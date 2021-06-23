Хто така Опра Вінфрі? Молодший син королеви та його дружина удали, що не знають про скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл

Останні два роки були сповнені потрясінь для британської королівської сім'ї. Почалося все з рішення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл виїхати в Америку. Герцог і герцогиня Сассекські склали з себе повноваження королівських осіб. Їхні обов'язки розділили між собою інші найближчі родичі Єлизавети II. Причиною ще одного гучного скандалу став принц Ендрю, один з трьох синів королеви. Він виявився замішаний у брудних справах американського мільярдера Джеффрі Епштейна, якого звинуватили в торгівлі неповнолітніми дівчатами та примушенні їх до проституції. Епштейн, за офіційною версією, наклав на себе руки в тюремній камері. Його вірна помічниця Гіслейн Максвелл майже рік ховалася від ФБР, але все ж була заарештована. У американської прокуратури є підстави вважати, що їй допомагав принц Ендрю. Крім того, одна з жертв Епштейна Вірджинія Робертс публічно звинуватила герцога Йоркського в тому, що він займався з нею сексом, коли їй було 17 років. Це розцінюється законом як педофілія. Принц Ендрю досі не дав своїх свідчень, хоча його викликали повісткою на допит. Син королеви послався на обмеження в пересуванні, введені у зв'язку з пандемією. Єлизавета та принц Чарльз зробили все можливе, щоб Ендрю якомога менше з'являвся на публіці. Герцог Йоркський був змушений відмовитися від виконання обов'язків члена королівської сім'ї. Принц Гаррі та Меган Маркл у березні цього року дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі. Потім була ще парочка не менш гучних одкровень герцога Сассекського. Все це дуже боляче вдарило по королівській сім'ї. Стало зрозуміло, що розкол між Гаррі та батьком, а також старшим братом Вільямом занадто глибокий. А тут ще помер чоловік Єлизавети II принц Філіп. Всі ці події абсолютно перекроїли не тільки стосунки всередині сім'ї, але й змінили у певному сенсі ієрархію. На офіційному сайті королівської сім'ї принц Гаррі та Меган Маркл опустилися вниз, а вгору піднялися принц Едвард і його дружина Софі. І це не пройшло повз увагу — до цього граф і графиня Вессекські трималися в тіні, практично не спілкувалися з пресою, поводили себе гранично скромно. Тепер британські ЗМІ впевнені, що Едвард і Софі найближчим часом відіграватимуть дуже важливу роль. Доказом тому стало перше інтерв'ю, яке Вессекси дали за все 22 роки свого шлюбу! Вони поговорили з журналісткою Каміллою Томіні з The Telegraph. Як і належить, бесіда протікала за чашкою чаю…

«Принц Філіп хотів саме такого похорону. Мінімум суєти та шуму»

Принц Едвард: — Камілла, дорога, не звертайте уваги на наших собак, прошу вас! Вони божевільні.

Немов на підтвердження цих слів кокер-спанієль на прізвисько Моул застрибує на стегно принца Едварда, а чорний лабрадор Тіль зосереджено жує м'ячик, нахабно розвалившись у мене в ногах. Графиня Вессекська сама розливає нам чай. На столі стоїть чорно-білий сервіз з китайського фарфору. Софі зустріла мене в легкій довгій яскравій спідниці з квітковим візерунком та елегантній білій блузці. Її чоловік вибрав для інтерв'ю світло-блакитну сорочку та вельветові штани болотного кольору.

Молодший син королеви та його дружина зустріли мене у своєму маєтку Бегшот-хаус у графстві Суррей. Це великий будинок, у якому 120 різних за розміром кімнат.

"Як бачите, ми дуже любимо собак", - каже подружжя

Ми зустрілися трохи більше за місяць після смерті принца Філіпа. Офіційний траур завершений, але горе, пережите членами королівської сім'ї, все ще виразно відчувається. Я дякую графу та графині за те, що вони погодилися зустрітися зі мною. Розмова сама по собі перемикається на похорон чоловіка Єлизавети II…

Графиня Софі: — Особисто для мене час ніби зупинився, коли прозвучала команда для почесної варти. До цього я до кінця ще не відчувала, що Філіпа більше немає з нами. А в ту мить все стало гранично ясно. Все пройшло дуже урочисто та спокійно. (Софі витирає сльози хусткою.) Я дивилася, як мій чоловік йде за труною свого батька і не могла не заплакати. Думаю, та обставина, що на похоронах було обмежене число людей, по суті, тільки члени сім'ї, робила церемонію прощання особливо сумною. Ми всі відчували якийсь зв'язок. Немов між нами простяглася натягнута струна, яка дзвеніла у тиші…

Принц Едвард: — У мене перехопило дух, коли ми зайшли до каплиці Святого Георгія. Всередині вона була абсолютно порожня. Коронавірус змусив нас обмежити участь в похоронах — 30 осіб, і жодною більше. Сотні тисяч британців, які хотіли особисто висловити своє співчуття королеві, попрощатися з моїм батьком, були змушені сидіти вдома і дивитися телетрансляцію. Моїй матері довелося сидіти в каплиці на відстані двох метрів від нас. Ніхто не міг там підійти до неї та підтримати словом або дотиком. І це було нестерпно важко. Думаю, зі сторони це відчувалося не так чітко. А ми перебували там, у центрі події. І ми не думали в той момент про глядачів, що сидять біля екранів телевізорів. Знаю, деякі потім говорили, що члени королівської сім'ї влаштували нібито шоу з похорону принца Філіпа. А королева сиділа у масці та навіть не зняла її. Особисто мені боляче все це читати та чути. Моя мати глибоко переживає смерть чоловіка. І дивитися на неї там у каплиці було важко. І нестерпно було не мати можливості підійти до неї.

Королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп. "Моя мати глибоко переживає смерть чоловіка», - сказав в інтерв'ю принц Едвард

Графиня Софі: — Тільки потім, коли ми з Едвардом подивилися в запису репортаж про похорон, нам стали зрозумілі почуття багатьох інших сімей, яким довелося поховати своїх близьких під час пандемії. Адже були періоди, коли на таких церемоніях дозволялося бути присутніми максимум шести родичам. І я розумію, що відчували ті, хто любив і поважав Філіпа, добре знав його і хто не зміг особисто проводити герцога в останню путь. З іншого боку, впевнена, що він сам хотів саме такого похорону. Це була ідеальна служба, його служба. Мінімум суєти та шуму — те, чого він хотів.

— Герцог Сассекський (принц Гаррі. — Авт.) прилетів на похорон з Лос-Анджелеса. Він скаржився потім, що сім'я зустріла його вкрай холодно. Деякі родичі навіть не привіталися з ним…

Графиня Софі: — Особисто я після похорону мала довгу та теплу бесіду з Гаррі у Віндзорському замку.

— Ви дивилися його інтерв'ю з Опрою Вінфрі?

Подружжя обмінюється поглядами, немов запитують один одного, хто буде відповідати.

Принц Едвард (з посмішкою, яка зображує нерозуміння): — З якою Опрою?

Графиня Софі: — Так, що за інтерв'ю?

Я, безумовно, розумію, що вони відмінно знають, про що було моє запитання. Щоб трохи пом'якшити незручність, розповідаю історію, яку багато хто з моїх знайомих сприймають як анекдот.

— Ви мені зараз нагадали архієпископа Кентерберійського, який на весіллі Гаррі та Меган у 2018 році довго розмовляв з темношкірою гостею, але так і не зрозумів, що це була Опра Вінфрі!

Графиня Софі: — Хочу заступитися за архієпископа. І за нас також. Знаєте, якщо ви абсолютно не цікавитеся всіма цими ток-шоу, ви зовсім не зобов'язані знати, хто така Опра Вінфрі. У всякому разі, в цій країні точно. Вибачте мені, я залишу вас на хвилинку — зараз повинні повернутися зі школи наші діти…

Незабаром з'являються 17-річна леді Луїза Віндзор і 13-річний Джеймс, віконт Северн. Вони чемно вітаються зі мною та йдуть, щоб переодягнутися.

