Дженнифер Лопес: «Пандемия вынудила меня пройти курс психотерапии»

Вот уже три десятилетия подряд Дженнифер Лопес остается на вершине шоу-бизнеса. Ее по праву называют поп-идолом. Певица и актриса — лауреат множества престижных премий. Фильмы с ее участием собрали в мировом прокате 3,1 миллиарда долларов. Диски с ее песнями разошлись тиражом более 70 миллионов экземпляров. Кроме того, Джей Ло, как ее называют поклонники, занимается разработкой и выпуском одежды, косметики и парфюмерии. У нее есть собственная продюсерская компания и благотворительный фонд.

А еще она самая высокооплачиваемая в мире актриса латиноамериканского происхождения. Ее состояние оценивается примерно в 400 миллионов долларов. И это невероятно круто для женщины, выросшей в Бронксе в семье иммигрантов из Пуэрто-Рико.

Лопес трижды была замужем, но каждый ее брак заканчивался разводом. Мужчинам оказывалось очень трудно жить вместе с сильной целеустремленной женщиной. У Дженнифер двое детей. Сын и дочь родились 22 февраля 2008 года. Их отец — известный певец и актер Марк Энтони, третий муж Джей Ло.

В феврале 2017 года у Лопес начался роман с бейсболистом Алексом Родригесом. Они уже четыре года вместе. В марте 2019 года объявили о помолвке. Собирались сыграть свадьбу, но помешала пандемия коронавируса.

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О своей личной жизни, карьере, убеждениях и мечтах Джей Ло откровенно рассказала в интервью журналу Allure. С ней беседовала известная журналистка Даниэль Пергэймент. «ФАКТЫ» подготовили перевод этой публикации.

«В самоизоляции жили вшестером — Алекс, я, мои близнецы и две дочери Алекса»

«Дженнифер Лопес приносит извинения за опоздание. «Кручусь как белка в колесе, столько дел», — объясняет она.

Так начинается наше интервью в карантин-стиле. Когда веб-камера наконец четко фокусируется на Дженнифер, я понимаю, что она сидит в своей гостиной. Волосы затянуты в тугой узел, брови подведены так, что их угол выглядит воинственно, а поза характерна для балерины. Интерьер я узнаю по фоторепортажу в журнале Architectural Digest. Очевидно, что над дизайном комнаты работала сама Дженнифер, хотя это уже их общий дом с Алексом Родригесом. Комната просторная, обставлена со вкусом. На стене висит картина Кита Харинга (известный американский художник XX века. — Ред.).

Фраза «столько дел» является лучшей характеристикой жизни Джей Ло. Она — синоним имени Дженнифер Лопес. Судите сами — более 30 фильмов, восемь студийных альбомов, 40 синглов. А еще несколько популярных парфюмов, запомнившееся на долгие годы выступление в перерыве Super Bowl (суперфинал чемпионата США по американскому футболу, который ежегодно проводится в феврале. — Ред.) плюс дети, собака… Казалось, ее репутация, популярность достигла наивысшей точки. Однако жизнь доказала, что для Лопес не существует предела — 20 января ее пригласили спеть на инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис. Это редкая честь.

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В ноябре Лопес выпустила новый сингл In The Morning («Утром». — Ред.), на обложке которого предстала в наряде новорожденного, Евы или Венеры Боттичелли. Выбирайте, какой вариант вам больше нравится. В этом году выйдет новый фильм «Женись на мне», для которого она записала музыку. Это романическая комедия с Оуэном Уилсоном в качестве ее партнера. Не так давно она представила миру JLo Beauty — линию косметики по уходу за кожей, в основе которой скрывается сила оливкового масла. И вот новый продукт — JLo Glow. Это тоже косметика по уходу за кожей, продвижением которой она сейчас занята.

На фоне всего этого «столько дел» уже кажется мне явным преуменьшением всего, чем занята моя собеседница. «С малых лет я пытаюсь добиться чего-то большего, поэтому постоянно ставлю перед собой все новые и новые цели. Вам нужно только намекнуть мне на то, что вы от меня хотите. Я очень хорошо улавливаю направление и тут же начинаю рыть землю. В этом вся я», — признается Дженнифер.

«В пищевой цепочке поп-культуры я вижу себя львицей», — утверждает она. «Это самая точная характеристика, но я изменилась. Как все мы, очевидно. Я уже не та, какой была в 90-х. Мы все изменились. Весь мир стал другим», — говорит Лопес.

«За вашу карьеру вы уже в четвертый раз появитесь на обложке Allure», — напоминаю я.

