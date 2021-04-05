— На самом деле старт очередному витку военной истерии был дан в России. Именно российские пользователи интернета вдруг начали постить фото и видео передвижения к украинским границам военной техники. Тут надо вспомнить, что после 2014 года (года массовых «проколов», когда не только гражданские выкладывали в соцсети фото движущихся через границу войск, но и сами военные, невзирая на выдающую их геолокацию постили фото и видео обстрелов и «боевых будней». — Авт.) в России серьезно взялись за нарушителей режима секретности — вплоть до запрета смартфонов на территории войсковых частей и уголовных дел за раскрытие «военной тайны».

И вдруг — интернет опять пестрит колоннами и эшелонами техники. Примечательно, что основная масса таких сообщений была вброшена через TikTok, причем большая часть видео показывает одну и ту же колонну, снятую с разных ракурсов (эшелон самоходок, тягачей и БМП, переправленный по Крымскому мосту на полуостров в конце марта. — Авт.).

Мое мнение: это российская спецоперация по нагнетанию обстановки, средство информационного влияния — и на мировых политиков, и на нас, украинцев. Естественно, она не осталась без внимания. Наше военное руководство задумалось об усилении размещенных в приграничных районах и на Донбассе войск. Наши союзники США и Великобритания выразили свою поддержку Украине, зашла речь об ускорении передачи Украине техники и оружия.

— Но сейчас фиксируют и другие передвижения — от Дальнего Востока и до приграничных с Украиной регионов. Причем номера на технике закрашивают или заклеивают изолентой.

— Это все элементы большой игры. С одной стороны — они нагнетают обстановку. С другой — тренируются, отрабатывают переброску войск. Но на это надо посмотреть и с третьей стороны. Для того, чтобы начать военные действия, им нужно огромное количество горючего, нужно большое количество боеприпасов. Мы видим колонны военной техники, но не видим там топливозаправщиков. Конечно, они могут идти ночами, незаметно. Но пока о таком неизвестно.

Вряд ли РФ решится на наступление. Однако исключить этого нельзя. Раздав в оккупированных районах Донбасса более трети миллиона своих паспортов, Россия может организовать масштабную кровавую провокацию, обвинить Украину в убийствах мирного населения и ввести войска под видом миротворческих сил — «защитить российских граждан». Хотя «защиту сограждан» вряд ли всерьез воспримут на Западе, где не признают российские паспорта, выданные на Донбассе и в Крыму.

— И зачем это России?

— На осень в России назначены выборы в Госдуму. И несмотря на всю их «игрушечность», они могут стать катализатором очередных протестов, особенно если людей дополнительно «мотивируют» экономические санкции против России и возможная «сдача» Донбасса.

Кроме того, они стараются завершить «Северный поток-2». Это строительство — одна из основных проблем России, из-за которой они держат на крючке западные правительства. Мол, если им не дадут достроить трубопровод — будет большая война. А Европа не хочет получить войну у себя в центре.

— То есть — это реализация предупреждения Путина: если санкции будут продолжаться, Россия вынуждена будет применить силу?

— Именно. Также надо принимать во внимание, что стянутые к нашим границам силы не очень большие. По словам Хомчака — это 52 батальонно-тактические группы. Такие силы свидетельствуют — если военная операция и планируется, то локальная. Это не выход к Киеву, не захват Днепра. Такими силами это сделать невозможно.

Максимум, что российская армия может сделать такими силами, — попытаться через Мариуполь пробить сухопутный коридор в Крым и далее через Одесскую область до Приднестровья. Или же — дойти до Новой Каховки, чтобы оттуда возобновить подачу воды на оккупированный полуостров через Северо-Крымский канал. Третий вариант: это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, о чем уже семь лет из всех утюгов и чайников вещает российская пропаганда.

— Один из моментов пропаганды: сейчас российская пресса, как в 2014-м, усиленно изобретает «распятых мальчиков в трусиках». То у них украинский снайпер застрелит дедушку, то бомба с украинского дрона младенца убьет, причем на таком расстоянии от линии пересечения, на которое дроны не летают.

— Подконтрольные России «донбасские» СМИ утверждают, что Украина вот-вот начнет военную операцию против «республик». И «жертвы украинской армии» — это один из элементов накачивания населения — и на оккупированных территориях, и в самой России. Но это население через семь лет после «крымнаша», семь лет санкций — оно уже разное. И уже нет той благодатной почвы для сплочения всех вокруг «национального лидера».

Российская пропаганда не учитывает нынешние реалии и работает по тем же стандартам, которые были в 2014-м. Ведь даже Пушилин, выступая в эфире у Соловьева, заявил о неочевидности, что это был украинский дрон, сказал, что ситуация неоднозначна и в ней надо разбираться. Чем нивелировал все усилия пропагандистов.

— Но такая накачка в 2014-м предшествовала активному российскому вторжению. Указывает ли ситуация на то, что широкомасштабная агрессия повторится?

— Косвенно — да. Но это может быть и синдром исполнителя. Есть план, разработанный в 2014-м — вот по тем методичкам и шпарят, невзирая на реальность. Обстоятельства изменились — а методички нет.

Михаил Жирохов: “Российская пропаганда не учитывает нынешние реалии и работает по тем же стандартам, которые были в 2014-м”

— Есть такой фразеологизм «маленькая победоносная война». Очень часто власти какой-либо страны используют быструю и победоносную войну для поправки своего пошатнувшегося рейтинга (что неоднократно в последнее тридцатилетие демонстрировала Россия). А сейчас в России перед думскими выборами у Путина и вообще власти рейтинг далеко не самый благополучный, а в Украине у Зеленского еще хуже. Насколько возможно, что власти одной из сторон все же решатся использовать войну для поднятия своего рейтинга?

— Для России эта война не будет ни маленькой, ни победоносной. Думаю, в Кремле понимают, что даже сравнительно небольшая военная операция повлечет усиление санкционного давления. А усиливать его дальше — это уже отключать от SWIFT, изгонять из всемирной торговой системы. Поэтому любые внутренние выгоды от этого конфликта будут перечеркнуты экономическими проблемами. Которые после введения очередных санкций в январе уже уронили российскую экономику на очередное дно. И если после «крымнаша» воодушевление в народе у них все же было, в ответ на санкции были всяческие «не смешите наши искандеры», то сейчас все будет гораздо масштабнее и глубже. А воодушевление прошло.

Для нашей власти выгода также неочевидна, если власть понимает, что армия находится в самом разгаре перевооружения, что в стране — экономические проблемы. И то, что эта война будет для Украины успешной, закончится деоккупацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неочевидно. Была бы уверенность — Зеленский отдал бы соответствующий приказ «еще вчера». Все, что я вижу — насыщение второй-третьей линии обороны, подтягивание артиллерии, — это все носит ненаступательный, оборонительный характер.

— США и НАТО заявили о поддержке Украины в случае агрессии. Но насколько существенной будет эта поддержка?

— Надо понимать, что воевать за нас никто не будет. Да, американцы могут грозить России Шестым флотом, дислоцированным в Средиземном море. И все. Никаких «Томагавков» по Крыму или Ростовской области не будет. Помощь нам — это какая-то разведывательная информация, вооружение, которое сейчас перебрасывается, РЛС. Но, повторюсь, воевать за нас никто не будет. Максимум, что американцы могут сделать — объявить Украину бесполетной зоной, чтобы прикрыть нас от ударов российских ВВС. Но это очень гипотетический вариант.

— С самого избрания Байден избегал общения с нашим президентом. Но наконец состоялся их телефонный разговор. Хотя наша и американская стороны совсем по-разному передают содержание разговора. Почему президент США решил вдруг позвонить Зеленскому?

— Этот разговор может свидетельствовать, что после решения Байденом всех своих внутренних проблем США наконец разворачиваются лицом к Украине. Но не стоит это относить к успехам нашей дипломатии, скорее, тут была инициатива американцев. Это может быть и просто сигналом России. Разговаривать они могли о чем угодно — даже о «Бурисме» и сыне Байдена. Но сам факт разговора, независимо от его содержания, несет какой-то смысл или посыл не столько для США или Украины, сколько это мощный сигнал, предупреждение в сторону России.

Фото со страницы Михаила Жирохова в Facebook

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