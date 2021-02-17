«Хотел бы снова сняться в фильме о Джеймсе Бонде»: интервью с Мадсом Миккельсеном

В 2021 году в украинский прокат вышли подряд два датских фильма — «Еще по одной» и «Рыцари справедливости». Кино из Дании крайне редко попадает на наши экраны, а тут сразу две картины! И в обеих главную роль исполнил прекрасный актер Мадс Миккельсен. За работу в «Еще по одной» он выдвинут на соискание престижной премии «Золотой глобус».

55-летний датчанин хорошо известен любителям кино. Широкая популярность пришла к нему в 2006 году благодаря роли главного злодея в фильме «Казино «Рояль» о Джеймсе Бонде. Агента 007 в картине впервые сыграл Дэниел Крэйг. Спустя три года Мадс произвел фурор в Каннах. Это был фильм Яна Кунена «Коко Шанель и Игорь Стравинский». В 2012 году там же на Каннском кинофестивале Миккельсен был признан лучшим актером за роль в психологическом триллере «Охота». Он сыграл там воспитателя детского сада, которого подозревают в совращении маленькой девочки.

Сегодня Мадс Миккельсен — один из самых востребованных актеров в Голливуде. Он сыграл главную роль в сериале (три сезона, 39 серий) «Ганнибал», снятом по мотивам серии романов Томаса Харриса о людоеде Ганнибале Лектере. Получил роли в блокбастерах «Доктор Стрэндж» и «Бунтарь один. Звездные войны. История». Сейчас снимается в третьей части «Фантастических зверей» по сценарию Джоан Роулинг. В этой картине Мадс заменил Джонни Деппа. Ему досталась роль Геллерта Гриндевальда.

Мадс Миккельсен в сериале "Ганнибал"

При этом актер с удовольствием продолжает сниматься у себя на родине в малобюджетных фильмах, которые во многом благодаря его талантливой игре претендуют на самые престижные кинопремии.

В середине февраля Мадс Миккельсен дал небольшое интервью британской газете The Daily Mail. С актером с помощью Zoom побеседовал журналист Баз Бэймигбой.

— Мадс, многие зрители восприняли фильм «Еще по одной» как некую оду пьянству. Действительно, ваш персонаж, школьный учитель, все время пьет и оправдывает это тем, что он якобы проводит научный эксперимент с коллегами…

— Это слишком поверхностный взгляд. Мой герой — учитель истории. Он утратил связь с реальной жизнью. Просто забыл, как воспринимать реальность, настоящее. Его брак трещит по швам, двое родных детей презирают его, жизнь утратила смысл. И тогда он и трое его лучших друзей, у которых примерно такие же проблемы, решают провести эксперимент. Они хотят понять, как различная степень опьянения может повлиять на их общение с учениками и близкими. Поначалу результаты кажутся им вдохновляющими. Мартин, так зовут моего героя, проводит уроки в состоянии легкого опьянения. Алкоголь делает его более свободным, ироничным. Скучавшие ранее ученики впервые проявляют интерес к урокам. Им стало интересно.

Но наша история никоим образом не оправдывает пьянство. Досмотрите фильм до конца, и вы поймете, что он отрезвляет. Смелый эксперимент помогает Мартину перезарядить свои жизненные батареи и обрести самого себя.

Кадр из фильма "Еще по одной"

— Как бы вы определили главную идею фильма?

— Это история о попытке вновь обрести свою молодость. Мартин каждый день общается с учениками, и это напоминает ему о том, что он уже не такой, как прежде. Безусловно, это вызывает разочарование жизнью.

— Режиссер Томас Винтерберг известен как соавтор знаменитого киноманифеста «Догма 95». Он и Ларс фон Триер выступают за то, чтобы зрители видели на экране реальность. По замыслу «Догмы» актеры не должны играть перед камерой. Все должно быть по-настоящему. На съемках «Еще по одной» вы пили по-настоящему?