«Да, согласитесь, журнал тоже сильно изменился. Ваше издание посвящено красоте. Изменилось понимание красоты. В первую очередь, женской красоты. Когда я только начинала свою карьеру, было время худышек. Каждая женщина стремилась быть похожей на спичку. И я все время слышала: „О, вы нам не подходите! Неужели вы довольны своим телом?!“ И я отвечала: „Мне оно очень нравится!“ Сегодня стандарты красоты того времени удалены из нашего сознания, словно какая-то меланома», — вспоминает Дженнифер.

«И все благодаря Лопес?» — спрашиваю я.

«Нет! Но я приложила к этому руку. Благодаря таким женщинам, как я, сегодня красивыми стали различные фигуры, различные цвета и тона кожи, различные типы лица», — считает Дженнифер.

«Для этого потребовались большие усилия и ваш талант. Всех троллей удалось победить?» — интересуюсь я.

«Конечно, нет!» — отвечает она с улыбкой.

В 2021-м Лопес исполняется 52 года. Год назад она выступала в перерыве Super Bowl. Помните февраль 2002 года? Это было всего год назад! Счет матча помнят только футбольные фанаты. Многие зрители вряд ли смогут сказать сегодня, кто тогда играл! Зато все помнят выступление Джей Ло. Тот финал совершенно оправданно можно назвать Lopez Super Bowl.

«Трудно было выдать такое шоу в возрасте 50 лет?» — с опаской интересуюсь я.

«Для меня это был подлинный вызов. Мне еще никогда не приходилось выступать перед такой огромной аудиторией. Речь идет не только о сотнях миллионов телезрителей, которые смотрят Super Bowl в прямом эфире, но и о зрителях на стадионе. Это был редкий шанс завоевать еще больше поклонников. На самом деле и не нужно себя обманывать, миллионы людей во всем мире до этого понятия не имели, кто такая Дженнифер Лопес, как она выглядит, что поет. Но все же главной целью этого выступления было показать не только Джей Ло. Я стремилась показать лучшее, что есть в каждой женщине. Лучшее, что есть в латиноамериканцах. Каждую секунду я ощущала, что представляю женщин, латиноамериканцев, людей моей возрастной группы. И нахожусь я в этот момент в самом центре ярко освещенного круга. Поэтому я должна быть как никогда сильной и позитивной», — вспоминает Лопес.

Я слушаю ее и понимаю, что она стала совсем не той, кем ожидали все, кто ее окружал в детстве, юности. Но, похоже, она разрушила еще не все стены в своей жизни, хотя добилась именного того, о чем мечтала.

Правила были четкие и ясные. Чтобы стать знаменитой, нужно быть молодой, худой, белой. Разве она соответствовала этим правилам? Нет. Ей говорили бросить попытки и стать домохозяйкой. Она не послушалась.

«Да, все вокруг изменилось. Уверена, что мои дети совсем другие. Их поколение приблизилось к пониманию истинной красоты. А наше поколение все еще залечивает раны и покрыто шрамами», — считает Лопес.

«Воздух был просто наполнен позитивными изменениями, но тут началась пандемия. Как вы со всем этим справляетесь?» — спрашиваю я.

«Сначала мы, как и большинство людей, я думаю, были напуганы. И постарались спрятаться, закрыться дома. Мы словно оказались в сумеречной зоне. В самоизоляции жили вшестером — Алекс, я, мои близнецы и две дочери Алекса. Я старалась придумать какие-то занятия, чтобы мы все время были вместе. Мы играли в бейсбол возле дома, вместе рисовали. Раньше ничем подобным не занимались. И я попыталась использовать преимущество этого странного момента. Но карантин остается карантином даже для таких людей, как мы. У нас есть несколько больших домов, частный самолет, прислуга. Короче, куча удобств, которых лишены миллионы людей. Но наступил момент, когда я и моя семья почувствовали себя собакой, которой просто необходимо выйти на прогулку.

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Мне с моей энергией катастрофически не хватало работы. Я привыкла быть загруженной на 150%. Алекс другой. Он относится к тому типу людей, которые любит домашний уют, покой. И он меня все время успокаивал. «Мне все нравится. Я люблю быть дома. И мы дома. Я люблю, когда дети все время со мной. И они с нами. Не хватает друзей? Есть Zoom! Тебе не нравится общаться с ними таким способом? А мне нравится Zoom», — повторял он. Меня это стало раздражать. Пришлось поработать над собой. Пришлось пройти курс психотерапии. Нам двоим. И я думаю, нам этот курс помог улучшить наши с Алексом отношения", — признается Дженнифер.

