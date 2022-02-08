«При зараженні „Омікроном“ нерідко з’являється висипка»: педіатр розповів про симптоми нового штаму і його підступність

столичний педіатр кандидат медичних наук Антон Асонов. Діти масово хворіють — порожні парти у класах, педіатрам ніколи вгору глянути, а ліжка в лікарняних палатах заповнюються дедалі щільніше… Батьки розгублені, скрізь тільки й розмов про новий штам «Омікрон» . Як правильно збивати дітям температуру? Чому малюкам недоречно давати сироп від кашлю? Чим небезпечна вітряна віспа? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів

«Будь-які прояви респіраторної інфекції ми тестуємо на COVID-19»

— Вітаю, Антоне Олексійовичу. Турбує Олена з Києва, бабуся двох онуків — чотирьох і двох років. Чула, що діти хворіють на COVID-19 легше, але подивилася сюжет по телевізору — малюки в лікарні, стан важкий. Чому так підступно діє «Омікрон»?

— Цей штам заразніший за попередні і поширюється більш масово. Тому діти більше хворіють і, відповідно, потрапляють до стаціонару. На практиці я бачу, що переважна більшість хворих дітей залишаються вдома і під контролем лікаря справляються з вірусом.

Будь-які прояви респіраторної інфекції ми тестуємо на COVID-19. Часто на прийом приходять діти, у яких температура не підвищена, є лише нежить, підкашлювання, проте тести позитивні. Це небезпечно насамперед для їхніх старших родичів, які мають хронічні хвороби.

— Телефонує Мілана з Харкова. Які симптоми у нового штаму «Омікрон»?

— Нежить, закладеність носа, чхання. Потім з’являються біль у горлі, підвищення температури. У малюків можуть бути шлунково-кишкові прояви — діарея, нудота, а також різноманітні висипки. Вони іноді збивають з пантелику батьків, бо схожі на кір чи вітряну віспу (зараз саме сезон вітрянки). А от втрата нюху, смаку зустрічається зрідка.

Ставимо діагноз завдяки швидкому тесту на антигени або направляємо на ПЛР — золотий стандарт тестування. Важливо знати, що на перший-другий день захворювання ці тести можуть бути негативними. Лікар також збирає анамнез: розпитує, чи дитина контактувала з хворими в родині, садочку, школі або деінде.

— Людмила з Полтави. У дочки, якій два з половиною роки, погано збивається висока температура, руки-ноги холодні. Що робити?

— Гарячка у дітей буває двох типів. Бліда, коли відбувається спазм судин, і температура активно підвищується. Вочевидь, саме така у вашої дочки: її морозить, вона квола, а долоні і стопи холодні і бліді. Таку дитину забороняється обтирати будь-чим, а надто — спиртом чи оцтом (як часто радять бабусі). Навіть обтирання водою може призвести до додаткового спазму судин і сильнішого підвищення температури. Корисно розтирати долоні і стопи. Також лікар, враховуючи вік, може призначити спазмолітик і певні жарознижувальні ліки.

Рожева гарячка, за якої маля гаряче на дотик, у нього червоні щічки, теплі руки і ноги, зазвичай переноситься легше. Діти бувають активні, спокійно граються. За температури вище 38,5 градуса слід давати жарознижувальні ліки. А дитині, яка має хронічні хвороби або у неї колись були судоми на фоні температури, препарати не зашкодять і раніше.

При рожевій гарячці корисні обтирання, але не спиртом чи горілкою — всмоктуючись через шкіру, вони погіршують стан дитини. Обтирати слід водою, температура якої ледь вища за кімнатну — 25—30 градусів, м’якими ніжними рухами, щоб уникнути спазму судин.

Важливо знати: оскільки у малюків до двох-трьох років центр терморегуляції ще продовжує формуватися, вони легше нагріваються, але погано віддають тепло. І висока температура навіть під час звичайного ГРВІ не є чимось надзвичайним — може бути і 39, і 40 градусів.

Класична медицина температуру до 38 градусів вважає субфебрильною і характерною для більшості вірусних інфекцій. Якщо показники вищі, можлива бактеріальна інфекція або вірусна, для якої показова значна температурна реакція, — грип, кір, краснуха.

Ознаки «Омікрону» Нежить і закладеність носа, чхання.

Біль у горлі.

Підвищення температури.

Можливі діарея, нудота.

Часом з’являється висипка.

«Здолати нежить у немовляти допоможе промивання сольовими розчинами і відсмоктування слизу»

— Зінаїда з міста Херсона. У сина в три роки на фоні високої температури були судоми, і ми викликали швидку допомогу. Коли ще слід бити тривогу?

— Судоми — червоний прапорець, що вказує: хворому потрібна негайна допомога. Таким сигналом тривоги є ще дуже висока температура, яка не збивається або погано знижується, і проміжки між підвищеннями короткі. Після прийому жарознижувальних ліків не слід чекати, щоб температура знизилася до 36—36,9 градуса, хоча це було б ідеально. Добре, якщо вона буде нижчою 38 градусів і триматиметься чотири-вісім годин.

