ТЦ 4ROOM: многофункциональные раскладные диваны в Киеве
Мягкая мебель чаще всего используется для кратковременного отдыха или дневного сна, но нередко выбирают специальные раскладные модели, которые могут применяться для полноценного сна в ночное время. Мебель в таком случае получает большую нагрузку, поэтому необходимо правильно выбрать диван, соответствующий нагрузке, личным предпочтениям и дизайну дома.
Современные производители готовы предложить широкое разнообразие механизмов, материалов и внешнего оформления. Выбирая на сайте раскладной диван, каждый может найти доступное решение.
Тем более у этого варианта мебели есть несколько преимуществ:
• компактные размеры;
• идеальное решение для малогабаритных квартир;
• создают широкое место для сна;
• ежедневное или особое использование.
Большой выбор диванов в любом случае позволит совершить правильную покупку.
Механизмы диванов
Раскладные конструкции дополняются определенным количеством механизмов. Производители в наше время используют следующие вариации:
1. Книжка. Самый первый и простой механизм. Трансформация осуществляется после поднятия сидения до спинки, после чего появляется характерный щелчок и диван раскладывается.
2. Еврокнижка. Усовершенствованный механизм с той лишь разницей, что сидение нужно подвинуть на себя, а на его место опустить спинку.
3.Аккордеон. Сидение поднимается до щелчка, после чего его нужно тянуть на себя до упора.
Есть и другие современные механизмы, но они крайне редко используются производителя, хотя также отличаются удобством и многофункциональностью.
Большинство диванов комплектуются ортопедическими матрасами. Состав матраса может включать кокосовую койру, поролон и пенополиуретан. Большинство моделей подходят для нормального сна и создания идеальных условий для отдыха.
Разнообразие моделей
Диваны отличаются формой, конструкцией, габаритами и декором. Внешнее исполнение важно в том случае, если диван будет использоваться в гостиной комнате, и будет применяться как место для сна. В противном случае нужно учитывать качество механизмов, износостойкость тканей и удобство используемого матраса.
Исполнение возможно несколькими вариантами. Производители предлагают линейный диван, угловой и полукруглый. Каждая из моделей подойдет под определенные задачи и условия. К примеру, угловой диван чаще всего используется в небольших помещениях, а линейный там, где перед ним будет много места, чтобы в дальнейшем разложить и подготовить спальное место.27
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