— О нет! (Смеется). Никакого алкоголя на съемочной площадке. Только вода и яблочный сок. Мы все понимали, что не выдержим такое количество спиртного. Послушайте, 30 кружек пива каждый божий день! Ни один организм не справится. Мы бы двигаться не смогли. Кроме того, знаю по личному опыту, после определенной дозы алкоголя теряется коммуникация между актером и режиссером. А вот во время подготовки к съемкам, на предварительных репетициях мы себе кое-что позволили. Мои партнеры по картине и я решили все же проверить, сколько мы в состоянии выпить. И устроили себе выезд на природу. Все это снималось на видео. У нас есть несколько часов этих записей. Разные стадии опьянения. Без этих видео мы вряд ли бы вспомнили, что с нами происходило. По домам нас развозил специально нанятый водитель. Зато нам это помогло во время съемок.

Кадр из фильма "Еще по одной"

— В фильме есть сцена, где Мартин танцует. У вас отлично получается, должен признать!

— Спасибо, учитывая, что я не танцевал лет 30, мне приятно это слышать.

— Так вы раньше занимались танцами?

— Да, профессионально. В начале моей карьеры играл в театральных постановках известных мюзиклов — «Вестсайдская история», «Чикаго», «Клетка для чудаков». Поэтому тогда танцевал много. Но сейчас, сделав пару прыжков, со всей печалью осознал, что 30 лет назад я прыгал выше и легче.

— Петь тоже приходилось?

— Мои вокальные данные гораздо скромнее. Я отношусь к тем, кто может петь под аккомпанемент только одного инструмента. И только блюз. Я сразу теряюсь, если добавляется хотя бы еще один инструмент. Однако никогда не говори никогда. Не исключено, что, если мне предложат сыграть в хорошем мюзикле и для этого нужно будет петь самому, я постараюсь.

— Спиртное, танцы… С какими еще сложностями пришлось вам столкнуться во время съемок «Еще по одной»?

— На самом деле фильм мог и не выйти. И это уже совершенно другая, по-настоящему грустная история. В 2019 году, когда только начались съемки, в автомобильной катастрофе погибла дочь Томаса Винтерберга Ида. Ей было 19 лет. Боль для всех нас была невыносимой. И мы бы поняли Томаса, если бы он прекратил работу. Но он сказал, что должен снять этот фильм — в память об Иде! Ее душа живет в этой картине.

— Что вы почувствовали, когда узнали о гибели дочери вашего друга?

— Первое — это непреодолимое желание броситься к своим детям и обнять их, защитить их, убедиться, что с ними все в порядке. Но потом приходит понимание того, что ты не можешь быть все время рядом с ними. Нельзя постоянно кутать детей. Излишняя опека только навредит им. Таков закон жизни. Дети должны жить своей жизнью.

— Ваши дети так и делают?

— Да. Виоле 28 лет, она работает медсестрой в детской онкологической клинике. Дочь сама выбрала эту профессию. А сын Карл, ему 23, избрал военную карьеру. Мы с женой (Ханне Якобсен, хореограф. — Ред.) не пытались их отговорить.

— Знаю, что работы у вас хоть отбавляй. И все же избитый вопрос — какую роль хотели бы сыграть в будущем?

— Вы не поверите! Мне бы очень хотелось снова стать Ле Шиффром!

— Злодеем из «Казино «Рояль»?!

— Да. Или сыграть другого персонажа в очередном фильме о Джеймсе Бонде. Только не агента 007 (смеется). Очень жалею, что Дэниел Крэйг отказался от этой роли. Мне понравилось наше сотрудничество. И это было бы так здорово — мы вместе начинали в бондиане и вместе бы снялись в его последней картине в качестве Бонда. Но я прозевал этот шанс. «007: Не время умирать» уже снят. Меня в эту картину не позвали. Остается ждать, когда она выйдет на экран…

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Baz Bamigboye / The Daily Mail)

Фото The Daily Mail

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