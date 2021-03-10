Леся Патока: «Костюм дракона весит 15 кг и состоит из 4 тысяч чешуек, вырезанных с помощью специального лазера»

Известная украинская художница Леся Патока стала создательницей фантастических образов шоу «Маска» (канал «Украина»). Для Леси это первый опыт работы в большом телепроекте, хотя она уже не раз сотрудничала с украинскими звездами на съемках клипов, где снимались Иван Дорн, ONUKA, группа «Бумбокс», Джамала, «Pianoбой». Патока признается, что у нее нет любимчиков в «Маске», а идей для фантастических героев хватит еще на десять сезонов.

«На головном уборе Мольфара три пары рогов, но при этом ни одно животное не пострадало»

— Леся, надо признать, большая часть популярности «Маски» обязана именно работе художника.

— Скорее, целой команды. Я давно усвоила, что не всесильна, стараюсь лишь качественно относиться к своей части работы. В «Маске» собрана крутая команда — сценографы, графики, специалисты по свету. Мы начали готовиться к программе еще в июле минувшего года. Тогда я и стала собирать идеи того, как будут выглядеть герои проекта. У меня оказалось 80 вариантов, с которыми пришла к руководству канала. Оно было в шоке, а сама презентация длилась более трех часов.

— Вы были уже знакомы с проектом?

— Признаюсь, как человек, который не смотрит телевизор, я ничего не знала об этом шоу. Стала смотреть корейский, американский варианты, понимая, что этот проект просто создан для меня! Главное, что я не была ограничена никакими рамками. Сначала даже было от этого неловко.

— Украинские маски имеют мировые аналоги?

— Того, что создано у нас, нигде еще не было. В Америке есть носорог, но никто в мире не создавал героя, который был бы полностью сделан из переработанных материалов. У нас этническая Коза, которая получилась очень колоритной. Горжусь Мольфаром — это наш любимец. Когда его утверждали, переживала, поймут ли этот образ, но он пришелся зрителям по душе.

— Его костюм, наверное, можно рассматривать часами.

— Это правда. Однозначно Мольфар получился самым текстурным героем. На его костюм пошло сорок метров ткани, которую мы нарезали на бахрому несколько дней. На головном уборе персонажа три пары рогов, но при этом ни одно животное не пострадало. Рога не настоящие, мы сделали их, применив очень интересные техники.

На студии работала скульптор, лепившая сначала индивидуально каждый образец, потом делали силиконовую форму, в которую заливали пластик. Все детали состоят из двух частей. После того, как они были отлиты и высохли, мы их склеивали, зашкуривали, и они шли на роспись к художнице. У Мольфара есть крылья, клюв и две пары глаз. Маленькие колокольчики на его перчатках покупали на барахолке, а 20 перстней заказывали в Китае.

На костюм Мольфара истратили сорок метров ткани

«Команда подписывала договор о неразглашении со штрафными санкциями 50 тысяч евро»

— Чья маска заняла у вас наименьшее количество времени на создание?

— Это Жабеня. Достаточно лаконичный герой. Но мы специально решили сделать его таким, чтобы было какое-то разнообразие в персонажах. И несмотря на то, что Жабеня достаточно минималистичный герой, он все равно восхищает зрителей. Знаете, костюм живет своей жизнью до того времени, пока в него не облачается герой. От многих масок мы и не ожидали таких эмоций. Например, Носорог — очень крупный персонаж, и казалось, что на сцену будет выходить просто скала. Но выяснилось, что он может прыгать, танцевать и носить на руках Ольгу Полякову. Так что все зависит от того, кто скрывается под маской героя.

Маска Носорога оказалась очень сложной. Одни только материалы для создания этого образа скупали на протяжении двух месяцев

— Вы ведь знали звезд-участников?

— Конечно. Мы же снимали с них мерки. У нас был очень лимитированный вход в зону, где переодевались герои. Вся команда подписывала договор о неразглашении со штрафными санкциями 50 тысяч евро. Даже сейчас, когда наши мастерицы смотрят проект с семьями, они не рассказывают, кто прячется под масками.

— Олег Винник признавался, что находиться в таком костюме очень непросто.

— На самом деле, когда снимают костюмы, создается впечатление, что герои выходят из сауны. Каждый имеет комплект специального абсорбирующего белья, которое надо надевать под костюм. После выступления оно полностью мокрое. Кстати, Сом с начала проекта до нашей последней примерки потерял семь килограммов. Так что носить маски достаточно сложно. К тому же в них еще и трудно дышать. Все, кто находится внутри костюмов, настоящие герои.

«Куртку в стиле панк для Сома разрисовывала художница, его усы создавал скульптор»

— Маски, наверняка, еще и много весят?

— Например, ореол Солнца весит семь килограммов. Костюм Дракона — около пятнадцати килограммов. Высота Дракона составляет 2 метра 60 сантиметров — до краешка усов, к тому же у него самые большие ноги — 85 сантиметров каждая! Костюм состоит из четырех тысяч чешуек, которые вырезались с помощью специального лазера, а после выкладывались нашими мастерами. Глаза Дракона художник создавала отдельно — они расписаны и сделаны непосредственно под него.

Нашу работу сильно усложнили рога, которые пришлось отливать трижды. Первые оказались слишком тяжелыми и заваливали голову назад, поэтому нам пришлось полностью реконструировать их — сделать более облегченную форму. А ведь в этих нарядах надо еще и двигаться, прыгать, спускаться по канатам. Поэтому, думаю, в следующем сезоне надо подбирать спортивных звезд.

Солнце так блестит и сияет, что создается впечатление, будто сделано из чистого золота

— Есть у вас любимчик среди масок?

— Знаете, когда работаешь над костюмами шесть месяцев, они все становятся тебе дороги. Поэтому мы с командой всегда расстраиваемся, когда из проекта уходят наши герои. За это время все очень сдружились. Знаю, что моя команда очень любит Сома и Солнце. Мне больше всех нравятся Дракон, Бабка и Мольфар. Это хорошо, что у всех разные любимчики.

Образ Дракона — один из самых любимых у Леси Патоки

— Чья маска далась вам сложнее всего?

— Дракона и Сома. Мастер, который работает с проволокой, конструировал крылья Дракона. Куртку в стиле панк для Сома разрисовывала художница, его усы создавал скульптор.

И все же самым сложным героем стал Носорог. Я, так сказать, оставила его на закуску. Из-за уникальной технологии не было четкого плана работы. На протяжении двух месяцев мы скупали для создания этого образа материалы — 20 пар использованных кроссовок, женские сумочки.

В рабочей комнате стояли две огромные сумки, к которым я просто боялась подходить. Понимала, что это просто груда хлама, из которого мы должны создать героя. В результате для воплощения образа Носорога осталось всего четыре дня. Команда нарезала мне материал, из которого я должна была что-то делать. Помню, накануне первой съемки, в 12 часов ночи, я поняла, мне не нравится то, что получилось. Руководство было в шоке, но дало еще три дня, один из которых мы с командой просто отсыпались. Потом полностью разобрали костюм Носорога на части, и за два дня он родился снова. Кстати, эта маска до сих пор в шоу.

Подробности последнего, седьмого, эфира детектив-шоу «Маска» читайте здесь.

Фото со страницы Леси ПАТОКИ в «Фейсбуке»



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