26 червня 2021

Мені не раз доводилося бувати в Єгипті. І в Луксорі, і в Каїрі, і в Олександрії, і в багатьох інших місцях цієї великої і загадкової країни. У різних контекстах доводилося чути там ім'я Джорджа Едварда Герберта, 5-го графа Карнарвона, який народився рівно 155 років тому, 26 червня 1866 року, в англійському графстві Беркшир.

Одні називали його унікальним збирачем старожитностей, інші проклинали за розграбування поховань єгипетських фараонів, треті з жахом згадували, що саме з відходом з життя легендарного графа почалася низка дивних смертей, нібито пов'язаних з «прокляттям фараонів». Насправді в біографії випускника знаменитого Ітона і не менш знаменитого Трініті-коледжу Кембриджського університету Джорджа Карнарвона всього цього було потроху. Вдало одружившись з донькою Альфреда Ротшильда, який зробив леді Карнарвон своєї єдиною спадкоємицею, Джордж чим тільки спочатку не захоплювався — і полюванням, і стрибками, і Бог знає чим ще. Поки за порадою відомого британського єгиптолога Ернеста Баджо не познайомився з археологом Говардом Картером. І того часу головним захопленням графа до самої його смерті стала єгиптологія.

Співпрацювати Карнарвон і Картер почали у 1906 році. Завдяки спонсорству графа Карнарвона Картер багато років зі змінним успіхом проводив археологічні розкопки в Долині царів, що знаходиться на західному березі Нілу, неподалік від столиці Давнього Єгипту міста Фіви (зараз Луксор). Це скелясту ущелину стало місцем спочинку 63 єгипетських правителів, починаючи від Тутмоса I і закінчуючи Рамзесом Х. Вважалося, що Картер даремно викидає на вітер гроші Карнарвона, адже вся ця місцевість давно вже була вивчена єгиптологами, а гробниці давно розграбовані їхніми попередниками. Але на початку листопада 1922 року Картер терміново повідомив у Лондон графу про унікальну знахідку. Карнарвон негайно прибув до Єгипту зі своєю донькою леді Евелін. Подальші події розгорталися стрімко. Сходинки в одній з покинутих халуп вели до замурованої двері. За дверима виявилися дві великі підземні камери, повні дорогоцінних прикрас та предметів побуту. Поки Картер продовжував розкопки, Карнарвон відправився у Каїр домовлятися з владою країни.

Коли в ході пошуків археологи знайшли ще дві ніким не зворушені кімнати, всі були вражені виглядом скарбів, що відкрилися їхнім поглядам. У гробниці було виявлено саркофаг з жовтого кварциту вагою понад тонну. У ньому знаходилася мумія з особою, покритою золотою маскою. Картеру стало зрозуміло, що перед ними — гробниця Тутанхамона, що вступив на престол в 10 років і помер в 19, який царював в Єгипті в 1332−1323 роках до нашої ери, приблизно за 200 років до Троянської війни і майже за 600 років до заснування Риму. Всього в гробниці знайшли понад 3 тисяч предметів. Загальна вага золотих виробів склав 110 кілограмів. Одна тільки маска (що знаходиться зараз в каїрському Національному музеї) важила майже 11 кілограмів!

Спочатку археологи не надали великого значення написи на стіні приміщення, в якому був виявлений саркофаг Тутанхамона: «Смерть скоро наздожене того, хто наважиться порушити спокій мертвого правителя». Але потім, коли протягом 10 років один за іншим на той світ відійшли 12 осіб, які брали участь в цій експедиції, багато хто почав говорити про «прокляття фараонів». Особливо активно писала про це популярна газета Daily Mail. Не залишився осторонь і відомий письменник Артур Конан-Дойль, який присвятив загадковій історії розповідь «№ 249». Першим в списку тих, що пішли був Джордж Герберт, 5-й граф Карнарвон, несподівано помер в Каїрі через півтора місяця після розтину саркофага Тутанхамона. У день його смерті у столиці Єгипту на тривалий час зник електричний струм. В той же день в родовому замку графа в Англії померла його улюблена собака, яка ніколи в усипальниці фараона не бувала. Втім, це могли бути прості збіги …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.