исключаю и того, что другие политические партии тоже могут инициировать популистские законопроекты для того, чтобы актуализировать тезисы своих предвыборных программ. Наверняка на референдум будут выноситься и всякие абсурдные вопросы, которые смогут помочь стартовать тем или иным политическим силам.

— Какие именно абсурдные вопросы могут быть вынесены на референдум?

— Например, вопросы об ОРДЛО. Кое-кто уже предлагает еще раз подтвердить территориальную целостность Украины — то, что временно оккупированные территории являются неотъемлемой частью нашей страны. Разве это не абсурд?

— Конечно, абсурд. Это положение и так записано в Конституции Украины.

— Вот именно. Кроме того, мне кажутся очень странными манипуляции на тему легализации медицинского каннабиса. Этот популистский прием уже использовали в «Слуге народа» накануне местных выборов, когда данный вопрос появился в опроснике от президента. Теперь по такому же пути собирается пойти Юлия Тимошенко. Она также хочет вынести вопрос о легализации медицинского каннабиса, но уже на уровне всеукраинского референдума. Но я напомню, что медицинский каннабис иногда просто необходим для людей с последней стадией онкологического заболевания, которые вынуждены терпеть дикую боль только потому, что политики искусственно политизируют этот вопрос.

«Будет соревнование: кто первым соберет три миллиона подписей»

— В законе о референдуме есть одно интересное положение. Из-за дороговизны проведения такого всеукраинского опроса разрешается проводить всего один референдум в год. В один год не смогут быть на референдум выставлены вопрос об отмене языкового закона и закона об ОРДЛО…

— Именно поэтому та же Юлия Тимошенко решила схитрить и предложить выставить на референдум не один, а сразу пять вопросов. Я уверен, что таким образом партия «Батьківщина» хочет зарезервировать именно за собой все эти пять вопросов, для того чтобы другие политические партии не смогли их озвучить.

— Представляю, какой жесткой будет борьба за право задать украинцам на референдуме один-единственный вопрос… Как будет определяться победитель? Тот, кто первым успеет собрать три миллиона подписей?

— Конечно, будет соревнование: кто первым соберет эти три миллиона подписей. Но я не стал бы ожидать массовой волны референдумов. Как бы то ни было, такое количество голосов в поддержку референдума на самом деле собрать не так-то просто. Нужно заручиться поддержкой каждого десятого гражданина Украины, который имеет право принимать участие в выборах. Даже если учесть, что будет много фиктивных подписей. А кроме того, что это сложно, это еще и очень дорого. Лишь некоторые политические партии смогут позволить себе такие серьезные расходы. Нужен не один миллион американских долларов для того, чтобы хотя бы нарисовать необходимое количество подписей. Ведь кампанию по сбору подписей придется еще как-то рекламировать.

Но я не исключаю, что в Украине может повториться ситуация, которая возникла в начале 2000-х. Власть может начать давить на ЦИК, чтобы заставить признать реалистичность или, наоборот, нереалистичность собранных подписей.

— Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию. Некая пророссийская сила протягивает на референдум очень опасный для Украины вопрос, и люди за него голосуют, а президент вынужден подписать новый законопроект. Например, вынесут на рассмотрение вопрос о членстве в НАТО, а люди проголосуют против этого членства большинством голосов. Как тут быть? С одной стороны — в таком законопроекте можно увидеть угрозу национальной безопасности. А с другой — та политическая партия, которая вынесла вопрос на референдум, соблюла все законы. Не допустить проведения такого референдума или отменить его результаты — это будет нарушение демократических принципов…

— В нынешнем законе о референдуме все-таки есть предохранитель от таких ситуаций: это рассмотрение законопроекта Конституционным судом Украины. Что касается вопроса о членстве в НАТО, действительно, он может быть вынесен на референдум, когда заработает соответствующий закон… Если пророссийские силы увидят, что в этом вопросе настроение украинских граждан где-то 50 на 50, то смогут провести более качественную кампанию в восточных регионах и лучше мобилизовать своего избирателя. Даже если они и не выиграют этот референдум, то покажут картинку для российских пропагандистских СМИ, что украинское общество раскололось.

Принятый закон о референдуме — это очень важный инструмент для народовластия. Но только в том случае, если политики не будут этим законом спекулировать. А они будут спекулировать. Это гарантировано.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что первый президент Украины Леонид Кравчук сразу же после того, как был принят закон о референдуме, предложил, чтобы на народное голосование был поставлен вопрос о Крыме и Донбассе. «Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма… Возможно, нам нужно будет вынести (вопрос на референдум. — Ред.), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», — заявил Кравчук.

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