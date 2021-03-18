«Концерт никогда не заканчивался без того, чтобы кто-нибудь не потерял сознание»

Ровно 60 лет назад The Beatles впервые выступили на сцене ливерпульского клуба Cavern Club, послужившего трамплином к всемирной славе группы

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В начале 1956 года Джон Леннон, впечатленный музыкой Билла Хейли и Элвиса Пресли, решил организовать собственную группу. Джон немного играл на губной гармонике и банджо и начал осваивать гитару. Группа называлась The Quarrymen — в честь школы, в которой учился Леннон. 6 июля 1957 года Джон познакомился с Полом Маккартни, который покорил его умением настраивать гитару. Джон некоторое время размышлял о том, стоит ли иметь такого сильного конкурента в группе, но через две недели передал Полу приглашение войти в состав The Quarrymen. Пол пытался сочинять песни. Свои первые опыты он показал Джону, который композицией не увлекался, но чтобы утвердиться в качестве лидера группы, тоже взялся за сочинение музыки. В 1958 году в автокатастрофе погибла мать Джона, а за два года до этого скоропостижно скончалась от рака мама Пола. Это очень сблизило юношей.

Весной 1958 года для эпизодических выступлений, а с осени — на постоянной основе к ним присоединился друг Пола Джордж Харрисон. Джорджу было только 15 лет, и Джон поначалу с сомнением отнесся к нему. Но парень подошел всем по характеру и показал приличный класс игры. Кроме этого, родители Джорджа терпимо относились к громкой музыке, и ребята могли репетировать дома у Харрисонов. Джордж стал законодателем моды на длинные волосы — в его большой семье постричься вовремя было проблемой. Трое парней стали костяком группы. Коллектив пытался участвовать в клубной и концертной жизни Ливерпуля и окраин. Музыканты часто меняли название группы. The Beatles появилось в апреле 1960 года.

В начале 1960-х годов британские коллективы были очень популярны в Гамбурге, и летом 1960 года The Beatles получила приглашение поехать в Германию. Платили молодым музыкантам копейки, жили все вместе в одной комнате в здании кинотеатра. Вернувшись в Ливерпуль, в марте 1961 года The Beatles выступили на сцене клуба «Пещера» (Cavern Club). На афише значилось: «Только что из Гамбурга». Поэтому многие думали, что это немцы.

Гарри Харрисон, старший брат Джорджа, вспоминал: «Вся эта „битломания“ началась с девиц, которые ходили в „Пещеру“. После первого турне в Гамбург было объявлено, что The Beatles будут играть в клубе „Пещера“ во время местного праздника. За три дня до выступления перед клубом выстроилась очередь. Это было что-то сверхъестественное — обычная ливерпульская группа, мало кому известная, кроме молодежи в Гамбурге и Ливерпуле, и вдруг — огромная очередь за три дня до выступления! Узнав об этой очереди, ребята забрались в свой потрепанный микроавтобус и поехали посмотреть. Приехали и увидели, что это правда, пересчитали девчонок в очереди, сгоняли в кулинарный магазин, накупили сладких пирожков, бутербродов и раздали их своим поклонницам. Я бывал в гостях у одной из этих девушек и видел у нее на самом видном месте такой пирожок».

«Цена была сходная для выступления брата и его рокеров — 3 фунта 10 шил¬лингов за полчаса, — рассказывал Майкл Маккартни. — Это был страшный успех. Стоило только начаться музыке, и все приходило в движение. Разноликая толпа превращалась в спаянную группу, объединенную общим настроением. Электризующая — только так я могу определить царившую там атмосферу. Стены и арки, казалось, уплывают куда-то в бесконечность, и остается только масса людей — перевозбужденных, выражающих свою радость громкими криками, визгами и рукоплесканиями. Покачивающиеся, дергающиеся, вибрирующие тела, охваченные неописуемым экстазом взвинченных эмоций. Чем громче играла музыка, тем неистовее становились вопли. Танцующие оказывались настолько стиснутыми со всех сторон, а в зале царили такая жара и влажность, что кирпичные своды покрывались каплями, а сам концерт никогда не заканчивался без того, чтобы кто-нибудь не потерял сознание». The Beatles стали всеобщими любимцами. Так начался их путь к славе. Сравниться с «битлами» не может ни одна музыкальная группа в мире.

Напомним, в список 100 лучших песен в истории вошли 19 композиций группы The Beatles, в том числе Yesterday, которая заняла первое место.

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