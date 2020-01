Пол Маккартни стал первым в истории музыкантом-миллиардером: как это было

История современности

Свои диски музыкант записывает в Америке, где налоги гораздо ниже, чем в великобритании

16 января 1820 г. Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев подошли к берегам Антарктиды, открыв последний материк нашей планеты.

17 января 1945 г. Родился известный украинский композитор Иван Карабиц.

18 января 1926 г. Состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Эта картина постоянно включается кинокритиками в десятку лучших фильмов всех времен и народов.

19 января 1906 г. Вышел в свет первый номер первого украинского сатирического журнала «Шершень».

20 января 1945 г. В Вашингтоне состоялась инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок.

20 января 2006 г. В Темзе, практически у стен английского парламента, был обнаружен кит.

21 января 1790 г. Французский доктор Гильотен предложил новое орудие казни — гильотину.

22 января 1506 г. Была основана армия Ватикана — Швейцарская гвардия. Красные мундиры гвардейцев разработаны под руководством Рафаэля.



Пол Джеймс Маккартни родился в Ливерпуле 18 июня 1942 года. Когда мальчику исполнилось пять лет, его мать стала акушеркой по вызову, что заметно исправило финансовое положение семьи. Они смогли переехать в более благополучный район. Отец работал на хлопковом производстве и очень переживал, что зарабатывает меньше жены. Пол с детства привык во всем экономить. Даже став богатым человеком, он никогда не разбрасывался деньгами. Всегда хорошо учился. А когда ему исполнилось 13 лет, в семье произошла трагедия — умерла от рака мама. Мальчик стал нелюдим, много молчал и проводил время наедине с собой. Через всю жизнь он пронес любовь и благодарность к своей маме, которая всегда мечтала, чтобы сын стал выдающимся человеком. Именно она научила его грамотному письму и чтению, настаивая, чтобы сын изъяснялся на «королевском английском». Благодаря маме у Пола не было ливерпульского акцента.

Год спустя отец подарил Полу трубу, которую он впоследствии обменял на гитару. Музыка увлекла подростка и помогла ему справиться с потерей. Несмотря на то что он левша, смог освоить инструмент и хорошо копировал популярных музыкантов. Днями и ночами слушал радио, ходил на концерты разных групп и искал друзей по интересам. Однажды школьный приятель позвал его на концерт группы The Quarrymen, лидером которой был Джон Леннон. Он и пригласил Маккартни в свой коллектив. Став полноценным участником The Quarrymen, Пол научил Джона настраивать гитару, а также показал много аккордов, которых Леннон не знал. Джон тоже потерял мать, и общее горе еще больше сблизило начинающих музыкантов.

Вскоре они переименовали свою группу в The Beatles. Но, прежде чем стать всемирно известными, отыграли около 800 концертов в Гамбурге, платой за которые были еда и выпивка. Тогда группа из любителей превратилась в профессионалов, ведь им приходилось играть семь дней в неделю. Работа в Гамбурге закончились по вине Пола Маккартни и барабанщика Пита Бэста, которые устроили пожар в заброшенном кинотеатре, в котором жили. Их отвезли в участок, а оттуда депортировали в Англию.

Музыканты продолжали давать концерты в Ливерпуле, где познакомились со своим будущим менеджером Брайаном Эпстайном, который стал ключевой фигурой на пути к популярности. В 1963 году The Beatles выпустили пластинку Please Please Me, принесшую им мировую славу.

Когда в 1971 году The Beatles распались, Пол занялся сольным проектом и создал группу Wings, выступавшую в маленьких клубах американской провинции. Джон Леннон, узнав об этом, воскликнул: «Разве мы добились успеха не ради того, чтобы за каждое выступление брать не менее 200 тысяч долларов?!» Но Маккартни умел радоваться малому.

В одном из интервью Пол рассказывал: «Когда мы были молодыми, все предприниматели от шоу-бизнеса советовали нам: „Если песню берут, немедленно продавайте на нее права“. И ни один из них не сказал: „Ребята, придержите свои сочинения. Возможно, с годами они здорово подскочат в цене“. Сейчас мне забавно думать, что Yesterday принадлежит кому-то еще. Но я ни разу не жалел о проданных авторских правах. Я насочинял еще кучу песен — и правами на них владею только я один. Однажды я понял, что у меня так много денег, что их необходимо вкладывать куда-то. Приятель-бизнесмен спросил, чем бы я хотел заниматься. „Музыкой“, — ответил я. Тогда мы создали звукозаписывающую компанию, и я уже сам стал покупать авторские права у музыкантов. Представляете, я теперь владею песнями кумира моей юности — Бадди Холли. Кто бы мог подумать?!»

Музыканты продолжали петь каверы на песни Маккартни и платить за авторские права, в то время как фанаты скупали его записи миллионами. Каждое десятилетие Пол становился все богаче и богаче. В середине 90-х он начал сочинять серьезную музыку для симфонических оркестров, подготовил несколько альбомов «Антологии The Beatles», поднявших новую волну битломании (напомним, в список 100 лучших песен в истории попали 19 песен легендарной ливерпульской четверки, в том числе Yesterday, которая заняла первое место). В 2001 году бывший «битл» стал первым в истории британской индустрии развлечений миллиардером. Его состояние оценивалось в 713 миллионов фунтов стерлингов (1,02 миллиарда долларов). На первое место в списке богатейших людей Маккартни вывел сборник лучших песен «Битлз», пользующийся ошеломляющим успехом. В 2019 году Маккартни «стоил» 1,2 миллиарда долларов.

Легендарному музыканту очень не нравится британское налоговое законодательство. Его расходы по уплате государственной пошлины выражаются в астрономической сумме. Из-за этого он записывает диски за границей. У себя дома Полу достается 2 процента гонорара, а правительству — 98. Американское правительство получает 30 процентов. «Все же 70 процентов намного лучше двух», — говорит Маккартни.

Сэру Полу (этот титул пожаловала ему королева Великобритании) принадлежит несколько домов в разных уголках земного шара, но большую часть времени он проводит в своем имении Blossom Wood Farm в восточном Сассексе. Маккартни приобрел поместье в 1974 году. На 607 гектарах земли нет излишеств вроде вертолетной площадки. Тем не менее певец не раз признавался, что этот дом — его любимое место.

В 1979 году Маккартни попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный рок-музыкант мира. Общий тираж его пластинок составил тогда 100 миллионов экземпляров. А в 1991 году он установил новый мировой рекорд. На стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро на концерте певца побывали 182 тысячи человек. Пол жертвует крупные суммы на охрану природы, борьбу с алкоголизмом и другие гуманитарные проекты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Пол Маккартни также попал в первую десятку рейтинга знаменитостей, которые красивее всех стареют (фото).



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter