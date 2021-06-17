24 червня 2021

В кінці 1990-х років, коли мені кілька разів довелося літати в Індонезію, від членів екіпажу доводилося чути про повітряну подію, відомому як «Джакартський інцидент». Але тільки набагато пізніше, дізнавшись подробиці того, що сталося 24 червня 1982 року над островом Ява, я по-справжньому відчув, що ж довелося пережити пасажирам «Боїнга 747» Британських Авіаліній, що здійснював політ за маршрутом Лондон — Бомбей — Куалу-Лумпур — Мельбурн — Окленд. До речі, буваючи потім і в Мельбурні, і в Окленді, я з жахом уявляв, як це було опинитися у подібній ситуації.

Отже, приблизно 20:40 в салоні літака, що пролітав над індонезійським островом Ява, пролунав спокійний голос командира корабля: «Пані та панове, у нас виникла невелика проблема. Зупинилися всі чотири двигуни. Ми робимо все можливе, щоб їх запустити. Сподіваюся, це не завдасть вам занадто багато занепокоєння … «.

Дивно, але паніки не було. Ні серед 247 пасажирів повітряного судна, ні серед 15 членів екіпажу. Правда, до кінця зрозуміти, що в цей момент відбувалося з літаком, не вдавалося ні одним, ні іншим. Вітрове скло кабіни підсвічують вогнями святого Ельма — так пілоти називають явище, коли в непроглядній темряві скло немов обстрілюється яскравими трасуючими кулями. У пасажирському салоні з'явився дим з різким запахом сірки. Тоді в літаках ще дозволялося курити, але цей дим явно не був схожим на сигаретний. Через ілюмінатори пасажири могли спостерігати язики полум'я, що виривалися з затихлих двигунів.

Диспетчери найближчих аеропортів, з якими вдалося зв'язатися екіпажу, пояснити те не могли. Командир, який різко втрачав висоту повітряного судна, почав готуватися до посадки на воду Індійського океану. Нікому навіть на думку не спало зв'язати те, що відбувалося, з раптовим виверженням вулкану Галунгтунга, попіл від якого високо в небі накрив авіалайнер, що пролітав повз, і забився у двигуни, зробивши їх роботу неможливою.

На висоті 3700 метрів (літак опустився на неї з висоти 11300!) несподівано запустилися два з чотирьох двигунів. Через вузьку щілину у лобовому склі, яке втратило прозорість, командир корабля насилу міг розгледіти сигнальні вогні аеропорту Джакарти. Здійснити безнапасну посадку в таких умовах здавалося вкрай сумнівною витівкою. Але екіпажу це вдалося! Ніхто з пасажирів та членів команди не постраждав. Якщо, звичайно, не брати до уваги хвилювання, яке довелося пережити всім. Після ремонту й заміни двигунів авіалайнер продовжив польоти у складі British Airways …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.