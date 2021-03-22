«Покажу себя без макияжа, с опухшим лицом»: Лера Товстолес шокировала признанием

Одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Вскрытие покажет» (ICTV) играет актриса «Женского квартала» и популярная инста-блогер Валерия Товстолес. Девушка появляется в сериале в довольно неожиданном пикантном образе. Ее героиня — элитная проститутка-стриптизерша Аэлита, тайно влюбленная в главного следователя. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Валерия рассказала, как ей без актерского образования удалось получить одну из главных ролей в кино, что помогает сохранять идеальные формы и успешно вести свой блог.

— Лера, не было опасений, когда соглашались на такую провокационную роль в сериале?

— Нисколько! Моя героиня Аэлита работает в эскорте, но прежде всего она человек. Она совершала много плохих вещей не от хорошей жизни. Однозначно к финалу сериала зритель будет испытывать к ней позитивные чувства.

Кадр из сериала «Вскрытие покажет» (ICTV)

— Известно, что у вас до этого сериала не было опыта съемок в кино.

— На самом деле меня утвердили на следующий день после проб. И это правда очень ценно для девушки без актерского образования. Просто мне повезло, что были пробы с режиссером — из-за локдауна в основном актеры снимают себя дома. На самом деле сейчас в сериал может попасть каждый, кто хочет и имеет способности. Главное — обзавестись связями кастинг-менеджеров, ходить на пробы. Уже не так важно, есть ли у тебя актерское образование. Еще год назад практически каждый режиссер говорил «нет» из-за того, что не было диплома актера. Сейчас главное, как смотришься в кадре, насколько ты искренне все делаешь. Поэтому в 2020 году у меня все складывалось хорошо, и только один режиссер на пробах упомянул, что нет образования. Но все же в итоге меня и там утвердили.

Читайте также: Снят украинский комедийный сериал о работе полицейских

— Значит, вы актриса-самоучка?

— Да, но я развиваюсь, хожу на курсы актерского мастерства. Полтора года училась в театре импровизации «Черный квадрат», участвовала в постановках этюдов, сама их писала. Я трачу много времени на учебу, но это дает свои результаты. К тому же к сцене давно уже привыкла…

Валерия Товстолес: «Я постоянно развиваюсь, хожу на курсы актерского мастерства»

— Вы ведь в прошлом занимались моделингом.

— Да, и моя фигура всегда в тонусе. Если девушка хочет быть гибкой, худой и сексуальной, то ей обязательно надо походить на какие-то танцы. Сейчас я занимаюсь хай-хилс (танцы на каблуках) и вог (фешн-танцы, идеальный вариант для модели). Но каждая девушка должна выбрать для себя то, в чем больше всего будет комфортно. Например, восточные танцы очень прокачивают тело, держат мышцы в тонусе и даже улучшают фигуру: «вытачиваются» ноги, становятся более округлыми бедра и попа, появляется узкая талия. Если кто-то не любит спорт, тренажеры, то стоит заняться йогой. Для меня она стала спасением.

«Если девушка хочет быть гибкой, худой и сексуальной, ей обязательно надо танцевать», - говорит Лера

— Вам и за время карантина удалось сохранить отличную форму!

— Признаюсь, я вообще не слежу за своим весом, а визуально себя оцениваю. Если вижу, что потеряла пресс, начинаю сразу его подкачивать. Мне не важно, сколько килограммов я вешу. Я этого даже не знаю. Дома есть весы, но я ими не пользуюсь. Последний раз становилась на них полгода назад. В общем, мое утро не начинается со взвешиваний.

— А с чего начинаете день?

— С плотного завтрака. Мой парень не любит кушать с утра, ему нужно время, чтобы проснуться. А вот у меня, если не успею позавтракать, потом весь день идет наперекосяк. Я завтракаю, принимаю витамины, кормлю своих животных и очень долго собираюсь на работу. Мне надо высушить волосы, сделать макияж, придумать образ. На сборы я реально трачу много времени. Хотя, наверное, еще больше времени уделяю своим животным, даже больше, чем парню.

— Кстати, в Instagram вы никогда его не показываете.

— Мой парень серьезней относится к тому, как он выглядит. Я же могу спокойно выставить видео, на котором мои волосы не уложены, я без макияжа, с опухшим лицом. Люблю больше показывать реалии жизни, чтобы не думали о том, что я вылизанная модель и всегда прекрасно выгляжу. Это не так, у меня тоже бывает грязная голова, плохое настроение, и я могу просыпаться одна, потому что парень уезжает в командировки. Искренность — один из залогов успеха.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сыгравший следователя в сериале «Вскрытие покажет» Артемий Егоров рассказал, как готовился к съемкам.

225

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter