Благовіщення-2023: листівки та привітання зі святом

7 квітня християни східного обряду відзначають одне з найважливіших релігійних свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке символізує втілення Господа в світі людей. Цей день відзначають приблизно з IV століття.

За традицією після святкової служби священики випускали в небо білих голубів, як нагадування людям про Благу вість. Сім'ї збиралися вдома за святковим, але пісним столом. На Благовіщення дозволяються страви з риби і навіть трохи вина.

У цей день категорично не можна працювати. «Навіть птах гнізда не в'є», — говорили в старовину. Тому господині напередодні прибирали в будинку, готували святкові страви. На Благовіщення не можна ходити в гості, особливо жінкам, давати в борг, сваритися і лихословити.

По погоді на Благовіщення передбачали, яким буде літо і прогнозували врожаї. Вважається, що ясна погода принесе погоже літо і багатий урожай, а дощ — до великої кількості грибів восени. А ще на Благовіщення загадують бажання. Кажуть, воно обов'язково збувається протягом року.

Оскільки в Благовіщення не рекомендують ходити в гості, та й в умовах пандемії краще утриматися від візитів, пропонуємо красиво привітати рідних і близьких зі світлим святом, відправивши душевні листівки і поздоровлення.

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

Нині Благовіщення

Всіх гріхів відпущення!

З святом всіх вітаємо

Й ми вас закликаємо

Богу поклоніться,

Жарко помоліться.

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров'я принесе,

Нехай Господь благословить,

І за все винагородить.

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,

І удачі море дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи люди.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, коли і як відзначають Вербну неділю.

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