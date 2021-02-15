«У меня просто подкосились ноги»: шокирующие признания Оксаны Соколовой

В этом году проект «Факти тижня» (ICTV) празднует 15 лет в эфире. За время существования информационно-аналитической программы вышли 660 премьерных выпусков, над которыми работали десятки журналистов, операторов и режиссеров. Все эти годы неизменным руководителем, ведущей и вдохновителем проекта остается известный журналист Оксана Соколова. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Оксана призналась, как программа повлияла на ее личную жизнь, какой год стал для нее самым тяжелым и о чем она мечтает после снятия карантинных запретов.

«Съемочная группа попала на расстрел людей. Под пули»

— Оксана, какой период за 15 лет существования проекта стал для вас самым сложным?

— С точки зрения психологической и физической нагрузки, конечно, это 2014-й. Поначалу было ощущение полного хаоса. Во власти, в информационной сфере, в обществе. Страна «без руля і без вітрил». Казалось, что мы несемся, подхваченные каким-то гигантском торнадо. Вокруг мелькают куски страны, человеческих судеб.

Я никогда не забуду лицо нашего парламентского корреспондента Володи Соколова, который вернулся со съемок на Майдане 20 февраля 2014 года. Представьте, группа поехала снимать очередной день мирного протеста, а попала на расстрел людей. Под пули. И помогала носить раненых.

— А потом были репортажи военных корреспондентов.

— В августе Татьяна Штан поехала в Иловайск, который тогда, по слухам, окружили какие-то военные. И уже с дороги звонила с криками: «Здесь все совсем не так, как говорят!» Нашей телевизионной группе пришлось принять участие в спасательной операции. Собирать по полям тяжело раненных воинов, попавших под шквальный огонь российской артиллерии. Помню, Таня привезла материал как раз под эфир. Я смотрела его уже во время трансляции. В какой-то момент бус, в котором ехала наша группа, подпрыгнул на ходу — от взрыва. Таня за кадром кричит: «Это по нам?» «По нам, — шипит в ответ вояка за рулем и резко жмет на тормоза. — Все из автобуса!» Тогда в студии у меня просто подкосились ноги.

Это был страшно тяжелый год. Тем не менее не покидало ощущение, что мы делаем что-то очень важное. Для страны, для людей, для себя самих.

— Наверняка за 15-летнюю историю сложно выделить сюжет, который запал в душу…

— Да, потому что их сотни. И было очень много удивительных эксклюзивов, журналистких находок. Например, наш Андрей Борис прорвался в самую закрытую страну мира — КНДР. Один, без оператора. И снял серию удивительных репортажей о том, как живут простые люди. На въезде в страну Андрей сдал мобильный телефон. Несколько дней связи с ним не было вообще. Я считала дни этой командировки, потому что переживала ужасно! И, как потом оказалось, не зря. Однажды Андрея чуть не арестовали: он присел на лавочку, где, как выяснилось, когда-то сидел Великий Вождь. А это неимоверное святотатство!

— До сих пор помню в «Фактах тижня» сюжет из гробницы Тутанхамона.

— Его снимала наша журналистка Екатерина Павловская. Она сумела спуститься в ту самую, легендарную, гробницу в Египте. Катя расследовала загадочные смерти археологов и исследователей, происходившие после раскрытия гробниц фараонов. Вообще, мы любим разгадывать всякие истории. Наш редактор Лариса Задорожная даже ездила на родину Ванги, побывала в ее доме, общалась с родственниками ясновидящей. В этом году 31 января, как раз в день эфира, было 110 лет со дня рождения Ванги. И мы сделали большой материал. Но когда стали готовиться к трансляции, в студии начало происходить что-то невероятное. Техника давала сбой, плазменные экраны мигали черными полосами. Вообще, вся электроника жила своей жизнью и была просто неуправляема! Мы еле вышли в эфир, выпив три ведра корвалола. А на утро все работало, как ни в чем не бывало. Технические службы так и не смогли объяснить, что это было. Вот и не верь в мистику после такого.

— Форс-мажоры часто случаются?

— Мы с Сергеем Кудимовым (соведущий Соколовой с 2017 года) придумали живые подводки в студии. Использовали реквизит и все, что может помочь ярко рассказать историю. Чего только не притаскивали на эфир! И старинные мечи (когда рассказывали о частной коллекции генпрокурора Луценко), и настоящую тачанку (был сюжет про Нестора Махно). Корреспондент делал исторический детектив об убийстве Степана Бандеры, и для нас воссоздали точную копию самодельного пистолета, которым воспользовался убийца. Однажды готовился сюжет об охране государственной границы. И я попросила продюсеров привезти в студию немецкую овчарку. Как у погранцов. Но ребята поняли задачу по-своему, и в день эфира в студии появился щенок. Взрослый. По виду овчарка, но ребенок есть ребенок. Он ни секунды не сидел на месте. Сергей Кудимов держал его на поводке, но это мало помогало. И вот уже работаем, Сергей рассказывает свой текст, а щенок вдруг срывается и начинает нарезать вокруг него круги. Практически обмотал Сергея поводком. Еще немного и завалил бы ведущего прямо в кадре! Слава Богу, начался сюжет.

