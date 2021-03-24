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Владельцам авто могут запретить поездки дальше определенного населенного пункта

11:09 25 марта 2021
машины
Юлий МАКСИМЧУК, специально для «ФАКТОВ»

В украинских водительских удостоверениях вскоре появятся новые обозначения, которые будут указывать на те или иные ограничения, установленные для владельца прав. Готовящиеся изменения предусмотрены в проекте постановления Кабмина «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами».

Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» известный эксперт в сфере обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев, в правах планируют указывать специальные коды, которые несут информацию о медицинских ограничениях для водителя. В частности, на обязательное для него пользование очками, контактными линзами, повязкой на глазу либо же слуховым аппаратом, протезом конечности.

Кроме того, с помощью специальных кодов в удостоверении собираются прописать наложенные на водителя определенные ограничения:

  • управление только в дневные часы;
  • управление только в радиусе определенного километража от места жительства владельца или только в пределах города/региона;
  • управление транспортным средством без пассажиров;
  • только для езды со скоростью не более определенных км/ч;
  • управление только в сопровождении владельца удостоверения водителя не менее эквивалентной категории;
  • без прицепа;
  • запрет на управление на автомагистралях;
  • запрет на управление под воздействием алкоголя;
  • управление только транспортными средствами, оборудованными алкозамками (в соответствии с нормой EN 50436).

Наряду с этим в правах предлагается применять коды, указывающие на определенные конструктивные особенности управляемого водителем транспортного средства. В частности, на:

  • модифицированную трансмиссию (приспособленное устройство управления, автоматический выбор передач — если лицо сдавало практический экзамен на автомобиле с коробкой передач «автомат»);
  • модифицированное сцепление (приводится в действие рукой, средство предотвращения блокировки или срабатывания педали сцепления);
  • модифицированную тормозную систему (педаль тормоза, приспособленная к нажатию левой стопой, тормоз, приводимый в действие рукой, стояночный тормоз, приводимый в действие коленом);
  • модифицированную систему акселератора (акселератор, приводимый в действие рукой, коленом, педаль акселератора слева и др.);
  • модифицированное рулевое управление (вспомогательное устройство у руля и др.);
  • положение сиденья водителя;
  • модификацию мотоциклов.

Как говорится в объяснительной записке к документу, он разработан в том числе и с целью имплементации национального законодательства к положениям директивы Европейского парламента.

Кроме перечисленных новшеств, которые предлагают указывать в водительских удостоверениях, проект постановления также направлен на достижение ряда сопутствующих целей. А именно: должен способствовать упрощению процедуры проведения практических экзаменов в сервисных центрах МВД, совершенствованию предоставления физлицам админуслуг по оформлению, выдаче, возврату и обмену водительских удостоверений, а также решению проблемы подачи документов для открытия новых категорий прав. Документ предусматривает возможность заключения договора купли-продажи транспортного средства в электронном виде с использованием сервиса «Электронный кабинет водителя» без личного присутствия субъекта получения услуги.

На данный момент проект находится на этапе общественного обсуждения. Все профильные специалисты и заинтересованные лица имеют возможность присылать свои предложения и замечания по этой инициативе в Главный сервисный центр МВД.

Напомним, электронные водительские права и техпаспорта будут действительны до конца 2021 года.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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