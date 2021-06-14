З 1 липня 2021 року в Україні відкривається ринок землі. Наразі парламент вже ухвалив всі необхідні для цього закони. Згідно з ними право на купівлю української землі протягом перших років отримають лише фізичні особи. Протягом перших двох з половиною років діятиме обмеження на купівлю: не більше 100 гектарів в одні руки. А з 2024 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки. Орендар матиме переважне право на купівлю, але про цей намір він повинен письмово повідомити власника. Натомість не матимуть змоги купувати землю компанії та холдинги. Також законами прописана заборона продавати державні та комунальні землі. Власне, не матимуть змоги купити українські чорноземи й іноземці. Щоправда, згодом планується провести референдум та винести це питання на розсуд народу. Водночас незалежно від результатів волевиявлення українців, землю, розташовану ближче 50 км від державного кордону, не дозволять продавати іноземцям. Не зважаючи на законодавчі обмеження, відкриття ринку землі — чи не найбільш дискусійна реформа для України. Багато хто відверто побоюється її впровадження. Хтось говорить про те, що землю, попри законодавчі заборони, скуплять іноземці, інші закидають, мовляв, олігархи вже давно поділили наші чорноземи. Чи планують повертати в державну власність незаконно приватизовані землі, як це може відбуватись та скільки коштуватиме гектар з 1 липня 2021 року, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

«В Україні понад 8 млн га землі взагалі не оподатковуються»

— Романе Миколайовичу, неодноразово доводилось чути думку, що українські землі поділені між олігархами. Тому запущений ринок, по суті, мало що змінить, адже великі холдинги вже нею володіють.

— Не погоджуюсь. У нас налічується понад 10 олігархів, якщо оцінювати їх за критеріями, названими президентом. А в Україні земель сільськогосподарського призначення понад 42 млн га. Здебільшого, найбагатші люди України управляють так званими агрохолдингами та господарюють на землі, яку вони орендують (їх ще називають латифундії) в обсязі 100−200 тис. га. Найбільший в Україні агрохолдинг орендує 500 тис. га.

Як не дивно, але у нас найбільший олігарх — український чиновник. Саме він протягом 20 років працює на різну владу і через механізми безоплатної приватизації акумулює землю і формує наділи по всій країні через систему, як ми її називаємо, «сіток». За допомогою яких землю оформляли на родичів, близьких людей, перереєстровували та формували цілі такі кластери.

Наш аналіз показує, що з 10 млн га державних земель України 5 млн га перейшло в приватну власність. Ось такі наслідки дії мораторію. Це велика проблема, оскільки землі, про які я щойно казав, вийшли з держвласності завдяки механізму безоплатної приватизації. Розпоряджались нею українські чиновники.

— Сьогодні вже є рейтинг найбільших власників землі?

— Ми через національну інфраструктуру геопросторових даних відкриємо інформацію про так званих володільців, які у власності мають землю по всій території України. Це робитиметься через механізм відкриття даних особи, кадастрові номери відповідних земельних ділянок і концентрацію земель в одних руках.

Повірте, в Україні є дуже багато людей, які володіють не 100 гектарами, обмеження щодо яких ми прописали в законі, а набагато більшими обсягами, й не лише на основі права власності, а й на праві, наданому їм іншими договорами та обтяженнями.

— Наразі найбільш дискусійну реформу фактично розпочато, проте як можна продавати землю, якщо чимало гектарів залишаються… необлікованими. Тобто фактично вони є, але за документами їх не існує?

— Щоб навести лад, ми плануємо ввести прозору систему оподаткування. Це дасть можливість зрозуміти — хто стоїть за тою чи іншою ділянкою. Через супутниковий моніторинг видно, що земля обробляється, а коли дивимося та аналізуємо кадастрову карту, то бачимо вільну ділянку, яка належить умовному померлому власнику чи людині з обмеженою дієздатністю. Ці речі впадають в очі. Наголошую — у нас такої землі дуже багато.

В Україні понад 8 млн га землі взагалі не оподатковуються. Таким чином не зрозуміло — хто ж насправді її обробляє, хто саме стоїть за нею й так далі. Не всі бажають, щоб ці дані були відкритими. Ми хочемо провести оподаткування і в режимі реального часу відстежувати та розуміти, що відбувається з цими ділянками.