Оксана Соколова и Сергей Кудимов

«Обнимаю деревья и слушаю скрип снега»

— Где вы черпаете энергию?

— В общении с природой. Уезжаю далеко в лес, обнимаю деревья, брожу в тишине, слушая, как шелестят листья под ногами. Или скрипит снег. Летом люблю сидеть где-нибудь на берегу маленькой речушки и просто смотреть на волшебную красоту природы. При первой же возможности выезжаю в горы. Ничто так не питает энергией, как горы, когда стоишь на вершине и улыбаешься облакам, которые так близко. Еще подзаряжает спорт, если пересилить лень и добраться до спортзала. Силовым нагрузкам предпочитаю йогу.

— Лично вас изменили «Факти тижня»?

— Это огромный отрезок моей личной жизни длиной в 15 лет. Конечно, было много встреч и расставаний, взлетов и падений. Когда только начинали и наша команда была совсем маленькой, говорили, что мы одна семья. Отношения были очень теплые, почти родственные. Со временем людей становилось больше, появлялись новые члены команды. Ощущение единства уменьшилось. Но в целом атмосфера осталась. Как сказал кто-то из наших: «Приходя на работу, хочется переобуться в домашние тапочки». Для меня «Факти тижня» — это семья. Огромная. И каждый со своим характером! Но дело в том, что у нас собрались очень талантливые люди, а они простыми не бывают.

Вообще, проект научил меня видеть в людях чуть больше, чем есть на поверхности. Смотреть в корень, искать первопричины, а не просто разбирать последствия. Сделал меня более критичной в оценках.

— Помните самый первый эфир?

— Осталось в памяти только, что это был сплошной эксперимент маленькой и очень нестандартной команды, которая делала все не так, как обычно в новостях. И все очень удивились, когда мы получили довольно высокие рейтинги. Наш шеф-редактор Виктор Варницкий тогда сказал: «Если продержимся три сезона, будет круто!» Сезон у нас длится полгода, так что мы продержались уже 30! И по рейтингам стали итоговой программой номер один в стране.

— Карантин повлиял на ваши планы?

— Он поставил все с ног на голову. Мы начинали 2020 год под девизом «Будущее наступает». То есть планировали очень много внимания уделить новым технологиям, инновациям, которые буквально не глазах меняют нашу жизнь, — летающие такси, банковские чипы, вживленные под кожу, искусственный интеллект. Планировали сногсшибательные поездки. В марте должны были лететь в Сингапур, чтобы показать роботов в обыденной жизни и достижения медицины. И тут — коронавирус! Мы с Сергеем Кудимовым стали по очереди вести программу. Вообще не встречались ни за кадром, ни в обычной жизни. В случае, если один заболеет, второй мог продолжить работу. Редакция полностью перешла в режим онлайн-конференций. Мы видели друг друга только в окошках монитора. Вместо живых интервью — записи в скайпе. Вместо командировок — студии на собственных балконах. Жены помогали снимать, дети держали свет. Словом, семьи наших сотрудников во время карантина не скучали.

И вот что удивительно. Эти сплошные ограничения открыли у команды неимоверный резерв креатива! Столько ярких идей у нас не было давно. Мы перестроили все технологические процессы и точно стали сильнее за этот год.

— И все же, что стало для вас самым сложным за прошедший год?

— Подолгу не видеть близких людей. Не обниматься с подругами. Не иметь возможности посидеть за чашкой кофе и погреться в теплой беседе с друзьями. Отсутствие тактильного, близкого контакта для меня стало очень сложным. Хотя я, в общем-то, чистый интроверт и люблю одиночество. Но не до такой степени. К тому же мы не собирались командой на работе, не поехали на наши любимые выездные экскурсии. Словом, я, как никогда, начала ценить живое человеческое общение.

С командой на пикнике

— Уже решили, что сделаете, когда снимут запреты?

— Сяду в самолет и полечу к родным мне людям. И к морю. Сяду на берегу и буду просто смотреть на волны, дышать и улыбаться тому, что жизнь продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что ведущая канала ICTV Оксана Соколова не раз попадала в рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины», который публикует один из украинских журналов. По замыслу организаторов рейтинга, его участницы «избегают шаблонов, с легкостью берут новые вершины и всегда удивляют».

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