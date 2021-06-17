- 10:08 Дуже схожа на бабусю: внучка Софії Ротару прогулялася з красенем Джиммі й зачарувала шанувальників
- 10:00 Футбольна вікторина «Євро-2020», 19-й тур
- 09:50 Італія — Австрія: де дивитися онлайн матчі 1/8 фіналу Євро-2020 26 червня
- 09:42 Маестро педикюру: Наташа Корольова показала, як Тарзан цілує їй пальці на ногах
- 09:35 Освіжаюча окрошка на айрані: Руслана Писанка поділилася рецептом улюбленої дідової страви
- 09:00 Коронавірус в Україні: статистика захворюваності та смертності по областях (оновлюється)
- 08:57 Погода різко погіршується: на морських курортах пройдуть дощі, а в Києві оголошено штормове попередження
- 08:30 Рівно 90 років тому Ігор Сікорський запатентував перший вертоліт: як це було
- 08:29 На Донбасі загинув український військовослужбовець: бойовики знову порушили режим припинення вогню
- 08:00 Ломаченко — Накатані: онлайн-трансляція бою в США
- 07:58 Пошкоджені будинки та повалені дерева: потужний торнадо обрушився на Східний Лондон
- 07:27 Рятівне джакузі: онук Пугачової та його дружина сховалися в саду від пекельної спеки
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro Рік створення: 2006
Скульптор: Juan Carlos Ferri Herrero
Розмір (висота х довжина): 75×160 cm
Лімітована серія 100 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Мені не раз доводилося бувати в Єгипті. І в Луксорі, і в Каїрі, і в Олександрії, і в багатьох інших місцях цієї великої і загадкової країни. У різних контекстах доводилося чути там ім'я Джорджа Едварда Герберта, 5-го графа Карнарвона, який народився рівно 155 років тому, 26 червня 1866 року, в англійському графстві Беркшир.
Одні називали його унікальним збирачем старожитностей, інші проклинали за розграбування поховань єгипетських фараонів, треті з жахом згадували, що саме з відходом з життя легендарного графа почалася низка дивних смертей, нібито пов'язаних з «прокляттям фараонів». Насправді в біографії випускника знаменитого Ітона і не менш знаменитого Трініті-коледжу Кембриджського університету Джорджа Карнарвона всього цього було потроху. Вдало одружившись з донькою Альфреда Ротшильда, який зробив леді Карнарвон своєї єдиною спадкоємицею, Джордж чим тільки спочатку не захоплювався — і полюванням, і стрибками, і Бог знає чим ще. Поки за порадою відомого британського єгиптолога Ернеста Баджо не познайомився з археологом Говардом Картером. І того часу головним захопленням графа до самої його смерті стала єгиптологія.
Співпрацювати Карнарвон і Картер почали у 1906 році. Завдяки спонсорству графа Карнарвона Картер багато років зі змінним успіхом проводив археологічні розкопки в Долині царів, що знаходиться на західному березі Нілу, неподалік від столиці Давнього Єгипту міста Фіви (зараз Луксор). Це скелясту ущелину стало місцем спочинку 63 єгипетських правителів, починаючи від Тутмоса I і закінчуючи Рамзесом Х. Вважалося, що Картер даремно викидає на вітер гроші Карнарвона, адже вся ця місцевість давно вже була вивчена єгиптологами, а гробниці давно розграбовані їхніми попередниками. Але на початку листопада 1922 року Картер терміново повідомив у Лондон графу про унікальну знахідку. Карнарвон негайно прибув до Єгипту зі своєю донькою леді Евелін. Подальші події розгорталися стрімко. Сходинки в одній з покинутих халуп вели до замурованої двері. За дверима виявилися дві великі підземні камери, повні дорогоцінних прикрас та предметів побуту. Поки Картер продовжував розкопки, Карнарвон відправився у Каїр домовлятися з владою країни.
Коли в ході пошуків археологи знайшли ще дві ніким не зворушені кімнати, всі були вражені виглядом скарбів, що відкрилися їхнім поглядам. У гробниці було виявлено саркофаг з жовтого кварциту вагою понад тонну. У ньому знаходилася мумія з особою, покритою золотою маскою. Картеру стало зрозуміло, що перед ними — гробниця Тутанхамона, що вступив на престол в 10 років і помер в 19, який царював в Єгипті в 1332−1323 роках до нашої ери, приблизно за 200 років до Троянської війни і майже за 600 років до заснування Риму. Всього в гробниці знайшли понад 3 тисяч предметів. Загальна вага золотих виробів склав 110 кілограмів. Одна тільки маска (що знаходиться зараз в каїрському Національному музеї) важила майже 11 кілограмів!
Спочатку археологи не надали великого значення написи на стіні приміщення, в якому був виявлений саркофаг Тутанхамона: «Смерть скоро наздожене того, хто наважиться порушити спокій мертвого правителя». Але потім, коли протягом 10 років один за іншим на той світ відійшли 12 осіб, які брали участь в цій експедиції, багато хто почав говорити про «прокляття фараонів». Особливо активно писала про це популярна газета Daily Mail. Не залишився осторонь і відомий письменник Артур Конан-Дойль, який присвятив загадковій історії розповідь «№ 249». Першим в списку тих, що пішли був Джордж Герберт, 5-й граф Карнарвон, несподівано помер в Каїрі через півтора місяця після розтину саркофага Тутанхамона. У день його смерті у столиці Єгипту на тривалий час зник електричний струм. В той же день в родовому замку графа в Англії померла його улюблена собака, яка ніколи в усипальниці фараона не бувала. Втім, це могли бути прості збіги …
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Погода різко погіршується: на морських курортах пройдуть дощі, а в Києві оголошено штормове попередження
Коронавірус в Україні
(472-й день карантину)
0 800 60 20 19 (цілодобово)
Як каже тітка Циля, народжений повзати - скрізь пролізе! ..
Вітер: 4 м/с Сх
Тиск: 744 мм