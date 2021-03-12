Директор Центра «Миротворец» Роман Зайцев: «Смерть ходит рядом с нашими гражданами. Многие ее просто не ощущают»

В марте 2014 года был создан Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец». Его исполнительный директор Роман Зайцев не раз объяснял свою позицию: «Каждый гражданин Украины должен знать, кто привел беду и войну в наш общий дом. Наши „клиенты“ — это боевики незаконных вооруженных формирований и их пособники, террористы, иностранные наемники, изменники Родины (сотрудники силовых структур Украины — офицеры, солдаты, милиционеры, прокуроры, судьи, перешедшие на сторону агрессора или боевиков, госслужащие, в свое время дававшие присягу на верность народу Украины), российские военные преступники, воюющие против Украины на нашей территории, те, кто организовал „референдумы“, кто с пеной у рта вопил „Путин, введи войска“, кто выступал на митингах и призывал к действиям, направленным против суверенитета и территориальной целостности государства, кто вел и ведет пророссийскую и антиукраинскую пропаганду». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Роман Зайцев рассказал о том, как возникла идея создания Центра, о своих соратниках, о тех, кто попадает в «Чистилище» сайта «Миротворец», и о новых проектах.

«Мы весной 2014-го понятия не имели, во что выльется наш замысел»

— Роман, идея создания Центра появилась в феврале 2014 года. По вашим словам, ее авторы — несколько человек, уже тогда понимавшие, что на страну надвигается масштабная катастрофа.

— Я никогда не скрывал, что эти несколько человек не просто люди с улицы. Это мои друзья. У них богатейшие знания и огромный опыт работы в первую очередь в структурах, обеспечивающих безопасность: в Службе безопасности, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, Госпогранслужбе, Министерстве иностранных дел и т. д. Мы тогда понятия не имели, во что выльется наш замысел, но понимали, что надо мобилизоваться и без промедления его реализовывать.

Еще пылал Майдан, хоронили убитых снайперами… А мы уже начали работать, поскольку нам картина была более-менее понятна.

— Что война неминуема?

— Да. Вообще-то, надо понимать, что история отношений Украины с Россией — это история постоянной борьбы длиной в восемь столетий, начиная с 1148 года. Только для Украины целью всегда было отстоять свою независимость, а для Московии — превратить нас в рабов.

— И в 2014 году она в очередной раз приступила к реализации своих амбиций.

— Мы понимали это. Мониторили практически все, что можно, и пазл постепенно складывался. Простой пример — российская местечковая пресса того периода. Многие ее читали, но каждый вчитывался по-разному.

Например, в декабре 2013 года — январе 2014 года местные журналисты Ейска (Краснодарский край) и Таганрога (Ростовская область) обратили внимание на то, что в их регионе участились случаи ДТП с участием военнослужащих. Но не просто же так выросло количество ДТП именно с военными. Это конкретный признак наращивания сил. Российские журналисты его не видели, просто фиксировали последствия.

— С Россией все очевидно. Она долго ждала удобного момента для нанесения нам удара. Но откуда вы знали, что возникнет необходимость создавать базу тех, кто воюет против Украины, включая и наших сограждан?

— Мы владели информацией о реальном состоянии дел в стране. Понимали, что большая часть сотрудников правоохранительных органов и спецслужб физически встанет на защиту Украины. И им не хватит сил для выполнения такой изнурительной, кропотливой и непрерывной работы. Обеспечение государственной безопасности — это режим 24/7.

В базу «Миротворца» попадают лица, которые несут ответственность за развязывание и ход войны в Украине

— Кстати, сколько человек внесено в «Чистилище» сайта «Миротворец»?

— Более 240 тысяч объектов. Россиян свыше 75 тысяч. Это военные преступники, воевавшие на Донбассе, оккупанты и те, кто захватывал Крым, а также прикомандированные к оккупационным администрациям, нарушители государственной границы Украины — артисты, пропагандисты и прочая мерзость. Еще «солдаты удачи» — наемники из других стран (Италии, Германии, Венгрии) и те, кто посещает так называемые «республики», привечает их представителей в своих странах, публично поддерживает агрессию России и таким образом фактически посягает на суверенитет и территориальную целостность Украины.

— Людей искусства, может, зря заносите? Бедолаги же все время твердят, что они вне политики.

— Начнем с того, что в сегодняшней России нет никакого искусства. Сплошной нафталин и пропаганда. Своим посещением Крыма они легализуют его захват и оккупацию. Они нарушают украинское законодательство. Значит, должны быть наказаны.

— А сколько в базе граждан Украины?



— Сейчас около 160 тысяч. Это в первую очередь боевики и изменники Родины. За семь лет в «Чистилище» только боевиков набралось порядка 56 тысяч.

— В основном это «ополченцы»?



— Никакие они не ополченцы. У россиян до 2016 года была проблема — они не могли всучить в руки оружие местным жителям так называемых «ДНР» и «ЛНР». Была какая-то активная прослойка бешеных, которые действительно пошли воевать по убеждениям, но остальные не хотели. Командиры боевиков возмущались: «Что за фигня? Почему русские должны защищать вас?» Потом россияне стали в принудительном порядке загонять местных жителей на передовую и призывать в свои бандформирования под страхом попадания «на подвал». У нас есть немало документов, подтверждающих это.

— Даже Гиркин не раз возмущался, что дончане и луганчане «идут в отказ».

— У них очень тяжело это шло. Люди ведь понимают: взяв в руки оружие, они автоматически подписывают себе приговор. Во-первых, невъездные никуда. Во-вторых, у них большие шансы быть задержанными и отвечать за содеянное.

«Да только ради памяти тех, кто отдал свою жизнь за Украину, мы все должны пахать в два, в три, в десять раз больше»

— Вы к преступникам относите и коллаборантов, хотя они никого не убивали?

— Смотрите, террористические организации «ДНР» и «ЛНР» создали структуры управления. Так что все эти «министры», «мэры городов» и прочие «чиновники» — члены террористических организаций, поскольку полностью обеспечивают их функционирование. Они напрямую занимаются управлением, пропагандой, обеспечением и поставкой топлива и вооружения тем же боевикам. Они участвуют в финансировании терроризма. Нельзя быть «немножечко не террористом».

— Кто первым попал в «Чистилище» и за что?

— Армен Мартоян, тесно связанный на тот момент с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России, армянин по национальности. Сейчас он в розыске не только в Украине, но еще и в Азербайджане.

— В самом первом интервью «ФАКТАМ» в ноябре 2015 года вы сказали: «Мы для Кремля кость в горле. Огромные силы и ресурсы брошены на наше уничтожение». Не только россияне требуют от властей Украины вас закрыть. Однако вы утверждаете, что это не произойдет никогда. Да и российские СМИ пишут, что «Миротворец» непотопляемый. Почему?

— «Миротворец» будет существовать очень долго. Ресурс принадлежит народу Украины, который оказывает ему постоянную поддержку — техническую, материальную, информационную, моральную и даже духовную. Именно народ Украины и граждане из более 40 стран покупали многомилионное оборудование и программное обеспечение для нашей деятельности. Те, кто работает в нашем Центре, находятся в самых разных точках планеты. И это не последние люди в этом мире. Среди нас есть и журналисты, и ученые, и политики, и дипломаты, и военнослужащие. Нам помогают и сотрудники спецслужб разных стран мира. Они, правда, делают это очень аккуратно и осторожно, но иногда «почерк разведчика» мы видим.

— Как?

— Просто надо проработать в спецслужбах длительное время, чтобы понимать, как пишутся документы, какой сленг и какой лексикон используется. Нет-нет, да специфическое слово или оборот проскочат. Суть — в мелочах и деталях.

«Те, кто работает в нашем Центре, находятся в самых разных точках планеты, - говорит Роман Зайцев. - И это не последние люди в этом мире»

— И вот эти люди сидят за компьютерами и составляют, как вы выразились, «единый всеукраинский депозитарий сволочей и уродов».

— Мы фиксируем в действиях наших «клиентов», в том числе и тех, кто занимается пропагандой, признаки преступлений против национальной безопасности нашей страны и человечества.

Нашему народу давным-давно следовало бы осознать, что пропаганда страшнее автомата. Когда мозги промыты, когда в головах сумбур и сильнейшее недовольство абсолютно всем, а пропагандистская машина предлагает альтернативу: «В России вы будете кататься в масле, котлеты будут лежать на тротуарах, а блины — на лопатах», и начинается захват территорий. Любой войне практически всегда предшествует мощнейшая пропаганда, направленная на деморализацию общества и армии, снижению их способности к сопротивлению. Еще в шестом веке до нашей эры Сунь-Цзы в своем трактате «Искусство войны» четко описал этот элемент военной стратегии.

