Как повысить женскую сексуальность, что делать, если секс не доставляет прежнего удовольствия: советы сексопатолога

«Любви все возрасты покорны…» Первый звонок на прямую линию поневоле заставил вспомнить бессмертную строку великого поэта. Разговор в преддверии 8 Марта пойдет о женской сексуальности. Как ее повысить? Что делать, если секс не доставляет прежнего удовольствия? Какой возраст партнеров можно считать оптимальным для качественной интимной жизни? Отвечает научный руководитель столичного Центра сексуального здоровья и долголетия, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Борис Ворник.

«У каждого мужчины — свой идеал женской привлекательности»

*— Здравствуйте, Борис Михайлович! Вас беспокоит Маргарита Александровна из Киева. Мне 83 года, я уже прабабушка. Всю жизнь у нас с мужем была нормальная интимная жизнь. Но у супруга сейчас много возрастных болезней, и он уже ничего не может, а во мне лет пять назад снова проснулась женщина. Обхожусь сама, но опасаюсь, не вредно ли это для организма?

— У зрелых женщин нередко заново просыпается сексуальность. Это нормальная реакция организма, ведь климакс не означает, что сексуальное влечение исчезает. Главное, чтобы врач установил, не вызван ли такой всплеск сексуальности какими-то заболеваниями: опухолями, в том числе в головном мозге, патологией яичников или других репродуктивных органов. Если доктор не находит нарушений, то продолжайте наслаждаться.

*— Звонит Мария из Чернигова. В каком возрасте просыпается женская сексуальность?

— Уровень сексуальности (высокий, средний, низкий) изначально заложен генетически. Дети по природе асексуальны. И хотя у них нет сексуальных проявлений, они могут испытывать эротическую чувствительность, например, из-за тугих трусиков или во время какой-то игры.

А сексуальность начинает развиваться с подросткового возраста. Первый признак полового созревания девочки — появление месячных. Это значит, что уже возможна беременность. Одновременно растут молочные железы, появляется интерес к мальчикам.

Очень важно, как у девушки прошел первый половой акт. Неудачная близость может оставить отпечаток на всю жизнь, запрограммировав негативное отношение к сексу. Расцвет женской сексуальности наступает, как правило, после того, как начались регулярные сексуальные отношения. И продолжается практически до начала увядания — наступления климакса. Но и в период менопаузы женщине никто не запрещает заниматься сексом, если есть желание и она желанна.

— У меня ощущения стали ярче, а иногда даже возникает оргазм, после того, как родилась дочка…

— Иногда сексуальность пробуждается только после беременности и родов. Способность женщины испытывать оргазм очень индивидуальна и зависит от многих факторов. Важно, как себя ведет партнер, насколько он способен эротически подготовить женщину, чтобы она была удовлетворена.

— Но и раньше секс был хорошим, хотя я не испытывала оргазма.

— Все женщины разные. Те, у кого высокая сексуальность, практически сразу после начала половой жизни испытывают оргазм. А другие совершенно не страдают от его отсутствия, им приятен сам секс. Женщина наслаждается тем, что доставляет удовольствие любимому человеку. И если чувствует себя после половой близости удовлетворенной, то все остальное не так важно.

*— Екатерина из Ворзеля Киевской области. Как на сексуальность влияет внешность? Моя дочка — миловидная, но угловатая, с узкими бедрами, и я переживаю, что до сих пор (ей 18 лет) у нее нет мальчика.

— Внешность влияет только на привлекательность. Но это не означает, что какой-то определенный тип более привлекателен, чем другой. Одни мужчины предпочитают женщин мальчишеского вида, другим нравятся те, у кого фигура в виде песочных часов.

Три важных периода женской сексуальности Половое созревание — 12—15 лет.

Женская зрелость — 28—40 лет.

Менопауза.

«Возраст в отношениях не имеет значения — красота в глазах смотрящего»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Вероника, киевлянка. Как научиться быть сексуальной? Вы помогаете таким женщинам?

— У пациентки, которая жалуется на низкую сексуальность, мы сначала определяем, что является для нее нормой (бывает, женщина принимает за патологию вариант нормы). И только потом ищем причину беспокойства, даем рекомендации. Поэтому универсальных схем, подходящих для всех женщин, нет.

— Можно использовать упражнения из Интернета?

— Да, но для начала лучше все-таки встретиться с врачом. Чтобы развить сексуальность, важно повышать тонус мышц тазового дна. Есть различные упражнения, которые не только увеличивают сексуальность, но и улучшают кровообращение, укрепляют мышцы. Их полезно выполнять женщинам и мужчинам, особенно тем, кто целый день сидит у компьютера.

*— Вас беспокоит Зинаида из Хмельницкой области. Я в том возрасте, когда «баба ягодка опять». Понимаю, что это подарок природы, ведь вскоре желание близости может угаснуть, но меня немного напрягает это активное желание секса. Как с ним справиться?

— А зачем? Наслаждайтесь интимной близостью. Мудрая природа дала женщине возможность заниматься сексом в любом возрасте. Прекращение менструаций — это не значит отключение сексуальности, а только то, что женщина становится более взрослой (пожилой не бывает никогда). Она понимает о себе гораздо больше, более раскованна, свободна.

*— Меня зовут Елизавета, звоню из Киева. Многие женщины сейчас, поддавшись модному веянию, строят отношения с мужчинами гораздо моложе. Не противоестественно ли это?

— Не могу сказать, что это такая уж массовая тенденция. Но отношения, когда женщина старше мужчины, с точки зрения физиологии, даже лучше. Женщина сохраняет способность к половой жизни и может заниматься сексом практически всегда, а у мужчин после определенного возраста возникают проблемы с эрекцией. Чем моложе мужчина, тем позже это наступит.

Более того, многим молодым мужчинам очень нравятся женщины постарше. Они для них привлекательны, ведь красота — в глазах смотрящего. Если мужчина видит партнершу прекрасной, то она и ощущает себя красавицей. Большой плюс, что у такой «взрослой» женщины нет физиологических проблем, мешающих ей заниматься сексом: уже не волнуют ни месячные, ни страх забеременеть. А справиться с сухостью влагалища помогут разнообразные лубриканты.

Более распространенный вариант — мужчина намного старше. Но если молодой женщине комфортно рядом с партнером в возрасте, то и в сексе будет гармония. Поэтому я не считаю разницу в возрасте проблемой. Не имеет значения возраст, если ожидания людей совпадают, они удовлетворяют друг друга. У молодых людей иногда бывает больше материального интереса, а у старших — влюбленности, желания быть с любимым человеком, получать от него ласку, психологическую и физическую поддержку.

*— Елена из Харькова. Зарабатываю втрое больше своего мужчины, но ему в этом не признаюсь, чтобы не бросил меня. Или все же следует рассказать?

— Если у вас нормальные отношения, вы любите друг друга, то не имеет никакого значения, кто сколько денег приносит в семью. Конечно, любому мужчине хотелось бы зарабатывать больше женщины. Более того, многие мужья желали бы, чтобы их жены вообще не работали. Но сидеть без работы уже не хотят сами женщины, во всяком случае большинство из них. Социально активная жизнь очень важна для любого человека, его самооценки и здоровья.

В случае, когда женщина недовольна мужем только потому, что она зарабатывает больше, на самом деле, думаю, у недовольства есть другие причины, а эта — только видимый повод. Партнеры должны сами решать, что им делать дальше. Либо мужчина станет подниматься по карьерной лестнице, искать другую работу, чтобы получать больше, либо женщина согласится перейти на менее оплачиваемую должность, чтобы муж не волновался и брак не трещал.

На заметку Если женщина недовольна мужем только потому, что он мало зарабатывает, то часто у недовольства есть другие причины.

«Если хотя бы половина сексуальных контактов заканчивается оргазмом, то это нормально»

*— Прямая линия? Алла из Винницкой области. Сейчас молодежь больше знакомится, общается по Интернету. А многие вместо реальной семейной жизни «висят» на сайтах с «клубничкой», удовлетворяя свою потребность. Не обедняет ли это сексуальную жизнь?

— Все меняется, в том числе и отношение к сексу. У молодежи нет времени, поэтому они знакомятся в Сети. А где еще им встретить любовь? Надеяться, что человек, перестав общаться в компьютере, сразу станет сексуально счастливым, не приходится. Невозможно людям, «залипающим» перед гаджетами, приказать: «Друзья, выйдите из Интернета, иначе вы сексуально пострадаете». Если человек в Интернете сексуально счастлив, зачем его оттуда «вынимать»?

*— Звонит Оксана из Луцка. От секса не испытываю яркого удовольствия. Всегда ли хороший секс заканчивается оргазмом?

— Далеко не всегда, хотя женщины хотят, чтобы оргазм и сексуальная разрядка были при каждом половом акте. Нередко пациентки приходят на прием с жалобами на отсутствие сексуальной удовлетворенности. Но физиологической нормой считается, если половина сексуальных контактов заканчивается оргазмом. При желании можете обратиться на консультацию в наш Центр. Предварительно перезвоните по телефону (094) 831−01−03 или (044) 331−01−03.

*— Вас беспокоит Кира из Мелитополя. Что влияет на женскую сексуальность?

— Медицинский фактор: патологии разных органов, заболевания (физические или психические), которые могут спровоцировать и сексуальные расстройства.

Большое значение у социальной составляющей. Важно все: на работе отругал начальник или задержали зарплату, возникли недоразумения в коллективе. Или в семье нет условий для нормальной жизни (маленькая квартира, а в ней еще двое детей). Даже если близость случится, вряд ли она будет яркой.

А личностная составляющая во многом зависит от воспитания. Сейчас часто говорят об уроках полового воспитания в школе. Но разве не глупо о сексе говорить по расписанию? Сексуальное воспитание начинается с рождения. Ребенок смотрит на родителей, понимает половые роли. Если папа относится к маме с лаской и любовью, то и дети, повзрослев, будут стремиться к гармоничным семейным отношениям.

Полезно знать Для ребенка примером отношений между мужчиной и женщиной выступают родители.

О лечении мужских сексуальных расстройств читайте в публикации: Андролог Ярослав Мирошников: «Проблемы в интимной жизни могут быть предвестниками инфаркта или инсульта»

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»



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