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Интервью

«Поправился на 15 килограммов»: судья «МастерШефа» рассказал о своей проблеме

18:28 9 февраля 2021
Владимир Ярославский

Традиционно из сотен претендентов на участие в «МастерШеф. Профессионалы» (СТБ) кастинг прошли лишь 30 самых талантливых профи. Затем борьбу за победу продолжит двадцатка сильнейших. Финал проекта состоится весной. На кону — денежный приз миллион гривен.

В третьем сезоне «МастерШеф. Профессионалы» двадцатке сильнейших шефов придется готовить в условиях абсолютного рационального потребления. Все ресурсы будут на вес золота, в данном формате — на вес черного фартука. Участников ждет счетчик воды и электричества. Поэтому, помимо креативности, командной работы и профессионализма, героям шоу придется проявить рациональность в использовании всех ресурсов.

Многие конкурсы придумывались и разрабатывались командой, исходя из теперешних карантинных трендов, среди которых основной — осознанное потребление.

Продюсеры проекта обещают, что угощать и принимать гостей на кухне «МастерШефа» участники будут и в новом сезоне. Однако в условиях пандемии команда была вынуждена ограничить количество гостей. Впрочем, несколько знаменитостей все же смогли побывать на кухне «МастерШефа», в частности, звезды романтических реалити «Холостяк» и «Холостячка».

Тройка судей профессиональной версии «МастерШефа» осталась неизменной — это известные рестораторы Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, а также Владимир Ярославский, который уже несколько лет входит в число 25 лучших шеф-поваров Украины. Он — совладелец одного из ресторанов в самом центре Киева. Владимир признался, что в 2021 году мечтает открыть небольшой бар «для души».

«В этом сезоне меня никто не удивил»

— Владимир, говорят, именно профессиональная версия «МастерШефа» — ваша любимая.

— Истинная правда. Но в этом нет ничего необычного, ведь кулинария — именно то, чем я живу. Мне нравятся профессионалы, ведь могу с этими людьми разговаривать на одном языке. Достаточно просто сказать: «Приготовьте мне, пожалуйста, брюнуаз в бер-нуазет, и они не станут задавать никаких вопросов.

— Такое даже сложно выговорить.

— Видите, а профессионалам не приходится объяснять, что это овощи, нарезанные очень мелкими кубиками, в оригинальном соусе, приготовленном на сливочном масле.

— Сезон получился особенным?

— На самом деле, ни один сезон нельзя предугадать и повторить. И сейчас получилось так же. Мы уже сняли финал (так что можете меня поздравить), и он получился совершенно неожиданным. Хотя, приступая к проекту, я никогда не рассчитываю на какие-то особые ожидания. Просто готов оценивать наших участников с трезвой головой и холодным сердцем.

— В связи с карантинными мерами были какие-то изменения в съемках?

— По большому счету, нет. Единственное новшество — на втором отборочном конкурсе все участники будут разделены на три группы — такого раньше не было. Что касается остального, то в соответствии со всеми карантинным нормами соблюдаются правила безопасности. Я уже давно привык ходить в маске и считаю, это основная мера защиты от коронавируса.

— Были участники, которым вы симпатизировали?

— У меня такого никогда не было. Ни на одном из сезонов «МастерШефа». К тому же человек раскрывается в процессе своей деятельности, и сложно вот так сразу кого-то выделить. Для этого на проекте и создана масса конкурсов, чтобы стало понятнее, кто есть кто. Не только в профессиональном, но и человеческом плане. Насколько человек стрессоустойчив и может ли достойно выйти из любой конфликтной ситуации. К тому же я всегда готов принимать то новое, что могут дать и сами участники Это касается профессиональных понятий — тенденций в кулинарии, нового развития.

— Кто-то на этот раз сумел вас удивить?

— В этом сезоне, увы, никто. А вот предыдущим профессионалам это удавалось. Участники готовили совершенно неожиданные блюда. Конечно, это вовсе не значит, что я буду повторять их у себя на кухне. Просто сочетание продуктов и вкусов показалось мне довольно интересным.

«Признаюсь, люблю пожрать»

- Минувший год изменил планы многих людей. Вам удалось отдохнуть?

— По большому счету, нет. Удалось выкроить лишь пару выходных дней, когда мы с судьей «МастерШефа» Олей Мартыновской слетали в Египет. Понятно, что какие-то планы на отдых в связи с карантином изменились, но не стоит переживать по этому поводу. Пока что я хочу работать, работать и работать. А отдых или стажировка могут и подождать.

— Летом, после жесткого локдауна в Украине, вы говорили, что второго карантина ваш ресторан не выдержит и ему придется закрыться.

— Нас спасло то, что недавний локдаун оказался коротким — длился всего пару недель. К тому же он был заранее объявлен и прошел в январе. А этот месяц мы называем тихим — активность посещений всегда снижается. В общем, мы подготовились заранее. Никто из сотрудников не уходил в отпуск, не ездил на курсы, и мы решили провести в этот период обучение персонала. Знаете, во всей этой ситуации с карантином я смотрю не на ограничения, которые, конечно, коснулись всех, а, скорее, на возможности.

— Их стало меньше?

— Наоборот! Просто нужно искать, что можно сделать в новой ситуации, чтобы адаптироваться с наименьшими потерями. За время карантина мы даже никого из нашего персонала не уволили.

— Но посетителей стало меньше?

— Конечно. И это заставило нас еще внимательнее исследовать рынок, чтобы понять, чего хочет наш гость, какие блюда нравятся ему больше всего. Это поиск, и он очень захватывающий. Особенно, когда видишь, что клиент получил именно то, чего и ожидал. Сплюну три раза, но наш ресторан остается на плаву. Это как на войне, когда все меняется, и надо срочно искать решения, которые устроят всех. И вот когда ты их находишь, тогда и выигрываешь.

— В это непростое время вы тоже изменились?

— Естественно! Я сильно поправился и никак не могу себя заставить вернуться к своему предыдущему весу, внешнему виду и образу жизни. Даже не могу сказать, что мне мешает. Поправился, наверное, килограммов на пятнадцать за прошедший год. Конечно, хожу в спортзал, но не регулярно. Да и залы часто закрываются на карантин.

— И аппетит у вас, наверное, хороший.

— Что есть, то есть. К тому же, когда находишься постоянно среди вкусной еды, сложно удержаться. Плюс не очень активный образ жизни. А я, буду откровенен, люблю пожрать. Так что мне постоянно хочется всего.

— Уже можно не гадать с одним из планов на этот год…

— Да, похудеть необходимо. А еще хочу открыть свой небольшой ресторанчик и заняться изучением языков. Что касается большого отдыха, то строю планы только на 2022 год. Думаю, тогда это станет возможным.

Рецепт идеального борща от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Владимира Ярославского

Ингредиенты: 3−4 картофелины, 50 граммов моркови, 80 граммов репчатого лука, 20 граммов сельдерея (лучше стебель), 20 граммов болгарского перца, растительное масло, соль, 250 граммов свеклы, 320 граммов томатов в собственном соку, 7 граммов яблочного уксуса, 20 граммов сахара, 1800 миллилитров куриного (либо другого) бульона, 100 граммов капусты, 3 зубчика чеснока, 3―4 столовые ложки вареной фасоли, зелень (петрушка, укроп, лук).

Приготовление:

Картофель предварительно отвариваем. Остальные овощи нарезаем соломкой. Обжариваем на среднем огне морковь, затем добавляем лук, практически высушивая, кладем сельдерей и перец, немного солим. На горячую сковороду с маслом бросаем свеклу, нарезанную соломкой, быстро обжариваем — делаем почти стир-фрай, добавляем уксус и томаты. Тушим на медленном огне почти до мягкости свеклы, немного солим и добавляем сахар. При необходимости в процессе приготовления добавляем воду.

Нагреваем бульон, добавляем толченый перец, лавровый лист и по желанию острый перец. Бросаем зажарку из моркови, доводим до кипения, кладем свеклу, размешиваем. Пока закипает, опускаем в борщ капусту, нарезанную очень мелкой полусоломкой. Если нужно, доводим до вкуса по соли и сахару. Снимаем с огня и добавляем рубленый чеснок.

Уже в готовый борщ добавляем отварной картофель, нарезанный брусочками, и фасоль. Можно еще положить чернослив. Подаем с зеленью.

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