— Сколько человек работает в «Миротворце»?

— Основной, условно говоря, штат около трех десятков. Это те, кто постоянно находится в режиме онлайн. Если посмотреть время внесения данных, это работа круглые сутки. Например, в Украине люди легли спать, а в Канаде и США — проснулись. Еще более сотни человек задействованы в других проектах Центра.

— И вот эти несколько десятков сотрудников самостоятельно добывают всю информацию для «Миротворца»?

— Нет. Огромный пласт материалов мы получаем в первую очередь от тех, кто пострадал от этой войны, и от волонтеров, решивших помогать нам. Среди них есть такие, кто с нами уже пять-шесть лет. За эти годы они стали прекрасными аналитиками, четко разбираются во всех нюансах деятельности «Миротворца». Есть и новички. А есть и разовые помощники.

— То есть?

— Простой пример. Из-за угрозы жизни наш соотечественник вынужден был уехать из Крыма. Он знает, что некий русский Ваня незаконно вселился в его квартиру. Вот про этого Ваню мы и получаем информацию от него. И это правильно. Потому что после деоккупации надо будет очищать Крым и Донбасс от «понаехавших» россиян. А раз так, то книгу их учета надо вести аккуратно и щепетильно. Эта книга называется сайт «Миротворец». Вот потому и стоит такой шум в стране-агрессоре из-за нашей работы. Боятся.

Попытки дискредитации «Миротворца» не прекращаются уже семь лет ни в Украине...

... ни за рубежом

— Что нам от того, что они боятся? Перспектив возвращения Крыма пока никаких. Многие начинают падать духом.

— О каком вообще падении духа может идти речь? Да только ради памяти тех, кто отдал свою жизнь за Украину, мы все должны пахать в два, в три, в десять раз больше! И мы работаем — уверенно и спокойно делаем максимально хорошо то, что должны. Несмотря на всю никчемную и ничтожную суету.

— К вам пытались внедриться те, кто работает на врага?

— А как же без этого? Постоянно пытаются. Все годы. Как-то с разницей в полторы-две недели появились у нас два интересных волонтера. Они начали регулярно присылать нам очень качественную информацию о наших «клиентах». Доказательная база — не придерешься.

Надо понимать, что любой полученный нами материал проходит несколько этапов проверки. Мы волонтеров сразу учим, что нам нужны доказательства, что просто фамилии не принимаем, а информация, которую не можем проверить, сразу же отбрасывается, так как это может быть подстава.

Мы отвечаем за качество наполнения «Чистилища» и за наличие бесспорных доказательств, что этот человек действительно является угрозой для безопасности Украины и ее граждан и в его действиях есть явные признаки преступлений. Вы же помните мем о нас: «Любой желающий может занести в „Чистилище“ соседа, если он вам не нравится». Ну, попробуйте занесите…

Так вот, мы были просто поражены, что эти два волонтера настолько квалифицированные изначально. Они стали забрасывать нас настоящей разведывательной информацией. От каждого мы получили порядка двухсот писем. Мы их поблагодарили, поскольку через какое-то время нашли подтверждение через другие источники.

— Что же вас насторожило?

— В какой-то момент один говорит: «Ребята, может, дадите уже доступ к админке? Вы же нашу работу не корректируете, все размещаете точно в таком виде, как мы даем».

— И что дальше?

— Объяснили, что очень рады сотрудничеству, но у нас немного по-другому все устроено.

— Кто имеет право заносить персонажей в «Чистилище»?

— Считанные люди. А основной состав занимается обработкой информации и перепроверкой.

У нас и удалить какую-то запись невозможно, даже если захочешь. Сначала кто-то предлагает это и объясняет мотивы, после чего надо, чтобы все остальные поставили свою отметку о согласии. Решение принимается коллегиально. Если хоть один против, ничего не получится.

— Вы прямо бюрократы.

- Нет. Просто в соответствии с действующим законодательством приняли меры по предотвращению коррупции. Не даем ей возможности даже зародиться.

Ценнейшие материалы «Миротворец» получает от бойцов, рядовых граждан, пострадавших от этой войны, и от волонтеров

— И что эти два потенциальных сотрудника?

