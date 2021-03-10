ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 11—17 МАРТА

Ровно 60 лет назад из-за размыва дамбы тысячи тонн пульпы из Бабьего Яра затопили район в Киеве, похоронив сотни горожан

11 марта 1926 г. Родился известный советский актер Георгий Юматов.

12 марта 1633 г. Петр Могила стал митрополитом Киевским и Галицким.

13 марта 1781 г. Вильям Гершель открыл Уран, седьмую планету Солнечной системы.

14 марта 1891 г. Родился выдающийся украинский актер, режиссер Амвросий Бучма.

15 марта 1917 г. В России сформировано Временное правительство, Николай II отрекся от престола.

16 марта 1521 г. Во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фердинанд Магеллан достиг берегов современных Филиппин.

17 марта 1861 г. Во всех российских церквях начали зачитывать крестьянам Положение о ликвидации крепостного права.

В 1950 году исполком Киевского городского совета принял решение заполнять Бабий Яр отходами Петровских кирпичных заводов, расположенных на Сырецкой улице. На местности, которую отвели под пульпу, не возвели крепкое бетонное сооружение — дамбу сделали земляной. За десять лет на территории Бабьего Яра накопилось около 4 миллионов кубометров отходов, смешанных с грунтом. Высота намытого слоя достигала 30 метров. Кирпичные заводы работали в три смены, а не 8 часов в сутки, как предусматривал проект сооружений, поэтому отходов сбрасывалось гораздо больше, чем планировалось.

В начале марта жители Киева увидели, как по дамбе течет небольшой поток воды и грязи. «Этот ручеек поначалу был настолько слабеньким, что дежурному рабочему достаточно было несколько раз взмахнуть лопатой, чтобы преградить ему путь, затем включить насос — и катастрофы не случилось бы, — рассказывал «ФАКТАМ» один из бывших следователей киевской прокуратуры. — Но рабочего не оказалось на месте. А ручеек начал потихоньку размывать гребень. Будь дамба бетонной, вода просто переливалась бы. По сведениям очевидцев, проходивших по улице Фрунзе за пару дней до этого и в утро перед трагедией, ручьи со стороны Бабьего Яра текли в конце каждой зимы, переполняли ливневую канализацию и, устремляясь по тротуару на проезжую часть, подтапливали территорию трамвайного депо. Но большой беды никто не ожидал! Накануне по радио звучала воскресная передача «С добрым утром!». Известная в те годы эстрадная певица Майя Кристалинская пела популярную песню «Журчат ручьи, слепят лучи… Кричат скворцы во все концы: «Весна идет! Весне дорогу!»

13 марта в 6:45 дамба начала рушиться, а в 9:20 ее прорвало. Гигантская масса пульпы обрушилась на близлежащие улицы Куреневки, снося на своем пути автомобили, троллейбусы, трамваи, автобусы и линии электропередач. Скорость этого смертоносного потока достигала 5 метров в секунду, а высота волн — 14 метров. Неуправляемый поток разрушил трамвайное депо, жилые дома и общежития, детский сад, стадион «Спартак», городскую больницу № 15 и роддом, а также больницу имени Павлова, экспериментальный завод «Укрпромконструктор», рельсосварочный завод Юго-Западной железной дороги и другие учреждения.

«Съезжаем на БТРе вниз по Подольскому спуску — и впереди не обнаруживаем частного сектора, который был еще вчера, — рассказывал пять лет назад в разговоре с журналистом «ФАКТОВ» Владимиром Шуневичем участник ликвидации последствий катастрофы Дмитрий Гавриленко, проходивший в 1961 году в Киеве срочную воинскую службу. — На его месте огромное ровное озеро — месиво грязи, из которого кое-где торчат снесенные крыши, перевернутый трамвай. В самом низу спуска капитан приказал остановиться и вышел. Ко мне сели пятеро мужчин в белых халатах с красными крестами на рукавах, и мы поехали дальше. Вернее, поплыли в этом озере грязи. Подъезжаем к горящему автобусу. Хлопцы выскакивают и заносят в машину шесть или семь травмированных людей. На них дымится, тлеет одежда. Одни кричат, другие молчат…

В момент, когда гигантский грязевой вал накрыл здания и территорию трамвайного депо, в одном из помещений большая группа кондукторов сдавала перед выездом на смену вчерашнюю выручку — мешочки с трехкопеечными монетами. На людей упал бетонный лестничный пролет, затем коридор затопило грязью. Тяжеленные лестничные марши приходилось растаскивать лебедками бронетранспортеров. Оттуда мы тел тридцать извлекли. В другом месте экскаватор грузил грунт на самосвал — вдруг из ковша выпал замотанный в одеяльце маленький ребенок… Работали мы там чуть ли не всю весну. Насмотрелись… После Куреневской трагедии говорили, что это Бабий Яр отомстил за неуважительное отношение к памяти тех, кто там упокоился. Уже позже Евгений Евтушенко разбудил общественность своим стихотворением «Над Бабьим Яром памятников нет…»

31 марта в газете «Вечерний Киев» был опубликован отчет комиссии по расследованию катастрофы, в котором сообщалось о 145 погибших и 143 пострадавших. Позже официально было объявлено о 150 погибших. Однако по неофициальным данным, число жертв достигло порядка полутора тысяч человек. Как обычно в советское время, трагедию решили замолчать. Масштабы ее не оглашались, в Киеве отключили междугороднюю и международную связь. Уголовное дело по факту трагедии было возбуждено в порядке секретности.

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