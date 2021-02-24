Огюст Ренуар всего за 35 минут написал портрет композитора Рихарда Вагнера

25 февраля 1871 г. В городе Новограде-Волынском родилась выдающаяся украинская поэтесса Леся Украинка.

26 февраля 1616 г. Инквизиция освободила Галилео Галилея, который отрекся от своих новаторских взглядов на устройство Солнечной системы.

26 февраля 1936 г. В Германии началось производство «народных автомобилей» Volkswagen.

27 февраля 1932 г. Английский физик Джеймс Чедвик открыл нейтрон — нейтральную элементарную частицу.

28 февраля 1986 г. В центре Стокгольма был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Убийца не найден.

1 марта 1555 г. Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

2 марта 1831 г. Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой.

3 марта 1861 г. Император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права в России.



Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в многодетной семье портного. В детстве Огюст поступил в церковный хор. У него оказался такой голос, что регент хора просто умолял родителей мальчика отдать его учиться музыке. Но у Огюста проявился и художественный дар, и он устроился в помощники к мастеру, расписывающему фарфоровую посуду, а по вечерам посещал школу живописи. Подросток работал невероятно быстро и качественно. Хозяин мастерской был в недоумении: «Мальчишка, а зарабатывает такие деньги!» Огюсту понизили ставку, затем перевели на сдельную оплату, но все равно он работал с такой скоростью, что смог купить дом для родителей.

В начале 1862 года Ренуар сдал экзамены в Школу изящных искусств при Академии художеств и записался в мастерскую Глейра. Там он встретился с Фантен-Латуром, Сислеем, Базилем и Клодом Моне. Вскоре они подружились с Сезанном и Писсарро, так сложился костяк будущей группы импрессионистов. В 1872 году он с друзьями создал «Анонимное кооперативное товарищество». Первая выставка товарищества открылась 15 апреля 1874 года, Огюст представил пастель и шесть живописных полотен. Но выставка закончилась провалом, а члены товарищества получили оскорбительное прозвище — импрессионисты.

Со временем Ренуар перестал участвовать в выставках импрессионистов. Он побывал в Алжире, затем в Италии, где близко познакомился с работами классиков эпохи Возрождения, после чего его художественный вкус изменился. В полотнах того периода окружающая среда изображена художником в импрессионистской манере, а фигуры очерчены четкими линиями. Краски утратили прежнюю яркость и насыщенность, картины стали выглядеть сдержаннее и холоднее.

Временами Огюст становился невероятно требовательным к себе, считал некоторые свои работы посредственными. «Живопись — это прежде всего ручной труд, поэтому художник должен быть хорошим рабочим», — говорил Ренуар. Он содержал свою студию в поразительном для творческого человека порядке и чистоте. Палитра, кисти, тюбики с краской — все это аккуратно складывалось с чисто женской опрятностью. В настоящее время ящик с красками, который принадлежал Ренуару, хранится в Лувре. Радость, которую художник испытывал во время рисования, была самым сильным наслаждением в его жизни. «Во время работы я чувствую себя пробкой, которую несет по волнам, и мне остается лишь отдаться на их волю», — признавался Ренуар. Он работал очень быстро. В 1882 году, оказавшись в доме Рихарда Вагнера, сумел написать портрет прославленного композитора всего за 35 минут.

Рихард Вагнер — крупнейший реформатор оперы

Художника не увлекали героические и трагические сюжеты, гораздо больше его интересовала обычная жизнь с ее простыми радостями. Он любил писать людей, которые пьют, танцуют, веселятся, красивые пейзажи, цветы, детей, но больше всего обожал молодых, полных, красивых женщин. «Я убежден в том, что картина должна быть приятной, веселой и привлекательной. На свете и так слишком много скучных вещей, и не стоит пополнять их число своими картинами», — говорил художник.

В 1897 году Ренуар сломал правую руку, упав с велосипеда, к тому же у него начался ревматизм. В 1903 году его семья переехала в городок Кань-сюр-Мер. А в 1912 году он оказался прикован к инвалидному креслу. Известные галеристы братья Бернхаймы решили вылечить Ренуара и привезли лучшего в Европе врача. Доктор добился результата — художник сумел обойти вокруг мольберта. Сев в кресло, он сказал: «Я отказываюсь от ходьбы. Она отнимает у меня всю волю, не оставляя ничего для живописи. Если уж выбирать между ходьбой и живописью, я выбираю живопись».

Огюст Ренуар продолжал писать до последних дней жизни — сиделка закрепляла кисть между его негнущимися пальцами. В 1919 году он побывал в Париже, чтобы увидеть в Лувре свою картину, а 3 декабря того же года скончался.

До наших дней дошло более 1400 картин Ренуара. В 1990 году уменьшенная версия полотна художника «Бал в Мулен де ла Галетт» была продана с аукциона за 78 миллионов долларов. А полотно «Голова девочки» работы знаменитого французского импрессиониста, которое оценили в 260 тысяч долларов, было похищено прямо из здания аукционного дома «Tajan».



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