Принц Едвард і його дружина Софі з дітьми Луїзою та Джеймсом. Знімок зроблений восени 2020 року. Фото Getty Images

Графиня Софі: — Діти дуже сумують за своїм дідусем. Ми ж живемо всього за 15 хвилин їзди від Віндзорського замку. І принц Філіп часто заїжджав до нас на своєму улюбленому зеленому Land Rover Freelander. Бувало, він забирав їх зі школи сам. А скільки вікендів вони провели разом, катаючись верхи в Віндзорському парку! Вчора Луїза брала черговий урок верхової їзди, і мені здавалося, що ось-ось з'явиться герцог Единбурзький і дасть їй кілька слушних порад, як він робив завжди… А ще він передав Луїзі свою любов до управління екіпажем. Вона дебютувала у 2017 році на Королівській виставці коней у Віндзорі. На жаль, пандемія завадила їй виступити минулого року — виставку скасували. Шкода, що дідусь не побачив її ще раз.

Принц Едвард: — Знаєте, що найбільше викликає здивування у більшості людей, коли вони чують історію мого батька? Те, які випробування випали на його долю на початку життєвого шляху. Він же потрапив до Британії як біженець фактично. Після того, як його батько принц Грецький Андрій був змушений покинути батьківщину внаслідок греко-турецької війни, семирічний Філіп прибув сюди на Британські острови зовсім один, розлучений зі своєю сім'єю. Для нього рідною домівкою стала спочатку школа-інтернат у Шотландії, а потім королівський флот, у складі якого він воював під час Другої світової війни. Багато хто навіть не підозрює, скільки трагедій пережив мій батько. І те, що з ним відбувалося у дитинстві та юності, сформувало його характер, переконання, життєві цінності, яким він слідував неухильно все своє життя. Багато його вчинків пояснюються цим.

— Вибачте мені за моє наступне запитання. Багато хто сьогодні говорить, що граф і графиня Вессекські вміло скористалися смертю принца Філіпа і від'їздом Гаррі та Меган до США як якимось трампліном для власного просування нагору…

Графиня Софі: — Серйозно? А чим же ми, на думку цих людей, займалися досі? Ми ніколи не потребували фанфар. Ми просто виконували свої обов'язки членів королівської сім'ї в ім'я суспільства. За 22 роки нашого з Едвардом шлюбу ми щорічно брали участь більш ніж у 500 різних зустрічах, заходах, закордонних поїздках. З листопада 2019 року, коли герцог Йоркський відійшов з відомих вам причин від справ, у нас тільки додалося обов'язків. У 2019 році Едвард брав участь в більшій кількості заходів, ніж сама королева. Навантаження на мого чоловіка та на мене більше, ніж на принца Вільяма та Кейт, ніж на дружину Чарльза Каміллу!

— Це вражає. В такому випадку, як ви ставитеся до того, щоб стати більш помітними для непосвячених у ваші обов'язки?

Принц Едвард: — Ми не знаємо іншого шляху, як тільки ще краще виконувати їх. Додам, що я у 2002 році відійшов від керівництва телевізійною продакшн-компанією Ardent, яка була моїм улюбленим дітищем, тому що повинен був повністю присвятити себе обов'язкам члена королівської сім'ї. Софі відмовилася від успішної кар'єри у сфері піару.

Графиня Софі: — Зі свого боку хочу відзначити, що неминуче у центрі уваги завжди опиняються ті, хто молодше. А ми будемо продовжувати виконувати нашу роботу і, сподіваюся, виконувати її добре. Природно, медіа шукають тих, хто здатний задовольнити попит публіки. Ми не в змозі змінити це, якось вплинути. Ми будемо тільки раді, якщо суспільство проявить більший інтерес до організацій, яким ми з чоловіком допомагаємо, до того, чим ми займаємося. У цьому для нас головний приклад — мати мого чоловіка. Вона просто невтомна. І ми щасливі допомагати їй і підтримувати її.

Принц Едвард був улюбленцем батька, він і успадкує його титул

— І все ж, наскільки мені відомо, саме ви, граф, у недалекому майбутньому успадкуєте титул вашого батька. Це так?