— Мы вежливо намекнули, что все останется, как есть. Больше их не видели. Они поняли, что просто так доступ к админке не получат. Скорее всего, у них был определенный план. Сначала предоставить реальные данные о боевиках и россиянах, показать, что умеют работать качественно, а потом: «Возьмите к себе». Но не учли, что наше правило гласит: предложение о сотрудничестве всегда идет от нас. Мы долго наблюдаем, потом в своем кругу обсуждаем и принимаем решение предложить поработать.

Наши сотрудники от природы сильнейшие аналитики. Поверьте, таких интеллектуалов вообще очень мало. Мне повезло на этом жизненном отрезке познакомиться и работать с такими честными, умными, бескомпромиссными, неподкупными, непродажными и самыми надежными людьми. Я им очень благодарен, что они рядом со мной. Хотя многих из них даже не видел.

«Миротворец» создал невидимую стену на границе с Россией и с оккупированными территориями"

— Вы имеете дело со всяким отребьем. Были такие, что даже вас поразили? Чтобы вот просто дна нет.

— Я давно перестал удивляться. В боевиках ничего не поражает. Чего ожидать от этого отребья, мы и так знаем. Они убивают, отрезают головы, сжигают живьем…

Дно пробивают холеные, образованные, улыбчивые, с рангами и чинами. Якобы наши. Многих вы каждый день лицезреете в телевизоре. Вот эти действительно поражают. Как и еще одна категория «наших». Часто слышу аргумент: «Он же на фронт пошел в 2014-м». Говорю: «Честь ему и хвала. Вот только он просто так, по пьяни, в 2016 году убил невинного человека. А это уже совсем другой разговор».



Участие в защите страны не является индульгенцией в последующей жизни ни для меня, ни для кого другого. Даже если сейчас случится невероятное, — условно говоря, всемирное признание «Миротворца» (кстати, так было в свое время с центром Визенталя — неправительственной организацией, занимающейся защитой прав человека, борьбой с терроризмом, антисемитизмом и изучением Холокоста; его тоже не признавали, а потом легализовали, осознав все угрозы) и мое выступление в ООН, — это не даст мне никакого права нарушать правила дорожного движения. Кто-то думает, что за какую-то деятельность имеет право на какие-то преференции. Нет, никаких преференций нет.

Когда еще только формировалась наша команда, некоторые сокрушались: «Вот пройдет какое-то время. Мои дети спросят: „Чем ты занимался во время войны?“ А что я отвечу? Ни медалей, ни грамот — ничего. Хочу, чтобы они узнали все». Я четко сказал: «Ребята, если у вас возникает вопрос, что вас должны чем-то отблагодарить, лучше сразу уходите. Наша работа такая, что даже через много лет после войны о нас никто не должен знать. Мы осознанно делаем свой выбор — просто честно служим нашему народу и Украине. Для каждого сознательного гражданина любовь к стране безоговорочна».

Нам не нужна слава. Достаточно того, что о нас знают российские пропагандистские СМИ и боевики. А у них животный страх перед «Миротворцем». Он их постоянно преследует. И это наша главная медаль. А к ней хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне.

Ведь на самом деле (почему-то мало кто об этом говорит) «Миротворец» создал невидимую стену на границе с Россией и с оккупированными территориями. Боевики сейчас фактически находятся в вольере. Вот он воевал в 2014—2015 годах. Получил ранение или решил, что с него хватит. Если бы не было нашей системы, выждал бы пару лет и уже здесь, в Киеве, стоял бы на паперти или клянчил деньги в метро. Или хуже того — воровал. А он не может даже въехать сюда, так как он объект повышенной опасности. Ему убить ничего не стоит. У него человеческие чувства уже полностью атрофированы.

И россияне, которые нарушают государственную границу, не могут приехать, и их опытные наемники, чтобы вести здесь какие-то подготовительные действия, тоже. Все-таки 240 тысяч — нехилая база.

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Более того, нашим ресурсом пользуются и государственные, и коммерческие структуры. Например, банки не дают кредитов нашим клиентам, потому что не хотят рисковать деньгами. Часто благодарят и те, кто продает или сдает квартиру. Проверив покупателя по нашей базе, пишут: «Вы меня реально спасли от неприятностей». А кто захочет брать на работу потенциального убийцу? Кому это надо? Различные кадровые службы также очень активно используют базу.

Сегодня «Миротворец» – мощнейшее информационное оружие нашей державы

Ведь в этих вопросах государство не защищает наших граждан. Они в большинстве случаев должны защищать себя сами.

В Украине нет второго ресурса с таким количеством фотографий — три с половиной миллиона. Мы их собирали семь лет. 24 августа 2017 года запустили Identigraf, работающий, в отличие от всех экспертиз, очень быстро.

Помните, как некий Валерий Гратов (позывной «Саныч», сотрудник российских спецслужб, друг боевиков «Моторолы» и «Гиви», в свое время требовавший от Захарченко присвоить ему звание «генерал-майора». — Авт.) пытался проехать через территорию Украины в непризнанную Приднестровскую республику по поддельному паспорту гражданина Украины на имя Валерия Войтенко 1954 года рождения? Его поведение немного смутило пограничников. К тому же он был несколько видоизменен, да еще и с другими документами. Были сомнения — он или не он. Откуда рядовому пограничнику знать это? Гратов ушел в полный отказ. Тогда решили прислать нам фото с его паспорта и фото его самого в тот момент. Мы тут же с помощью имеющейся системы распознавания лиц подтвердили, что это он.

Случаются сообщения о том, что боевик якобы ликвидирован, только ради попытки сделать ему прикрытие — потом он получит новые документы и уедет. Поэтому мы погибших и умерших из «Чистилища» не удаляем. Просто добавляем информацию о ранениях и смерти. Недавно в Горловке подорвали Длинного" (боевик Сергей Попов). Мы дополнили запись о нем этим сообщением. А когда его ликвидируют свои же, напишем и об этом. Хотя это тоже дополнительная работа.

— Вы на днях сообщили, что 16 марта, к семилетию Центра «Миротворец», запускаете новый проект.

— Это — абсолютно новая продвинутая система распознавания, которая заменит старую. Объясню, в чем ее преимущества. Не все фото наших клиентов сделаны анфас. Многие вообще сняты в динамике. Но Identigraf-Neuro работает и с такими. Вот захотели мы как-то протестировать его на Вадиме Р. по фото, сделанном практически со спины. Было видно кончик носа, фрагмент уха и щеку. Мы были поражены. Система распознала его с вероятностью в 93 процента. Человеческий глаз так не сможет.

А недавняя беспрецедентная история с ветераном АТО Викторией Котеленец? Следствие посчитало, что она конвоировала так называемый парад пленных в Донецке 24 августа 2014 года. В качестве доказательства предъявили фото похожей на нее светловолосой женщины. Мы сразу сравнили фотографии самой Котеленец и той женщины и четко сказали, что это разные люди, что конвоир «ДНР», запечатленная на снимке, это Ольга Сухова. У нас есть все ее данные и множество фотографий. Кстати, сравнением фото занимались не только мы. Многие, видя эту вопиющую несправедливость правоохранителей, провели свое расследование и тоже доказали ряд несовпадений.



Полиция уже понимает, что это не Котеленец, но все равно держит ее в неволе — сначала две недели в СИЗО, а теперь под домашним арестом. Ну, ошиблись, бывает. Извинитесь и отпустите. Но они этого не делают. Это тоже дно, которое поражает.

К слову, благодаря нашей деятельности расследованы сотни уголовных дел, а это сотни задержанных преступников.

Но я должен акцентировать ваше внимание на том, что Центр «Миротворец» не просто ресурс с фамилиями и именами тех, в чьих действиях есть неопровержимые признаки преступлений и правонарушений, но и еще несколько других интереснейших проектов. Это и радио «Миротворец», где собрано более 2200 прекрасных современных и ретро украинских песен и музыка различных стилей и жанров. Ведь музыка — это неотъемлемая часть нашей культуры и истории. Она вдохновляет и дарит истинное наслаждение.

Это и огромный проект «MYROTVORETS NEWS», где мы публикуем множество материалов о наших исследованиях и операциях. Например, как нам удалось завербовать более 300 российских граждан, давших согласие воевать в ЧВК «Вагнер» и ехать убивать граждан Украины. Это и расследование об агенте Кремля «Казбеке», не сходившем с экранов трех медведчуковских телеканалов, и несметное количество других.

Еще один интереснейший проект — «Будуємо Україну разом» — Ukraine now, где за три последние года собрано и опубликовано более 7000 позитивных новостей исключительно о движении вперед нашей страны. О строительстве, открытиях, новациях в ракетостроении и оборонной сфере, новых заводах, созданных больших и маленьких предприятиях, достижениях в промышленности и аграрном секторе, науке, технике и медицине, об успехах простых граждан. Это ведь происходит, причем даже в такие тяжелые для нас годы. Уверяю вас, не все так плохо!

Еще один очень важный проект — «SEA KRIME». Волонтеры Центра фиксируют преступления против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, связанные с незаконными заходами суден в оккупированный Крым. Сейчас на сайте опубликованы сотни журналистских расследований на эти темы. И мы точно знаем, что эти материалы используют почти все правоохранительные органы Украины и мира.

Только представьте себе, на какой риск идут люди, проживающие на оккупированных территориях, чтобы через Центр «Миротворец» передать важнейшую информацию в государственные органы и институции. В тех условиях это подвиг. Мы гордимся, что заслужили их доверие и что такие люди в нашей стране есть.

В перспективе реализуем еще несколько интересных и полезных для безопасности государства проектов. Мы их сейчас разрабатываем.

«Наша работа не закончится никогда»

— Вас до сих пор обвиняют в публикации персональных данных тысяч людей.

— Не надо делать из персональных данных нечто неприкасаемое. Мы знаем многое о своих виртуальных друзьях из «Фейсбука», где вопрос о персональных данных и фотографиях вообще не стоит. В век информационных технологий говорить о персональности совершенно открытой информации — признак невежества, мягко говоря. Можно узнать огромное количество дополнительной информации о любом человеке из множества открытых источников. К тому же надо различать персональные данные от контактных данных, например, журналистов, которые их попросту указывают на своих визитках.

Проблема несколько в ином. В цинизме ситуации. Европейская конвенция о защите данных в автоматизированных системах, принятая в 1996 году и позже ратифицированная Украиной, четко говорит, что отступить от нераспространения персональных данных допустимо, когда под угрозой оказываются высшие интересы, то есть безопасность государства, его оборона и т. д. Как будете просить у общества помощи в поиске преступника, не называя ни его имени, ни отчества? Зачастую мы его быстрее находим, чем наши следственные органы. Случай с Котеленец тому пример.

Так сложилось, что наша страна вынуждена защищаться. И «Миротворец» был создан именно потому, что мы в тот момент видели, что полностью деморализованная государственная система не может обеспечить безопасность граждан. Да и сейчас один наш сотрудник стоит целого отдела любой спецслужбы и любого правоохранительного органа Украины.

— Этим структурам ваше утверждение точно не понравится.

— Но это правда. Мы делаем то, чем должны заниматься правоохранительные органы: собираем информацию о тех, кто покушается на территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Еще раз хочу сказать, что нарушений международного и украинского законодательства в деятельности «Миротворца» нет. Сегодня «Миротворец» — это надежный щит и мощнейшее информационное оружие нашей державы.

— А случались какие-то курьезные истории?

— Как-то пришло письмо с жалобой: «Я такой-то, проживаю в Мелитополе, вы внесли меня в базу данных». Его фамилия значилась в списке личного состава конкретного подразделения террористической организации, по которому выплачивалась зарплата. Мы эти данные получили, что называется, разведывательным путем и внесли этого человека в «Чистилище», но без фото. Он прислал свой паспорт, свои снимки. Все совпало — фамилия, имя, отчество, дата и место рождения (Донецкая область). Но при этом приложил документ, что он в тот период находился совсем в другом месте на заработках. Он каждый день в течение недели писал: «Ну что, разобрались?» Потом его вдруг прорвало: «Если не можете, я сам найду тезку».

Спустя еще неделю получили письмо. Там каждое слово излучало радость и счастье: «Я нашел его». И двадцать восклицательных знаков. Он прислал документы, которые четко говорят, что все данные двух людей действительно полностью совпали.

Похожих ситуаций насчитаю с десяток. Но та история была очень эмоциональной. Однако самое интересное не в этом. Мы извинились, посмеялись. Он в ответ: «Учитесь у меня». Ему понравилось, что он переиграл нас всех. Затем подписался на нас в «Фейсбуке». Начал комментировать сообщения. И где-то через месяц стал… нашим волонтером. Вот уже несколько лет нам помогает.

Рано или поздно мы тоже нашли бы того тезку. Но мы тогда были очень загружены другой работой. А человек нас опередил. Мы потом ему в качестве компенсации отправили нашу атрибутику. Он был шокирован. Пишет: «Откуда вы узнали мой адрес?» И через минуту: «Блин, я же не подумал, что вы все обо мне уже знаете».

Никто не застрахован от ошибок. Это нормально. Но вопрос в том, насколько быстро их исправляют.

Что касается его тезки, то наша задача — не допустить его на мирную территорию.

— Точка отсчета понятна — создание «Миротворца». Какова же конечная точка?

— Наша работа не закончится никогда. Вот так получилось, что мы избрали дело обеспечения безопасности Украины и ее граждан. К сожалению, не все понимают это. Наши граждане как дети. Ребенку говорят: «Нельзя есть много шоколада, прыщи появятся». А он плачет: «Мама плохая, папа плохой». Мама ему говорит: «Не беги на дорогу», а он: «Я хочу». И побежал. Так лучше пусть мама считается какое-то время плохой, но ребенок будет жив. Мы пытаемся оберегать наших людей от опасности, как мама своего ребенка. В этом нам помогают очень много россиян и жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.

— Они серьезно рискуют.

— Да. Но выполняют эту работу ради каждого из нас. Они четко осознают, что об ублюдках должны знать все. Они нам верят. Постоянно присылают информацию. Есть и такая, которую мы публикуем через год-два. Часто человек спрашивает: «Я вам столько прислал, а где это все?» Объясняем: «Давай так. Когда ты выедешь оттуда, тогда и опубликуем. А пока пусть побудет у нас в надежном месте». Мы ведь в ответе за них. Очень тяжело, когда понимаешь: он искренне это делает, но он не подготовлен к такой деятельности. А публикация сейчас может навредить и раскрыть человека, живущего в том кошмаре.

Совсем недавно мы получили списки всего личного состава подразделения ФСБ, обосновавшегося в Симферополе. Но мы пока их не публикуем из-за специфического документа, который нам прислали. Если мы его обнародуем, можно очень легко вычислить, кто это сделал.

Люди осознанно рискуют и понимают, зачем идут на это. Это не месть. Это осмысленные действия.



— Во имя чего?

— А во имя чего вернулся назад 21-летний пацан, которого боевики, окружив оставшихся в живых на легендарном 32-м блокпосту, выпустили за несколькими бутылками воды и хлебом для тех, кто уже почти неделю слизывал иней с мерзлой ноябрьской травы? К измученным, замерзшим и раненым побратимам, делившим воду по каплям, не имеющим теплой одежды, живущим в окопах, температурящим, кашляющим. У них осталось два ящика патронов на сто двенадцать человек. Но вариант сдачи в плен они вообще не рассматривали.

Откуда берется мужество у таких мальчишек, получивших два часа отпуска у смерти и сдержавших слово, данное ей, которые запрыгивают в искалеченный «Урал», сцепив зубы и не оглядываясь назад (туда, где мама, девушки, счастье), и везут своим воду и хлеб? Этот парень в двадцать один год возглавил роту вместо убитого командира. Наверное, никто и никогда не видел такой силы, как у этих пацанов… Я горжусь, что у нас такие герои. Имею честь многих из них знать.

Спрашиваете во имя чего? Во имя страны, в которой мы с вами живем. Во имя справедливости. Во имя свободы. Во имя мира. Во имя каждого из нас.

Воинами, как известно, не рождаются, ими становятся. Наши сотрудники в тылу врага вообще воюют без оружия. И они рискуют еще больше. Если убитого на фронте точно похоронят, то в нашем случае никто даже не узнает, где находится могила…

И у нас есть серьезные потери. Причем все — на оккупированных территориях и в России. Тело одного нашего сотрудника нашли в реке. Я скрывал эту информацию от ребят. Только через год рассказал им, как и при каких обстоятельствах он погиб. Его зверски пытали и лишили жизни российские наемники, вернувшиеся с Донбасса.

В завершение скажу, что я поведал лишь о десятой части той титанической работы, которую мы выполняем, и что нельзя расслабляться ни на секунду. Потому что смерть ходит рядом с нашими гражданами. Многие ее просто не ощущают. А наши ребята вместе с правоохранительными органами и спецслужбами всеми силами не дают злу господствовать. Помните, как сказал Эдмунд Берк? «Для тотальной победы и торжества зла необходимо лишь одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки». Поэтому мы никогда не устанем нести свою службу.

Центр «Миротворец» де-факто уже стал частью системы безопасности Украины и международного сообщества. А обеспечивать безопасность своей страны и ее граждан — величайшая честь для каждого.

Напомним, базу данных «Миротворца» недавно пополнила фамилия жены главы ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

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