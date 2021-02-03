Чи зміняться зарплати держслужбовців у 2021 році, як потрапити на роботу в Кабмін: ексклюзивно міністр КМУ

2020 рік для багатьох став справжнім випробуванням на виживання. Хтось змушений був кардинально змінити напрямок діяльності, інші перекваліфіковувались та шукали нову роботу. Наразі, за інформацією Державного центру зайнятості, в Україні налічується приблизно 1,6 мільйона безробітних. Багато хто з них не проти попрацювати й на державу. Водночас було реалізовано кілька урядових програм з підтримки бізнесу, постраждалого від карантину. Також виплати отримали певні категорії безробітних. А на своєму екстреному засіданні уряд обмежив ціну на газ для населення сумою 6,99 грн за куб. Скільки сьогодні заробляють держслужбовці та чому зарплата спеціалістів може відрізнятися в кілька разів, у першій частині ексклюзивного інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

«Відкриту конкурсну процедуру достатньо важко обійти»

— Кілька років тому в державних органах влади відбулася реформа. У міністерствах з'явилися директорати, звичайні співробітники яких отримували зарплату в 40 тисяч гривень. Водночас їх колеги зі звичайних відділів, — 10−12 тисяч. На вашу думку, запровадження директоратів і така різниця в зарплатах виправдані?

— Варто нагадати, що головна мета реформи — позбавити міністерства непритаманних функцій. У 2016−2017 роках 10 міністерств вирішили долучитися до цієї ініціативи. Дійсно, зарплати перших фахівців з питань реформ, яких приймали в експертні групи, дуже сильно відрізнялися від зарплат звичайних державних службовців, головних спеціалістів, керівників секторів. Водночас фахівці з питань реформ — люди, які були покликані формувати політику, і вони працюють винятково в органах, що формують політику. В інших органах, приміром, державних агенціях, які її реалізують, цих посад немає. Там є лише державні службовці категорії «А». До них належать керівники та їх заступники, їхня зарплата може суттєво відрізнятися від загального рівня. В інших органах влади більш-менш однаковий рівень оплати праці.

Згодом, протягом 2017−2018 років, відбулося кілька так званих вирівнюючих заходів: було чітко прописано, в який спосіб створюються ці підрозділи, чим вони керуються, але диспропорція виплат залишилась і вона існує зараз.

— Така різниця у виплатах залишиться й надалі?

— У 2020 році наш уряд ухвалив концепцію оплати праці. З 2021-го ми розпочали експеримент, яким фактично скеровуємо напрямок реформування оплати праці до конкретних персональних задач для кожного держслужбовця. Було розроблено структуру окремих так званих грейдів для наскрізних професій (бухгалтерія, кадровики, айтішники, юристи). Адже у нас, окрім згаданої відмінності в оплаті праці між фахівцями з питань реформ і звичайними державними службовцями, ще є диспропорція між різними органами виконавчої влади.

Як наслідок, за рахунок різноманітних коефіцієнтів у державних службовців геть інша зарплата, ніж у наскрізних спеціалістів.

— Знаю, що тоді такі зміни супроводжувались конфліктами, а як зараз?

— Наразі лише в чотирьох міністерствах не запроваджені директорати (Мінагро, Мінмолодьспорт, Міндовкілля, Мінстратегпром). Минулого року дуже сильні зміни відбулись через COVID-19. Навесні було рішення бюджетного комітету, яким припинено конкурсний добір на формування директоратів.

«Для більшості державних службовців зарплата залишиться на рівні 2020 року»

— Неодноразово доводилось чути: хочеш потрапити на державну посаду — знайди знайомих, які тебе пролобіюють, і лише потім йди на конкурс. Чому так відбувається, що, незважаючи на конкурси, престижні вакансії обіймають ті, хто, скажімо так, комусь потрібний?

— Не буду розповідати про чужий досвід, проте поділюсь власним. Я прийшов на державну службу в серпні 1999 року. Це був конкурс на посаду спеціаліста першої категорії відділу роботи з молоддю Львівської міської ради. З грудня 1999 року це вже стала служба в органах місцевого самоврядування. Коли в 2016 році розпочалися конкурси на посади категорії «А», я чотири рази брав у них участь. Тричі був другим і лише четверта спроба принесла вдачу, і я обійняв посаду державного секретаря Мінмолодьспорту. Тобто пройшов шлях державного службовця від найнижчого рівня посади до найвищого, яким є державний секретар міністерства.

Думаю, є центральні органи влади, місцеві держадміністрації, де, можливо, превалюють симпатії керівника до тієї чи іншої людини. Проте відкриту конкурсну процедуру достатньо важко обійти. Зараз діє обмеження щодо конкурсних доборів кандидатів, запроваджене на період карантинних обмежень. Тож, звичайно, що при наявності базового досвіду, освіти, вихідних даних, керівник, який ухвалює рішення замість конкурсної комісії, є визначальним у цьому процесі.

Щойно конкурсна процедура відновиться, всі люди, які зараз опинилися на держслужбі за контрактом, а їх вже понад 18 тисяч, будуть змушені наново пройти конкурсну процедуру.

Розраховуємо, що конкурси на посади відновляться якнайскоріше. Ставимо такий індикатор — перший квартал 2021 року.

— Загалом наскільки легко потрапити на роботу в Кабмін чи до міністерства?

— Якщо йдеться про уряд, це суто політичне питання. Його формує коаліція у Верховній Раді. Там не так багато міністерств.

Щодо секретаріату КМУ — так само, як до будь-якого центрального органу виконавчої влади. Є портал career.gov.ua, де оголошуються всі вакансії. Зараз це добори.

Секретаріат КМУ, на відміну від багатьох місцевих органів, не зловживає доборами. Ми достатньо скептично до цього ставимось, тому набираємо людей тоді, коли з'являються вже дійсно критичні потреби. Приміром, хтось іде на пенсію, звільняється, переводиться, і треба проводити заміщення. Перші добори у нас пройшли лише літом. Було кілька посад рівня спеціалістів. Нещодавно відбувся добір керівника структурного підрозділу на рівні начальника відділу, заступника начальника.

— Як зміниться зарплата державних службовців у 2021 році?

— Я вже згадував, що ми розпочинаємо наступний експеримент. Більшість структури заробітної плати держслужбовця — посадовий оклад. Преміальна частина буде достатньо прозорою (гроші виплачуватимуть за виконання конкретних обов'язків), це те, що називають КРІ, і призначатиметься індивідуально.

Загалом, для більшості держслужбовців зарплата залишиться сталою, оскільки в законі про державний бюджет на 2021 рік вона зафіксована на рівні показника 1 вересня 2020 року. Єдине, де відбулося корегування, — держслужбовці рівня «В3» (найнижча ланка держслужбовців. — Авт.). Як правило, це працівники місцевих держадміністрацій. Їхні посадові оклади не можуть бути меншими за два прожиткових мінімуми, а реально були нижчими.

Стосовно суми, яка загалом йде до оподаткування, все залежить від індивідуальних можливостей центрального чи місцевого органу виконавчої влади. Тобто від їх фонду оплати праці. Якщо він повністю укомплектований, немає вакансій, звичайно, не буде і преміального фонду.

Плануємо відійти від такого підходу, коли керівники не укомплектовують штат і бережуть ці посадові оклади, щоб була можливість їх розподіляти між працюючими. Хочемо впровадити сучасні підходи, з використанням рекомендацій SIGMA, як організації, що опікується управлінням державною службою в Європі.

Незабаром читайте другу частину ексклюзивного інтерв'ю з міністром Кабінету Міністрів Олегом Немчіновим, в якій «ФАКТИ» розкажуть про обмеження ціни на газ, закінчення карантину та підтримку безробітних і бізнесу.

Фото: Facebook Олега Немчінова

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