«Сижу на диване и ем картофельные чипсы»

«Известно, что вы планировали сыграть свадьбу с Алексом в прошлом году. И тут коронавирус вмешался в дела всего человечества…» — продолжаю я тему личных отношений.

«О да! Планы были грандиозные. Мы обдумывали их несколько месяцев. Мне хотелось, чтобы свадьба прошла где-то за океаном. Почему бы мне не пойти к алтарю в Букингемском дворце? На крайний случай сгодился бы и Хогвартс!» — со смехом отвечает Дженнифер.

«А если серьезно, жизнь всегда вносит свои коррективы в наши планы. Возможно, мы выбрали не лучший момент для свадьбы. И жизнь распорядилась иначе. Когда я думаю об этом, то все больше убеждаюсь в одном — для каждого важного события существует свой идеальный момент. Если честно, для любого события, поступка, действия. И только когда-то, что вы делаете, совпадает с тем самым моментом, все получается идеально», — говорит Лопес.

«Даже в мелочах?» — уточняю я.

«Даже в них. Например, мы сейчас с вами так душевно беседуем, а я сижу на диване и ем картофельные чипсы. Именно в этот момент они такие вкусные!» — заявляет Дженнифер.

«Вы едите чипсы?!» — не скрываю я своего удивления.

«Ем! Главное, чтобы это не входило в привычку, потому что это так вкусно, и так легко, и так весело!» — признается она.

«Отказаться от чипсов — это вопрос дисциплины. Я могу с этим справиться. Всю свою жизнь я приучала себя к дисциплине. И трудолюбию. Многие мои знакомые считают, что я трудоголик. Возможно. Но я не могу иначе. Не могу сидеть без дела. Прошлый год был нетипичным для меня. А вот 2019 год мне понравился. В январе я приступила к тренировкам для фильма «Мошенницы с Уолл-стрит» (в интернете известен как «Стриптизерши». — Ред.). Затем были съемки. Потом мы отправились в турне, рекламируя эту картину. Одновременно я готовилась к съемкам в фильме «Женись на мне». Кому-то мой рабочий день в тот период может показаться дурдомом. Утро начиналось со съемок. Я приезжала пораньше, чтобы успеть поработать немного над песнями для нового фильма «Женись на мне» и нанести грим. Потом встречи с журналистами.

Эти интервью чередовались с телефонными разговорами с моими детьми, которые пошли в старший класс. И у них возникли проблемы с новыми предметами. Эмму нужно было уговорить заниматься уроками дома хотя бы по два часа ежедневно. Поговорив с дочерью, я переключалась на Макса, убеждая сына ложиться спать вовремя. А между этим учила текст своей роли. А потом пошли репетиции — подготовка к Super Bowl. Потом само выступление там. Короче, это был год нон-стопа. И я мечтала об отпуске. Мне хотелось отдохнуть от всего хотя бы месяц. Правду говорят, что нужно быть осторожнее в желаниях. Мои молитвы были услышаны — мы ушли на карантин!" — смеется Лопес.

«Любому артисту нужен эликсир славы. Это мощное средство. Но оно развращает, опустошает душу»

«Скажите честно, вам не надоела вся эта сумасшедшая круговерть?» — спрашиваю я.

«Нет. Мне это жизненно необходимо. Я выступаю на сцене большую часть жизни. Именно на сцене я чувствую себя комфортно. Не люблю произносить речи, много говорить. Это не мое. Мое — петь и танцевать, играть роли. В этом смысл жизни», — уверенно отвечает она.

«Очень хочу спросить вас вот о чем. В „Мошенницах с Уолл-стрит“ вы снимались в стрингах. В 50 лет. Вы хотели то-то доказать? Кому? Самой себе? А потом вышли в похожем наряде на сцену в перерыве Super Bowl. И спели в миниатюрных трусиках колыбельную. А сейчас рассказали, как помогаете дочке делать домашнее задание по математике. Все это разве сочетается одно с другим? Чего вам не хватало? Славы? Бессмертия?» — интересуюсь я.

«Я ничего никому не доказываю. Это моя работа. Я пою, танцую, играю. И воспитываю своих детей. Только усердно работая, можно чего-то добиться. Завоевать медаль!» — отвечает Лопес.

«Но вы и без того получили медаль. Все медали! По-моему, не осталось наград, которые вы еще не получили», — перебиваю я.

