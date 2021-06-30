Марина Боржемська розказала про чотири види олії, які варто додати до щоденного раціону

У кожного вдома знайдуться соняшникова та оливкова олії: на одній ми смажимо, а іншою заправляємо салати. На цьому наша фантазія часто закінчується. Зіркова фітнес-тренерка радить придивитися до інших видів олії. Адже це дозволить урізноманітнити раціон, зробити страви яскравішими та ще більш корисними для правильної роботи організму.

Горіхова олія

Перевага олії з волоського горіха зумовлена насиченим вітамінно-мінеральним складом продукту: тут є вітаміни А, С і Е, залізо, йод і кальцій. Але головною її особливістю є ідеальне співвідношення ненасичених жирних кислот Омега-3 та Омега-6. Оскільки наш організм не здатен синтезувати ці кислоти самостійно, вкрай важливо отримувати їх з їжі. Задля найкращого враження спробуйте поєднання олії волоського горіха та суміші перців в лінійці СТОЖАР FUSION. Додавання цього секретного інгредієнту перетворить будь-яку вашу страву на справжній кулінарний шедевр та ще й наситить її дуже корисними речовинами.

Коментар Марини Боржемської:

«Різні олії завжди присутні на моїй кухні. Всі види особливі та включають в себе величезну кількість поживних речовин, вітамінів та мінералів. Горіховою олією я люблю заправляти запечені овочі. Вона надає прекрасного присмаку. Крім того, овочі набувають неймовірного запаху».

Кунжутна олія

Це особлива олія! У її складі є важливі речовини для налагодженої роботи нервової системи, мозку та печінки. Регулярне вживання кунжутної олії дозволяє запобігти серцево-судинним захворюванням, сприяти поліпшенню пам’яті, боротися зі стресом і депресією, якомога довше зберігати молодість і красу шкіри. Крім того, ця олія — рекордсмен за вмістом цинку, міді та кальцію, що робить її просто незамінним продуктом, бажаним у кожній страві. Радимо звернути увагу на новинку від СТОЖАР. «ЛИМОН & БАЗИЛІК» на основі кунжутної олії, вона підійде для справжніх гурманів, які звикли отримувати задоволення від їжі та при цьому стежать за своїм здоров’ям.

Коментар Марини Боржемської:

«Жири у вигляді олії дуже корисні, нехтувати ними не потрібно. Різні види олії мають різні корисні властивості та дають можливість організму отримати те, що ви не візьмете з іншого продукту. Вони допомагають деяким компонентам з їжі краще засвоюватися. Але, крім користі, потрібно отримувати і задоволення від їжі, тому рекомендую додавати кунжутну олію, щоб смак страв був по-особливому прекрасним».

Конопляна олія

Це унікальний дієтичний продукт, який є корисним абсолютно для всіх і в будь-якому віці. Конопляна олія вважається джерелом правильно збалансованих ненасичених жирних кислот Омега-3 та 6, які потрібні нашому організму. Наявні в цій олії антиоксиданти запобігають ранньому старінню, зміцнюють чоловіче та жіноче статеве здоров’я, підвищують імунітет. Крім того, вона має дуже приємний та оригінальний смак. Купаж «БАЗИЛІК & РОЗМАРИН» на основі конопляної олії з колекції СТОЖАР FUSION підходить для смачних і сміливих експериментів.

Коментар Марини Боржемської:

«Є чудовий салат з конопляною олією, який я обожнюю. 10 горіхів макадамії, зубчик часнику, 3 стебла селери, 3 огірки, 1 яблуко, суміш салатних листків, 2 чайні ложки мелених грецьких горіхів та 2 чайні ложки конопляної олії. В блендері змішати для соусу: горіхи макадамії, часник, 1 стебло селери, конопляну олію. В мисці перемішати огірки, 2 стебла селери, яблуко, полити соусом, посипати грецькими горіхами. Та насолоджуватися! Раджу додавати цю олію не тільки у салати, а й в супи та соуси, щоб надати пікантності вашим стравам».

Гарбузова олія

Чи не найцінніша в нашому списку! Її відмінна риса полягає у великому вмісті цинку. Цей мікроелемент має значний вплив на регулювання нашої гормональної системи та бере участь у процесах регенерації клітин. Так от, в гарбузовій олії його кількість вища, ніж у морепродуктах! До того ж ця олія допомагає під час схуднення, має протизапальні властивості та містить просто невичерпні запаси життєвої енергії для організму людини. Вживати олію гарбузового насіння корисно не лише під час застуди та міжсезоння, вона заслуговує на особливе місце у вашому щоденному раціоні. Якщо ви хочете збагатити свої страви яскравим смаком і корисними інгредієнтами, купаж «ЧАСНИК & БАЗИЛІК» на основі гарбузової олії від СТОЖАР FUSION стане в цьому ліпшим помічником.

Коментар Марини Боржемської:

«Гарбузову олію я обожнюю поєднувати з м’ясними стравами. З неї виходять чудові заправки навіть без додаткових компонентів. Гарбузова олія — чудовий помічник на кухні. Особливо якщо ви дотримуєтесь правильного здорового харчування. Окрім того, рекомендую завжди перевіряти склад олії, щоб вона була дійсно натуральною і не містила консервантів. Та найкраще прямого віджиму, адже це дозволяє зберегти природні вітаміни у великій кількості. Лінійка купажованих олій Стожар Fusion поєднує у собі ці всі характеристики, тож ідеально підходить для використання в щоденному раціоні».

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