В нашому розумінні сьогодні вся земля має бути оподаткована, й громада, якій ми її передали, повинна контролювати, інвентаризувати та охороняти її. Тобто логіка така — землю передали людям на місця і вони, контролюючи, справляючи податки з неї, наповнюють бюджет своєї громади. За ці гроші будуються садочки, школи, дороги тощо. В цьому полягає суть нашої філософії.

«Ті, хто перебував при владі, одразу приватизовував землю для себе»

— Ви сказали, що було проведено аудит, за результатами якого стало видно, що понад 5 із 10 мільйонів гектарів державних земель нечесно приватизували. Які схеми найчастіше використовувались?

— Розпорядниками землі був Держкомзем, який згодом перейменували у Держгеокадастр, тобто вивіска змінювалась, а принципи роботи — ні. Так ось, чиновник приймав рішення — кому зараз давати 2 гектари землі, а кому відмовити. Об'єднані територіальні громади або в цілому органи місцевого самоврядування не впливали на цей процес. Фактично в село приїжджали люди, які казали — ми власники землі, та починали її обробляти. При цьому вони показували якісь документи, зокрема, витяг з державного реєстру, де зазначалось, що вони безоплатно приватизували землю. Хто ці люди, на якій підставі вони отримали наділи — це було відкрите питання. Ці чиновники постійно змінювались.

Фактично чиновницькі клани формували ці процеси. Ті, хто перебував при владі, одразу приватизовували землю для себе. Були «донецькі» при владі — приватизували величезні масиви землі на сході України, «вінницькі» робили те ж саме, але у своїй області, тобто в Центральній України. Кожна зміна влади призводила до того, що ділянки перепродували. Ця земля знаходилась на правовому титулі ОСГ (земля для ведення особистого селянського господарства). Тобто це були наділи, що не підпадали під дію мораторію: їх можна було вільно купувати, продавати, навіть іноземцям, ставити на баланси юридичних осіб. Натомість люди, які мали земельні паї, навпаки підпадали під дію мораторію і фактично не могли розпоряджатись своєю власністю.

— Тобто всіма процесами заправляли чиновники?

— Спритні чиновники створили умовний офшор і зробили на цьому ринку базар. Вони відчужували землю, торгували нею тощо. Тобто відбувалась повна анархія. Фактично у нас утворився квазіринок, на якому одні чиновники, приватизуючи землю, робили ринок, а власники паїв взагалі не могли нічого з нею зробити. Єдине, що їм залишалось — вмерти і передати її у спадщину іншій особі. З цим була повна несправедливість. Ми проводимо реформу, щоб показати всі ці схеми, за якими дурили людей та наживались, розповідаючи про любов до рідної матінки-землі. На цих мільйонах гектарів провертали численні корупційні схеми.

— Як ви щойно сказали, чи не найрозповсюдженішою схемою з виведення земель з держвласності було оформлення наділів на третіх осіб, яким за це давали буквально п'ять копійок, але фактичним власником був агрохолдинг. Неодноразово доводилось чути побоювання, мовляв, цю ж схему можуть використовувати після старту реформи для оформлення чорноземів на іноземців.

— Для запобігання таких моментів упроваджується земельний моніторинг. В режимі реального часу оприлюднюватиметься інформація про власника, хто і скільки купив землі, за які гроші. Всі ці аспекти суспільство відстежуватиме.

Якщо будуть помічені зловживання, одразу проводитимемо перевірки, встановлюватимемо відповідні факти тощо. Купівля землі має здійснюватися лише в нотаріальній формі через банківську установу з відповідним підтвердженням джерел доходів. Тобто просто купити землю у держави не вийде, доведеться відзвітувати — де ти взяв гроші, офіційно заплатити всі податки тощо. Історія з так званими підставними особами вже не пройде, оскільки система одразу сигналізуватиме та показуватиме нам, що ця людина ніде ніколи не працювала, просто взяли її паспортні дані та ідентифікаційний код. Ми відкриваємо ринок для того, щоб була прозора система взаємодії.

У продовженні інтерв'ю, яке вийде незабаром, Роман Лещенко розвіяв найрозповсюдженіші міфи українців щодо ринку землі, розповів, як змушуватимуть тих, хто нечесно заволодів нашими чорноземами, повертати їх державі, чому олія така дорога та коли варто очікувати на зниження ціни.

Фото надано пресслужбою Романа Лещенка

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