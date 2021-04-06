Несмотря на введение локдауна в большинстве украинских областей, политический сезон в разгаре. Разговоры о неэффективности второго премьер-министра Владимира Зеленского и необходимости его замены не прекращаются. В перечне упреков к Денису Шмыгалю — фактический провал вакцинации и неготовность страны к третьей волне пандемии. Подогревают слухи о смене главы правительства «сливы» в телеграм-каналах о том, что на Банковой активно ищут нового кандидата. О вероятной премьериаде и потенциальных кандидатах на пост главы Кабмина, а также о том, почему крупные бизнесмены Ринат Ахметов, Сергей Тигипко и Игорь Коломойский не видят себя в этой роли, «ФАКТЫ» поговорили с директором Института мировой политики Евгением Магдой.

«В нынешней Украине любое правительство — это правительство президента»

— О смене премьер-министра поговаривают давно. Ускорит ли этот процесс введение жестких карантинных ограничений?

— Честно говоря, прямой связи нет. В любой цивилизованной стране министр здравоохранения, не способный обеспечить борьбу с коронавирусом, был бы с треском уволен, министра обороны, срывающего выполнение государственного оборонного заказа, ожидала бы такая же участь. Поэтому обсуждение будущего премьера напоминает сеанс коллективного мазохизма, поскольку от него в нынешней ситуации ничего не зависит.

— Тем не менее в СМИ то и дело сообщают о том, что на Банковой присматриваются к потенциальным кандидатам на пост главы правительства.

— Должен признать, мой прогноз о том, что правительство Шмыгаля не переживет зиму, не оправдался. Но его оставили во главе Кабмина по той простой причине, что попросту некем заменить. Тема профессионализма министров в данном случае вообще не звучит.

Следует понимать, что в нынешней Украине любое правительство — это правительство президента Зеленского. Поэтому Денис Шмыгаль оттягивает на себя максимум негатива и таким образом расчищает путь для будущего премьера, который начнет все сначала. Это такая «мудрая тактика». Можно спорить о ее целесообразности, но она понятна и очевидна.

— Эта тактика в последние годы очень часто применяется.

— Не без этого.

— Кого называют наиболее реальным претендентом на премьерское кресло?

— С одной стороны, вроде как очередь не стоит. С другой — наиболее очевидный кандидат — Юрий Витренко. Его старательно «запихивали» на пост вице-премьер-министра по вопросам энергетики. Сумели запихнуть только в статусе исполняющего обязанности. Однако после того, как он задекларировал свои доходы, против Витренко сыграют его сотни миллионов гривен на банковских счетах. Среди возможных кандидатов фигурирует визави Витренко по «Нефтегазу» Андрей Коболев. Судя по всему, логика в том, что эти кандидаты принимали антикризисные решения, имеют опыт работы с большими суммами средств и так далее.

Уже традиционно в виртуальном списке претендентов присутствует фамилия нового-старого министра внутренних дел Арсена Авакова. Он заметно активизировался в публичном пространстве, но я не совсем понимаю, зачем ему расставаться с постом министра внутренних дел, скорее, это может быть совместительство.

«Премьер-министр Порошенко при президенте Зеленском — это фантастика»

— А как же Владимир Гройсман и Юлия Тимошенко?

— Они активно стремятся стать премьерами. Юлия Тимошенко достала свои заготовки 2007 года, когда она тоже призывала сплотиться вокруг президента и обещала не допустить кризис в Украину. Фамилия президента — Ющенко, его политическая судьба после «сплочения» с Тимошенко известна.

Относительно Владимира Гройсмана. Безусловно он имеет положительный опыт работы главой КМУ. Во время его премьерства экономика Украины росла. Но есть одна проблема — мощные политические позиции у Владимира Борисовича только в Винницкой области. Без собственной парламентской фракции, даже если его утвердят премьером, он рискует стать заложником ситуации. Гройсман говорил, что не стремится вернуться в премьерское кресло. Для него наиболее благоприятный вариант возглавить Кабмин после досрочных парламентских выборов. Кстати, о таком варианте говорил Александр Турчинов в отношении Петра Порошенка. Но, на мой взгляд, это все же фантастическая ситуация, чтобы при президенте Зеленском премьером стал Петр Порошенко.

— Кого из вышеперечисленных кандидатов может поддержать парламент?

— С одной стороны, депутаты могут поддержать того, кого за руку приведет Зеленский. С другой стороны, события последних недель позволяют предположить, что с кадровыми вопросами могут быть проблемы.

— Отсутствие своей политической силы в Раде многим соискателям премьерской должности «связывает руки». Получается, что новый глава правительства рискует полностью стать ручным для президента, что явно не принесет ему политических дивидендов.

— У нас каждый премьер полностью ручной. Возникает вопрос — готовы ли политики, которых называют кандидатами, стать ручными премьерами президента Зеленского и фактически работать на повышение его рейтинга. У президента настрой именно такой на сегодняшний момент. Естественно, премьеру придется абсорбировать весь негатив.

— Не все хотят быть такой «губкой» для Банковой…

— Власть — это наркотик. Единожды вкусивший затем очень тяжело отвыкает от него. Поэтому многие и соглашаются на предложение возглавить КМУ в ущерб собственным рейтингам.

— Поговаривают, правоохранители собирают досье на каждого депутата, чтобы в нужный момент надавить и подтолкнуть их к «правильному» голосованию.

— Чтобы в украинских реалиях настолько глубоко работать по каждому народному депутату, нужно иметь достаточное количество и профессионалов, и политической мотивации. Сложно найти компромат на людей, которые еще 2 года тому были никем. Впрочем, многие из них за это время попытались «стать всем». Дело в том, что фракция «Слуга народа» по своей сути является акционерным обществом с разными держателями пакетов. Среди них звучат фамилии Тигипко, Хорошковского, Коломойского, Ахметова. Это все разные люди. Владимир Зеленский там далеко не мажоритарный акционер. Упомянутые мной акционеры «Слуги народа» не претендуют на премьерство, понимая, что ресурсов для осуществления изменений в Украине не так уж много. Экономически у нас успехов нет, и ожидать их неоткуда.

— Какова вероятность появления и победы «темной лошадки» в премьерской гонке?

— Исходя из того, как стал премьером Денис Шмыгаль, такое возможно. Но «темная лошадка» с ранее не раскрытым потенциалом и опытом успешного управления экономикой в современном глобализованном мире — достаточно фантастический результат.

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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