Названы 100 лучших песен в истории (видео)

Шоу-бизнес

В четверг, 30 мая, американская газета USA Today опубликовала список 100 лучших песен всех времени. Он был составлен с учетом популярности композиций среди меломанов, длительности нахождения в национальном американском хит-параде Billboard, количества официальных продаж, а также количества каверов (запись песни другим исполнителем).

Всех опередила британская группа The Beatles. В список попали 19 песен легендарной ливерпульской четверки, в том числе Yesterday, которая заняла первое место.

Эта песня была записана в 1965 году. Ее автором является Пол Маккартни. В Европе она вошла в альбом Help!, а в США была выпущена в виде сингла. А хит-параде 100 лучших песен по версии Billboard она продержалась 11 недель. На Yesterday было сделано 665 официальных каверов.

Кроме нее в список вошли следующие песни The Beatles: Hey Jude (1968 год, 4-е место), Let It Be (1970 год, 9-е место), I Want to Hold Your Hand (1963 год, 12-е место), Eleanor Rigby (1966 год, 15-е место), Something (1969 год, 16-е место), Help! (1965 год, 17-е место), Can't Buy Me Love (1964 год, 20-е место), Come Together (1969 год, 22-е место), We Can Work It Out (1965 год, 33-е место), Penny Lane (1967 год, 41-е место), I Feel Fine (1964 год, 46-е место), Yellow Submarine (1966 год, 47-е место), A Hard Day's Night (1964 год, 49-е место), Nowhere Man (1966 год, 64-е место), And I Love Her (1964 год, 68-е место), Paperback Writer (1966 год, 76-е место), Got to Get You Into My Life (1966 год, 79-е место), Get Back (1969 год, 80-е место).

Интересно, что ни одна из песен Маккартни, написанных им после распада The Beatles, в список не попала. Джон Леннон занимает 31-е место с композицией Imagine (1971 год).

Второе место в рейтинге заняла песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel, вышедшая в 1970 году. На нее записали 411 каверов, в хит-параде Billboard Hot 100 композиция продержалась 14 недель. Simon & Garfunkel представлены в рейтинге еще двумя песнями: The Sound of Silence (1965 год, 13-е место) и Mrs. Robinson (1968 год, 32-е место).

Пол Саймон удостоился также 58-го места со своей сольной композицией 50 Ways to Leave Your Lover (1975 год).

Из современных звезд выше всех поднялась британская певица Адель. Ее хит Rolling In the Deep 2010 года занимает третье место. Песня находилась в хит-параде Billboard 65 недель, на нее записаны 84 кавера.

В первую десятку рейтинга вошли также All of Me американского певца Джона Ледженда (2013 год, 5-е место), Bad Romance Леди Гаги (2009 год, 6-е место),Bohemian Rhapsody группы The Queen (1975 год, 8-е место), Ain't No Sunshine Билла Уизерса (1971 год, 10-е место).

Полный список 100 лучших песен в истории смотрите здесь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что самым популярным сериалом в истории стал «Чернобыль».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter