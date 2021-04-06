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Суспільство та люди

Благовіщення-2023: листівки та привітання зі святом

9:28 7 квітня 2023
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7 квітня християни східного обряду відзначають одне з найважливіших релігійних свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке символізує втілення Господа в світі людей. Цей день відзначають приблизно з IV століття.

За традицією після святкової служби священики випускали в небо білих голубів, як нагадування людям про Благу вість. Сім'ї збиралися вдома за святковим, але пісним столом. На Благовіщення дозволяються страви з риби і навіть трохи вина.

У цей день категорично не можна працювати. «Навіть птах гнізда не в'є», — говорили в старовину. Тому господині напередодні прибирали в будинку, готували святкові страви. На Благовіщення не можна ходити в гості, особливо жінкам, давати в борг, сваритися і лихословити.

По погоді на Благовіщення передбачали, яким буде літо і прогнозували врожаї. Вважається, що ясна погода принесе погоже літо і багатий урожай, а дощ — до великої кількості грибів восени. А ще на Благовіщення загадують бажання. Кажуть, воно обов'язково збувається протягом року.

Оскільки в Благовіщення не рекомендують ходити в гості, та й в умовах пандемії краще утриматися від візитів, пропонуємо красиво привітати рідних і близьких зі світлим святом, відправивши душевні листівки і поздоровлення.

Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.

Нині Благовіщення
Всіх гріхів відпущення!
З святом всіх вітаємо
Й ми вас закликаємо
Богу поклоніться,
Жарко помоліться.

З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.

Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров'я принесе,
Нехай Господь благословить,
І за все винагородить.

Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай же пощастить і вам!
По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,
І удачі море дасть,
Нехай любов і щастя буде,
Щоб раділи люди.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, коли і як відзначають Вербну неділю.

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