Принц Едвард: — Так, я стану герцогом Единбурзьким після того, як мій старший брат Чарльз зійде на трон…

Графиня Софі: — Хочу підкреслити, що це питання було вирішене давно. Через два дні після наших заручин принц Філіп запитав Едварда, хотів би він стати наступним герцогом Единбурзьким. Це було так несподівано. Ми просто заніміли. «Добре. Я б дуже хотів, щоб ви серйозно подумали про це», — сказав тоді Філіп.

— А чому це було так несподівано?

Принц Едвард: — Теоретично титул мав успадкувати Ендрю, герцог Йоркський. Але не це головне. Я був збентежений запитанням батька, тому що, згідно з правилами, титул герцога Единбурзького після смерті того, хто його носить, повертається короні. І переходить до нового власника тільки після смерті чинного монарха. У моєму випадку запитання означало, що мене попросили задуматися про смерть обох моїх батьків. До речі, титул міг нікому і не дістатися, але батько дуже хотів, щоб на ньому історія герцога Единбурзького не закінчилася. Я не знаю, чому він затіяв ту розмову з нами, а не з моїм братом Ендрю, але це було його рішення. І я погодився.

Я не стала далі розвивати цю тему, щоб не поставити графа і графиню у незручне становище. Добре відомо, що принц Філіп не був присутній при народженні трьох старших дітей, але, коли Єлизавета завагітніла вчетверте, вона наполягла, щоб чоловік був поруч з нею під час пологів. І він тримав дружину за руку, коли вона привела на світ Едварда. Як стверджує у своїй книзі Інгрід Сьюард «Мій чоловік і я: Історія 70 років королівського шлюбу зсередини», принц Філіп завжди відчував більш тісний зв'язок з молодшим сином. Якщо улюбленцем королеви був Ендрю, то герцог Единбурзький був прихильним до Едварда.

Є ще одна не менш важлива деталь. Коли в 1993 році Едвард почав залицятися до Софі Різ-Джонс, яка на той час очолювала свою піар-фірму, його батьки були дуже задоволені вибором сина. Їм імпонували скромність і працьовитість дівчини. На відміну від Діани, з якою Софі часто порівнювали, міс Різ-Джонс легко прийняла правила королівської сім'ї та дуже швидко стала улюбленицею Єлизавети. Королева із задоволенням з'являлася на публіці в супроводі молодшої невістки. Симпатія до Софі стала ще сильніше, коли стало ясно, що шлюб Едварда виявився єдиним міцним і щасливим з усіх шлюбів дітей Єлизавети та Філіпа. Як відомо, перші шлюби Чарльза, Анни та Ендрю завершилися розлученнями.

«Під час локдауну я готувала їжу для медиків, і ми з Едвардом самі її відвозили до лікарень»

— ЗМІ не раз повідомляли про те, як ви займалися благодійністю під час нинішньої пандемії. Причому мова йде не про пожертвування, а про вашу особисту участь…

Графиня Софі: — З усіх занять на світі мені найгірше вдається байдикування. Ненавиджу відчувати себе марною. Тому під час локдауну я готувала їжу для медиків, і ми з Едвардом самі її відвозили до лікарень. Коли кампанія щеплення, я зголосилася допомагати в одному з центрів вакцинації. Їжджу туди майже кожен день і зараз. Адже у Британії ще дуже багато хто не отримав щеплення.

Принц Едвард: — Пандемія сильно вдарила по всіх нас. Можу сказати, що мої батьки теж це відчули. Моя мати не любить довго сидіти без діла. А тут їй довелося кілька місяців поспіль перебувати у Віндзорському замку. Для неї дуже важливо контактувати з людьми. І для неї ударом стало, коли все це раптово припинилося. Добре, що ми живемо неподалік і могли відвідувати її, дотримуючись, безумовно, всіх запобіжних заходів.

Графиня Софі: — Господи, ви не повірите, але в цьому було щось сюрреалістичне. Ми приїжджали до них і спілкувалися в такий спосіб. Королева та герцог Единбурзький виходили на балкон, а ми все стояли на землі. Вони знаходилися над нами на висоті близько шести метрів. Доводилося кричати, щоб почути один одного. Часом дув сильний вітер, що ще більше ускладнювало спілкування.

