14 червня 2021

Рівне 210 років тому, 14 червня 1811 року, в родині відомого в містечку Личфилде (штат Коннектикут, США) проповідника Лиману Бібера народилася дівчинка, яку назвали Гаррієт Елізабет. Мама дівчинки померла, коли Гаррієт було всього 5 років. Батько разом з купою дітей (всього їх у нього було аж 13!) після цього переїхав до Цинцинатті, де був обраний президентом Теологічної семінарії. Його семеро синів стали, як і батько, проповідниками. Дівчата ж вивчилися на викладачів і почали працювати в Хартфордскій жіночої семінарії. Спочатку там працювала і Гаррієт. Але, досить рано вийшовши заміж за професора Келвіна Елліса Стоу, вона з чоловіком переїхала в штат Мен, де стала співпрацювати з цілою низкою газет, активно виступали за скасування рабства. Подружившись з колишніми рабами і вільними афроамериканцями, Гаррієт (тепер уже Бічер-Стоу) захопилася написанням нарисів і історій з життя своїх нових знайомих. Щоб підтримати її творче захоплення, редактор тижневика The National Era Гамаліель Бейлі відправив починаючої письменниці 100 доларів (великі на той час гроші, між іншим) з проханням продовжувати розпочату справу. Так народилася серія нарисів, поступово переросла в роман під назвою «Хатина дядька Тома».

У 1851 році роман почав друкуватися в The National Era, а вже в 1852 гоу вийшов окремим двотомним виданням. «Хатина дядька Тома» досить швидко зробила Гаррієт Бічер-Стоу багатою і знаменитою. У США за перший рік було продано неймовірну кількість примірників видання — 300 тисяч! Але набагато більшим тиражем роман розійшовся в Великобританії, де за один лише рік було продано 1,5 мільйона книг. З урахуванням того, що за кожен проданий екземпляр автор отримувала 10 центів, в London Times написали: «Це найбільша сума, яку отримав автор, будь він європейцем або американцем, за один твір в такий короткий термін!»

У початку 1862 року, коли Громадянська війна в США йшла вже повним ходом, письменниця відвідала в Вашингтоні Білий дім. Президент Авраам Лінкольн, за свідченням очевидців, зустрів її словами: «Ось та маленька жінка, яка розв'язала цю велику війну …» Гаррієт продовжувала і далі писати і видавати книги. Але жодна з них і близько не наблизилася до неймовірної слави «Хатини дядька Тома». Деякі сучасники письменниці заявляли, що в XIX столітті цей роман за популярністю (і тиражами!) міг зрівнятися хіба що з Біблією.

У Гаррієт було семеро дітей. Чотирьох з них, які загинули в різні роки за різними трагічним причин, вона пережила. Свій же вік знаменита письменниця доживала на віллі Нук Фарм в Хартфорді, де її сусідом був Марк Твен, уїдливо описав у своїй автобіографії поведінку Бічер-Стоу, що страждала хворобою Альцгеймера: «Її розум згасав, і вона здавалася жалюгідною. Вона цілими днями бродила по сусіднім ділянкам, між якими не було зборів, під наглядом мускулистої ірландки, приставлена до неї в якості охоронця … «. Зараз її будинок в Хартфорді є музеєм, який щорічно відвідують десятки тисяч людей.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.