«Остались. И их много, поверьте. Я понимаю, почему вы, говоря о «Мошенницах с Уолл-стрит», акцентировали внимание на моих трусиках. Я же хочу напомнить, что роль в этом фильме принесла мне номинации на все существующие кинопремии за исключением одной. Когда дело дошло до «Оскара», Американская киноакадемия словно забыла об этой картине! Отсутствие ее в списке номинантов было замечено всеми. Это было слишком очевидно. И это было больно. Я почувствовала, что меня ужалили. До сих пор об этом думаю. Когда все вокруг уверены, что тебя обязательно номинируют, потому что ты это заслужила, но этого не происходит, внутри рождается буря эмоций! Я пытаюсь разобраться, что произошло? Это из-за меня? Это меня так не любят члены киноакадемии? Но я уже успокоилась. Настал момент, когда я сказала себе: «Ты же работаешь не ради премий! Ты же делаешь все это не для того, чтобы получить 10 «Оскаров» или 20 «Грэмми» и почить на лаврах!» — утверждает Лопес.

«Но все равно эти мысли возвращаются. Это вечная ловушка. Одна часть меня говорит: „Ты живешь ради работы!“ Другая отвечает: „Заткнись, черт побери! А как же признание, которое ты заслужила?!“ Любому артисту нужен эликсир славы, признание, награды. Это мощное средство. Но оно развращает, опустошает душу. И все мы стремимся ее снова наполнить. Потому и продолжаем петь, играть, танцевать. Нужно помнить, что смысл жизни артиста в творчестве. Радость и удовлетворение приносит осознание того, что мои песни и фильмы вдохновляют других, развлекают их, вселяют надежду и веселье. Это и есть признание, которое выше любых медалей и премий», — продолжает Дженнифер.

Я предлагаю поговорить еще об одном важном событии, которое произошло в 2020 году. Лопес и Родригес присоединились к миллионам людей во всем мире, которые сформировали одно из крупнейших в истории движений за гражданские права.

«Вы правы. Мы с Алексом не могли остаться в стороне, когда люди вышли на улицы, протестуя против полицейского насилия и жестокости. В определенном смысле идея движения Black Lives Matter близка мне с детства. Всю жизнь я доказываю, что цветные — афроамериканцы, латиноамериканцы — заслуживают большего уважения. Мы ничем не хуже белых. Мы тоже талантливы и красивы. Когда в прошлом году начались эти массовые протесты, мой сын подтолкнул нас с Алексом к действию. Макс зашел к нам и сказал: «Знаешь, мам, я сейчас общался со своими знакомыми в YouTube, и все они уверены, что ты должна высказаться по этому поводу. Люди знают и любят тебя. Они прислушаются к тебе!»

Я не люблю большую толпу. Митинги, демонстрации, марши — это не мое. Я привыкла заходить в любое здание с черного входа и также покидать его. Нырнуть на заднее сиденье в машине под присмотром телохранителей. Но у меня есть сцена для того, чтобы высказаться. И меня слушают представители всех рас, возрастов, религий. И я этим с радостью воспользовалась", — говорит Дженнифер.

«Чем запомнился вам 2020 год?» — спрашиваю я, подводя итог нашему разговору.

«Было много ужасного, это правда. Однако на этом мрачном фоне особенно ярко проявились любовь, доброта, самопожертвование, взаимопонимание — все лучшие качества человека. И эти примеры, они как фотографии, как красивые кадры, которые остаются в памяти навсегда. Я помню, как во всех городах люди весной вышли в 19:00 на улицы и аплодировали медикам. А еще минувший год снова четко дал нам понять, что нельзя оставаться в стороне от общих проблем. Без нашего участия ничто не будет работать так, как нам хочется, как должно работать. Это относится ко всему — к медицине, к демократии, законам. От нас всех зависит, в каком мире будут жить наши дети. Будет ли им комфортно, будут ли они равны, будет ли их окружать доброта и любовь, или ненависть и разделение. В самый разгар пандемии ко мне в спальню зашла моя дочь. Эмма рыдала. „Почему все это происходит?“ — спросила она и уткнулась в меня. Я сама расплакалась и обняла дочь. Я пыталась успокоить не только Эмму, но и себя тоже…» — вспоминает Лопес.

«И что вы сказали Эмме?» — спрашиваю я.

«Происходит что-то страшное, плохое, и мы оказались в центре этого. Но нужно верить, что это обязательно пройдет, закончится. И когда это случится, мир станет лучше. Обязательно. А сейчас мы все должны просто продолжать жить», — ответила Джей Ло".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Danielle Pergament/Allure)

Фото Allure

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