Принц Едвард: — Моїй матері дуже допомогли в цей важкий період перебування в локдауні собаки. Як бачите, ми теж любимо собак. Її Величність після смерті своїх коргі говорила, що більше не хоче заводити нових. Але я радий, що ми змогли її переконати. І у неї дуже вчасно з'явилися коргі Мьюік і доргі (помісь коргі та такси. — Авт.) Фергюс.

Графиня Софі: — На жаль, Фергюс днями помер…

Принц Едвард: — Хочу додати, що собаки допомогли дуже багатьом британським сім'ям. Цих тварин обов'язково потрібно щодня вигулювати. І це мотивує їхніх господарів частіше бувати на свіжому повітрі.

Графиня Софі: — Абсолютно згодна з цим. Знаєте, нам гріх скаржитися. Ми живемо у такому великому просторому будинку! Але навіть нам деколи під час локдауну було нелегко з двома дітьми-підлітками. І коли такі моменти наступали, я завжди говорила: «Так, всі на вулицю кроком руш!» І це допомагало. Після прогулянки на свіжому повітрі повертаєшся додому в іншому настрої. Роздратування проходить.

— Діти не ображалися у таких випадках?

«Ми живемо у такому великому просторому будинку! Але навіть нам під час локдауну було нелегко з двома дітьми-підлітками», - каже дружина принца Едварда Софі

Графиня Софі: — Ні, що ви. Луїза з радістю їздить верхи. А якщо це з якихось причин неможливо, катається на велосипеді. Джеймс любить, коли ми його залишаємо в спокої і даємо можливість займатися тим, чого йому хочеться. Часом у нас усіх псувався настрій. Але досить було помилуватися чудовими околицями, щоб все налагодилося. Тому я не втомлююся повторювати дітям і чоловікові, що нам дуже пощастило. Багатьом людям куди важче було під час локдауну. Уявіть собі на мить, кажу я, що ми живемо у невеликій квартирі в густонаселеному районі мегаполісу. Від однієї такої думки особисто у мене серце готове зупинитися!

— Ви користуєтеся Zoom та іншими нововведеннями, які стали такими популярними за час пандемії?

Графиня Софі: — Звичайно. Це зручно та безпечно. Проводимо ділові зустрічі, наради. Я вважаю, що Zoom з нами надовго. Особисто мені також подобається те, що з його допомогою можна проводити важливі переговори з людьми, які живуть за тисячі кілометрів від тебе. А це означає, що немає потреби летіти кудись на літаку або вертольоті, що обходиться недешево і до того ж шкодить екології. Я вітаю подібні технології, які допомагають економити гроші та не завдають шкоди навколишньому середовищу.

Принц Едвард: — Вибач, дорога, але все ж не завжди можна вирішити важливі питання таким чином. Як члени королівської сім'ї ми не раз переконувалися у тому, яке значення мають очні зустрічі. Онлайн можна підтримувати вже налагоджені контакти, відносини. А ось завести хороші довірчі взаємини з новими людьми в такий спосіб навряд чи вийде.

— Чого ви чекаєте з найбільшим нетерпінням після того, як уряд зніме всі обмеження, введені для боротьби з пандемією?

Принц Едвард: — Дуже хочу, щоб наші діти якомога швидше повернулися до спортивних занять і змагань. Навчання в школі — це добре, але, як мені видається, спорт дає їм більше самодисципліни, більше впевненості в собі.

Графиня Софі: — Так, Луїза просто марить кінними перегонами! Верхова їзда, управління екіпажем значить для неї дуже багато. Вона обожнює коней. І цю любов прищепили Луїзі дідусь з бабусею. Я безмежно вдячна їм за те, як вони допомагали нам виховувати наших дітей, за той зв'язок, який між ними встановився. І хочу сказати ще ось що — ми, як і раніше, залишаємося однією сім'єю, що б з нами не трапилося. І завжди будемо сім'єю!

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Camilla Tominey/The Telegraph)

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Фото The Telegraph

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