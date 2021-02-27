ТЦ 4ROOM: многофункциональные раскладные диваны в Киеве

Мягкая мебель чаще всего используется для кратковременного отдыха или дневного сна, но нередко выбирают специальные раскладные модели, которые могут применяться для полноценного сна в ночное время. Мебель в таком случае получает большую нагрузку, поэтому необходимо правильно выбрать диван, соответствующий нагрузке, личным предпочтениям и дизайну дома.

Современные производители готовы предложить широкое разнообразие механизмов, материалов и внешнего оформления. Выбирая на сайте раскладной диван, каждый может найти доступное решение.

Тем более у этого варианта мебели есть несколько преимуществ:

• компактные размеры;

• идеальное решение для малогабаритных квартир;

• создают широкое место для сна;

• ежедневное или особое использование.

Большой выбор диванов в любом случае позволит совершить правильную покупку.

Механизмы диванов

Раскладные конструкции дополняются определенным количеством механизмов. Производители в наше время используют следующие вариации:

1. Книжка . Самый первый и простой механизм. Трансформация осуществляется после поднятия сидения до спинки, после чего появляется характерный щелчок и диван раскладывается.

2. Еврокнижка . Усовершенствованный механизм с той лишь разницей, что сидение нужно подвинуть на себя, а на его место опустить спинку.

3. Аккордеон . Сидение поднимается до щелчка, после чего его нужно тянуть на себя до упора.

Есть и другие современные механизмы, но они крайне редко используются производителя, хотя также отличаются удобством и многофункциональностью.

Большинство диванов комплектуются ортопедическими матрасами. Состав матраса может включать кокосовую койру, поролон и пенополиуретан. Большинство моделей подходят для нормального сна и создания идеальных условий для отдыха.

Разнообразие моделей

Диваны отличаются формой, конструкцией, габаритами и декором. Внешнее исполнение важно в том случае, если диван будет использоваться в гостиной комнате, и будет применяться как место для сна. В противном случае нужно учитывать качество механизмов, износостойкость тканей и удобство используемого матраса.

Исполнение возможно несколькими вариантами. Производители предлагают линейный диван, угловой и полукруглый. Каждая из моделей подойдет под определенные задачи и условия. К примеру, угловой диван чаще всего используется в небольших помещениях, а линейный там, где перед ним будет много места, чтобы в дальнейшем разложить и подготовить спальное место.

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