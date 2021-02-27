27.81 / 28.01 33.60 / 33.96
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

ТЦ 4ROOM: многофункциональные раскладные диваны в Киеве

13:45 27 февраля 2021
ТЦ
Светлана СИМОНЕНКО, специально для ФАКТОВ

Мягкая мебель чаще всего используется для кратковременного отдыха или дневного сна, но нередко выбирают специальные раскладные модели, которые могут применяться для полноценного сна в ночное время. Мебель в таком случае получает большую нагрузку, поэтому необходимо правильно выбрать диван, соответствующий нагрузке, личным предпочтениям и дизайну дома.

Современные производители готовы предложить широкое разнообразие механизмов, материалов и внешнего оформления. Выбирая на сайте раскладной диван, каждый может найти доступное решение.

Тем более у этого варианта мебели есть несколько преимуществ:

• компактные размеры;
• идеальное решение для малогабаритных квартир;
• создают широкое место для сна;
• ежедневное или особое использование.

Большой выбор диванов в любом случае позволит совершить правильную покупку.

Механизмы диванов

Раскладные конструкции дополняются определенным количеством механизмов. Производители в наше время используют следующие вариации:

1. Книжка. Самый первый и простой механизм. Трансформация осуществляется после поднятия сидения до спинки, после чего появляется характерный щелчок и диван раскладывается.

2. Еврокнижка. Усовершенствованный механизм с той лишь разницей, что сидение нужно подвинуть на себя, а на его место опустить спинку.

3.Аккордеон. Сидение поднимается до щелчка, после чего его нужно тянуть на себя до упора.

Есть и другие современные механизмы, но они крайне редко используются производителя, хотя также отличаются удобством и многофункциональностью.

Большинство диванов комплектуются ортопедическими матрасами. Состав матраса может включать кокосовую койру, поролон и пенополиуретан. Большинство моделей подходят для нормального сна и создания идеальных условий для отдыха.

Разнообразие моделей

Диваны отличаются формой, конструкцией, габаритами и декором. Внешнее исполнение важно в том случае, если диван будет использоваться в гостиной комнате, и будет применяться как место для сна. В противном случае нужно учитывать качество механизмов, износостойкость тканей и удобство используемого матраса.

Исполнение возможно несколькими вариантами. Производители предлагают линейный диван, угловой и полукруглый. Каждая из моделей подойдет под определенные задачи и условия. К примеру, угловой диван чаще всего используется в небольших помещениях, а линейный там, где перед ним будет много места, чтобы в дальнейшем разложить и подготовить спальное место.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кароль

«Поставьте лучше Лорак»: фото Тины Кароль для глянца разочаровало поклонников

Лиза и Гарри

«А ты говорила «упадем»: Лиза Галкина с ветерком покаталась на самокате с братом Гарри

Алла Пугачева

«Слова из песни нашей Тины»: Алла Пугачева неожиданно процитировала хит Кароль

Никитюк

«Мое сердце принадлежит ему»: Леся Никитюк призналась, с кем хотела бы сходить на свидание

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер