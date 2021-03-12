Пенелопа Крус: «Первые уроки актерского мастерства получила в салоне красоты, где работала моя мама»

В свежем номере французского журнала Marie Claire вышло интервью с известной испанской актрисой Пенелопой Крус. Обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Вики Кристина Барселона», а также престижных премий BAFTA и «Гойя», лучшая актриса 2006 года по версии Каннского международного кинофестиваля и Европейской киноакадемии (фильм Педро Альмодовара «Возвращение») беседовала по телефону с журналистом Фабрисом Гейнго. Встретиться очно им не удалось из-за второго локдауна, введенного в ряде европейских стран в связи с пандемией коронавируса.

Вот как описывает это Фабрис Гейнго. «Половина десятого утра. Париж и Мадрид давно проснулись. Пенелопа Крус сообщает мне, что находится у себя дома на кухне. Перед ней чашка крепкого черного кофе. Передо мной в Париже чашка чая. Из-за карантина ни один из нас не смог преодолеть расстояние в несколько тысяч километров между нашим городами, поэтому приходится довольствоваться телефонной связью. И представлять себе, что делает твоя собеседница, во что она одета, как себя чувствует. Да здравствует воображение!

Пенелопа живет в большом просторном доме вместе с мужем, известным актером Хавьером Бардемом и их двумя детьми Леонардо и Луной. Они проводят много времени вместе из-за самоизоляции, но все же не так, как это было прошлой весной. Как и во Франции, в Испании школы открыты, работают многие офисы.

У Пенелопы в этом году небольшой юбилей — вот уже 10 лет, как она является лицом фирмы Lancôme. А еще скоро должен выйти новый фильм «355», в котором она сыграла главную роль. Это наполненный на 100% адреналином феминистский боевик, премьера которого была отложена на год из-за пандемии.

В настоящее время Пенелопа репетирует новую роль. Это будет фильм, который собрался снимать ее старый друг Педро Альмодовар.

Дел хватает, тем не менее Пенелопа охотно ведет беседу, она очаровательна, открыта и очень жалеет, что это всего лишь телефонный разговор. Я тоже жалею об этом, но все же наслаждаюсь возможностью общения с этой женщиной, полной энтузиазма, страсти, уверенности и небольших слабостей. Наш час с ней пролетел незаметно…"

«Использую самоизоляцию, чтобы медитировать»

— Как вам живется во второй за год самоизоляции?

— Лучше, чем в первой. Школы открыты, и у нас есть возможность работать. Готовлюсь к съемкам у Альмодовара. Пока репетируем отдельные сцены. Начнем снимать в марте, если все будет хорошо. Я так счастлива, что снова могу работать, особенно вместе с Педро!

Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на премьере фильма "Боль и слава". Канны, 2019 год. (Фото Getty Images)

— Нашли для себя что-нибудь положительное в нынешней ситуации? То, чего вам раньше недоставало, на что не хватало времени?

— Безусловно. Мне всегда нравилось проводить как можно больше времени с семьей. И сейчас такая возможность есть. Можно сказать, мы вместе 24 часа в сутки. И это положительной аспект во всей этой пугающей ситуации. Я использую эту возможность, чтобы самой готовить еду для своих близких, учу этому детей, появилось время больше медитировать, подумать, покопаться в себе.

«Коронавирус доказал, что наиболее уязвимыми оказались те, кто не уделял внимания здоровому питанию», - говорит Пенелопа Крус

— И что нового о себе вы узнали?

— Научилась лучше общаться с другими. Стала эффективнее использовать внутренние ресурсы. Я и раньше медитировала. Потом возник вынужденный перерыв, связанный с большой нагрузкой в работе. Теперь же снова вернулась к медитации. Когда стало ясно, что мы окажемся в самоизоляции надолго, я сказал себе, ты должна вспомнить то, что лучше всего помогало тебе в жизни прежде, и использовать это максимально. Поэтому, кроме медитации, я много времени уделяю приготовлению пищи. Как мать двоих детей стремлюсь к тому, чтобы это была здоровая еда, укрепляющая иммунную систему. Послушайте, это же очень важно! Мы все должны извлечь уроки из этой пандемии. Коронавирус доказал, что наиболее уязвимыми оказались те, кто не уделял внимания здоровому питанию. У нас только одна планета. Нам пока некуда бежать. Риск появления новых вирусов, таких же опасных, очень велик. Поэтому нынешний кризис может повториться. И каждый из нас должен быть к этому готов.

— Вы знаете лично кого-нибудь, кто потерял своих близких, тяжело переболел сам?

— Конечно. Пандемия принесла много бед. Сколько людей потеряли ближайших родственников! А сколько остались без работы, без средств к существованию! Миллионы вынуждены сидеть на карантине в маленьких квартирках, испытывая как физические, так и психологические страдания. Этой зимой я участвовала в благотворительной кампании. Мы помогали нуждающимся семьям. Развозили еду, одежду, лекарства. Я очень рада тому, что смогла помочь другим.

«Никогда не гуглю, что пишут и говорят обо мне»

— В фильме «355» вы играете женщину, которая стремится не ввязываться в различные конфликты, держится как можно дальше от социальных проблем, ее заботит только семья. И даже в ситуации, когда жизнь заставляет ее действовать иначе, она не хочет ничего менять. Это похоже на вас?

— Совсем нет, я другая. Но мне очень нравится сложный характер моей героини. Когда Джессика Честейн (известная американская актриса и продюсер. — Ред.) позвонила мне и предложила эту роль, я сразу же согласилась. Мне показалось очень интересным сыграть женщину, которая ненавидит оружие, не умеет драться, выше всего ставит свою роль матери, и которая вдруг вынуждена переступить через все это. Мне думается, такое редко можно увидеть как в жизни, так и на экране. К тому же сценарий написан с долей хорошего юмора, что превращает этот шпионский боевик в комедию.

— В одном из эпизодов вы спрашиваете: «У тебя есть секреты?» Мне этот вопрос показался очень острым и важным в наш век технологий и соцсетей, которые лишают нас частной жизни.

— Мне так не кажется. Просто вы должны сделать выбор. Вам решать, хотите вы делиться своими секретами и личной жизнью в соцсетях или будете использовать эти самые соцсети для работы, как общественный активист, для обсуждения тем, которые считаете важными. Мне лично никогда не приходило в голову рассказывать в соцсетях о своей семье. Это не для меня. С другой стороны, я не осуждаю тех, кто так делает.

— Что из того, что говорят и пишут о вас, способно вывести вас из себя?

— Я не фокусируюсь на том, что люди говорят и думают обо мне. Даже когда мне говорят прекрасные комплименты, я не верю этим людям на 100%. Что касается негативных комментариев… Даже не знаю. Никогда не гуглю, что пишут и говорят обо мне. Боюсь, это может плохо отразиться на моем психическом здоровье! (Смеется.) Меня волнует только мнение семьи и друзей. Конечно, я благодарна тем, кто смотрит мои фильмы и кому они нравятся. И я стараюсь отвечать на письма, которые получаю. Безусловно, на все не выходит, их очень много.

— Вы продолжаете участвовать в программе по борьбе с неграмотностью среди девочек, инициатором которой стала фирма Lancôme?

— Да! Что может быть лучше идеи дать девочкам возможность учиться?! Образование означает личную свободу, возможность распоряжаться своей судьбой. Мне было 20 лет, когда я оказалась в Калькутте. Там я познакомилась с восьмилетней сиротой. Она так тронула меня, что я решила позаботиться об этой девочке, предоставить ей возможность учиться. Я забрала ее в Испанию. Она оказалась очень талантливой. Продемонстрировала превосходные результаты в учебе. Сейчас ей уже больше 20 лет. Она живет и учится в Испании. И это то, чем я по-настоящему горжусь. Она смогла сама поступить в университет в Мадриде и теперь сама помогает другим девочкам.

— Вот уже 10 лет, как вы являетесь лицом Lancôme. Как начиналось ваше сотрудничество?

— Я считаю большой честью и одновременно привилегией быть лицом духов Trésor. Дело в том, что это был мой первый парфюм. Я попробовала его еще подростком. Я обожала рекламу с Изабеллой Росселлини, которую снял Питер Линдберг. Мои родители знали об этом и подарили мне Trésor. Я была счастлива! А потом сама стала лицом рекламной кампании. Она невероятно демократична. В ней участвуют женщины разных национальностей, культур, возраста. От 20 до 60 лет и старше.

— Вопрос красоты… За 10 лет изменилось что-то в сфере выпуска косметики, средств по уходу за кожей? Можно ли говорить об эволюции в этом вопросе?

— Не знаю, можно ли говорить о серьезных переменах, но уверена, что процесс этот бесконечен. Для женщин всегда было, есть и будет важно подобрать для себя хорошее средство по уходу за кожей, свой аромат. С возрастом мы меняемся. В организме происходят гормональные изменения. Все это очень мощные физиологические процессы. А красивой хочется быть в любом возрасте.

Я росла, проводя много времени в салоне красоты, где работала моя мама. Уже тогда я вдруг поняла, что женщины ходят туда не только для того, чтобы сделать прическу, маникюр, покрасить волосы. Для подавляющего большинства из них это их очень личное время. Что-то вроде клуба. Или даже место для исповеди, если хотите. Там они могут поделиться своим мнением по любому вопросу, рассказать секреты о своей личной жизни. Возможно, только там некоторые из них чувствуют себя естественно, им не нужно притворяться, угождать начальству, делать то, что им не нравится. Я сидела тихонько в уголке и делала вид, что выполняю домашнее задание, которое получила в школе, а сама внимательно наблюдала за клиентками мамы, изучала их, запоминала жесты, позы, интонации. Признаюсь, это были мои первые уроки актерского мастерства! (Смеется.)

Пенелопа Крус: «Считаю себя феминисткой, но это не мешает мне ухаживать за собой»

— Как вы относитесь к мнению, что сегодня совершенно неуместны и давно устарели проблемы поддержания красоты, когда перед всем миром стоят куда более серьезные вопросы — глобальное изменение климата, демография, пандемия?

— Мне кажется совершенно неправильно и несправедливо проклинать индустрию красоты. Ведь она поддерживает миллионы людей во всем мире. Большинство брендов очень серьезно относятся к экологии. Их тоже волнуют глобальные проблемы, и они стремятся внести свой вклад в их решение.

— Тогда позвольте задать вопрос о движении #MeToo. Оно изменило то, как женщины понимают красоту?

— Нет, не думаю. Я считаю себя феминисткой, стараюсь всячески бороться за права женщин, но это вовсе не означает, что это должно помешать мне ухаживать за собой, за моей кожей, телом, волосами. Мне это нравится! Нравится быть красивой. Быть феминисткой не имеет ничего общего с тем, использую я макияж или нет. Я крашусь не для кого-то, а в первую очередь для себя. Всю жизнь боролась за справедливость и равенство. Это у меня в генах. В нашей семье никогда не было разделения на женские и мужские обязанности. Я, моя сестра, двое наших братьев выполняли любую работу по дому независимо от пола. Так нас воспитали мама и папа.

— Мы сегодня все время говорим об изменениях в мире за последние 10 лет. А что в вас изменилось за этот период?

— Очень многое. Во-первых, я сама стала матерью. Вся моя жизнь полностью перевернулась. Когда ты становишься мамой, то начинаешь думать по-другому. Словно у тебя начинает работать иной участок мозга, который прежде не был задействован. С этого момента ты сама уже никогда не будешь на первом месте. И это прекрасно. Ты совершенно иначе относишься к вопросам здоровья. Детей, мужа, собственного здоровья. Ко всему вокруг начинаешь относиться иначе.

Пенелопа Крус и ее муж Хавьер Бардем на открытии Каннского кинофестиваля. 2018 год (фото Getty Images)

— Рождение детей дало вам некую уверенность в себе, которой раньше не было?

— Безусловно. В юности важнейшим для меня было то, как люди воспринимают меня, оценивают меня — позитивно или негативно? Став матерью, я поняла, что именно материнство и есть моя важнейшая миссия в жизни. И я хочу выполнить ее как можно лучше. И это дает мне уверенность.

— Во время нашего предыдущего разговора вы признались, что вас очень легко вывести из себя. Ваша вспыльчивость осталась такой же?

— Скорее не вспыльчивость, а склонность чрезмерно волноваться, беспокоиться. Признаюсь, все еще пытаюсь избавиться от этого качества. Оно очень утомляет и приносит совершенно излишние страдания.

«Мы с Хавьером стараемся оставить рабочие проблемы за порогом»

— Вам сейчас 46. Когда вы вспоминаете себя в возрасте 20 или 30 лет, какой вы себя видите? Критикуете себя?

— В возрасте от 20 до 30 лет я была трудоголиком. Могла проснуться среди ночи и усесться за компьютер, чтобы ответить на пришедшие на электронную почту письма. Мне пришлось учиться отдыхать, учиться сохранять спокойствие, иногда молчать, когда необходимо. Сейчас мне нравится отдыхать, особенно с моей семьей.

— Вы вышли замуж за актера. Говорят, что супруги одной и той же профессии часто испытывают серьезные проблемы в отношениях…

— Это вовсе не обязательно. Как и другие пары, мы с Хавьером обсуждаем нашу работу, роли, которые играем, даем друг другу советы, помогаем как профессионалы. Иногда обмениваемся идеями. Но, хочу подчеркнуть, мы не поглощены работой дома. Стараемся оставить рабочие проблемы за порогом.

— Недавно вы признались, что в первую неделю съемок вам всегда хочется все бросить и сбежать куда глаза глядят. Психологи называют эту проблему синдромом самозванца. Люди, страдающие им, уверены в том, что не заслуживают успеха, которого достигли. Этот синдром сильнее влияет на женщин, нежели на мужчин…

— Не думаю, что меня можно назвать сумасшедшей. (Смеется.) Вряд ли я страдаю синдромом самозванца. Скорее, это синдром дебютанта. Всякий раз, когда мы начинаем снимать новый фильм, у меня возникает чувство, что это моя первая роль. И я жутко боюсь, что не справлюсь. Меня охватывает необъяснимое беспокойство. Но это не страх, не депрессия. Признаюсь, я не хотела бы утратить это чувство, потому что оно мне дорого. Оно держит меня в форме, в творческом напряжении. Благодаря ему я не превращаюсь в ремесленника. Это радостное, немного пугающее волнение из-за чего-то нового, неизведанного. Нет ничего хуже излишней расслабленности актера на съемочной площадке или сцене.

Пенелопа Крус: «Я могу быть бунтаркой. Причем неудержимой»

— Пенелопа. Так звали жену Одиссея, которая стала символом женской верности и мудрости. Царица, сумевшая сохранить не только очаг, но и трон от посягательств во время долгого отсутствия супруга. Пенелопе пришлось пойти на обман, притворяться ради этого. Как вы считаете, ложь может в определенных обстоятельствах стать добродетелью?

— Вы задали удивительный вопрос. С малых лет я искала и читала любую информацию о Пенелопе. Мне было интересно и важно понять, что меня связывает с этой мифологической героиней. Но я до сих пор не знаю, есть ли во мне что-то от ее невероятного таланта стратега! Я всегда слишком открыта, хотя понимаю, что в некоторых ситуациях лучше было бы схитрить. Мне не достает немного жизненной стратегии. (Смеется.)

— Скажите, какую модель поведения вы чаще всего выбираете перед лицом препятствий и потрясений — бегство, смирение и принятие или борьба?

— Я легко могу принять ситуацию, если верю в то, что происходит. Если не верю — не смирюсь ни за что! Я могу быть бунтаркой. Причем неудержимой. По знаку зодиака я Телец. Для нас характерно упрямство. Но я понимаю, что нужно уметь слушать других. Не для того, чтобы уступить, а для того, чтобы понять их и переубедить! Правда, это не всегда получается. Мне бы научиться слушать саму себя для начала!

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Fabrice Gaignault/Marie Claire)

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