В іншому разі висока стійка температура вказує на запальну реакцію при вірусній інфекції, особливо у малюків, або бактеріальну інфекцію. Також звертайте увагу на сильний головний біль, що не вщухає навіть після прийому ліків. Він може сигналізувати про менінгіт, як і поява висипу, особливо на ногах, руках, сідницях.

— Мене звати Оксана, я з Івано-Франківська. Чим лікувати нежить у немовляти?

— Судинозвужувальні краплі бажано використовувати лише в крайньому випадку, коли через набряк слизової дитя не може спати (немовлята зазвичай дихають носиком). Краплі не лікують нежить, а лише трішки поліпшують дихання і часто мають побічні дії. Зазвичай в 90 відсотках випадків без них можна обійтися. Головне — відсмоктувати слиз, і щоб це полегшити, можна промивати носик сольовим розчином.

— Катерина з міста Вишневе. Старша внучка довго кашляла, і лікар сказав, що це наслідки вірусної інфекції. А в меншої сильні приступи кашлю виникали під ранок місяців зо два. Чому кашель так затягується?

— Часто у малюків після вірусної інфекції виникає поствірусний риносинусит: слиз затікає по задній стінці глотки, викликаючи кашель. Він може тривати довго, особливо восени та взимку, коли повітря в приміщенні сухе (оптимальна вологість — 40—60 відсотків).

Довготривалий кашель можуть підтримувати і аденоїди, тому не завадить консультація лор-лікаря, надто якщо немає температури та інших симптомів. Важливо знати, що у дитини, яка дихає ротом вночі, пересихає слизова, і захисний бар’єр погано працює. Слід стежити, щоб діти пили вдосталь рідини. Якщо ж захворювання немає, вологість у нормі, то з часом кашель з’являється дедалі рідше. Або лише вранці, коли малюк прокидається, або після того, як побігає, чи, можливо, як лягає горілиць.

— Чому малюкам не призначають сиропи проти кашлю?

— Вони небезпечні, бо у малих дітей знижений кашльовий рефлекс, який допомагає виводити мокротиння з бронхів. Так само діють і сиропи. На фоні зниження кашльового рефлексу активне розрідження мокротиння може призвести до того, що легені «запливуть» — у них накопичиться багато рідини. Дитина не може її відкашляти, і виникає блювота, погіршується перебіг основного захворювання. Тому через прийом відхаркувального сиропу кашель може посилитися. Дитині важко дихати, бо ліки стимулювали розрідження слизу, і його кількість збільшилася.

Сигнали тривоги при ГРВІ Висока температура, яка погано або зовсім не збивається.

Поява судом.

Сильний головний біль, що не вщухає навіть після прийому ліків.

«На свій розсуд призначати дитині препарати проти глистів не можна — вони шкодять печінці»

— Це Ірина з міста Каменське. На грип хворіє дедалі більше дітей. А якщо дитина ще паралельно заразиться коронавірусом?

— Дослідження показують, що потенційне поєднання інфекцій діти переносять важче. Вихід — вчасно вакцинуватися від грипу. Не пізно і нині, адже в лютому зазвичай захворюваність зростає, як, до речі, і в березні. Торік нам пощастило — обійшлися без грипу. Думаю, причина ще й у тому, що люди носили маски, використовували антисептики, дотримувалися інших правил безпеки.

— Що краще пити при високій температурі — теплу воду чи чай?

— Не має значення. Пиття корисне, бо поповнює втрачену рідину, зменшує прояви зневоднення, і організм швидше виводить шкідливі речовини. Не слід давати хворій дитині солодку газовану воду. А от трішки соку дітям старше двох років, надто коли малюк відмовляється від їжі, не завадить. Сік — це глюкоза, внутрішні запаси якої у вигляді глікогену незначні.

— Турбує Ольга з Києва. Трирічний онук уві сні скрипить зубами. Чому?

— Скрипіння зубами (бруксизм) часто викликаний емоційними моментами чи сновидіннями. Або пов’язаний з надмірною активністю перед сном: дитина жваво бавиться, грається на планшеті чи смартфоні. Ігри варто припиняти години за дві до сну. Краще почитати синові чи дочці книжку — нервова система заспокоїться, і дитя спатиме добре.

Часто батьки хвилюються, чи не пов’язаний бруксизм із глистами. Дехто починає на свій розсуд давати дітям протигельмінтні препарати, попри те, що вони токсичні для печінки. Безконтрольний прийом таких ліків може спровокувати розвиток токсичного гепатиту, адже виробники в інструкції застерігають: застосування понад три-п'ять днів має контролюватися аналізами печінкових ферментів.

— Олег з Києва. Знаю, що в столиці зараз спалах вітряної віспи. Як висипку вітрянки відрізнити від тієї, що можлива при коронавірусі?

— Висип при вітряній віспі досить характерний: невеличкі везикули наповнені рідиною і рясно вкривають обличчя, а також волосисту ділянку голови. Це ключова «візитна картка» вітрянки. Висип буває не лише на тілі, а й на слизових, зокрема геніталіях, хоча не виняток і стерті форми. Часто вночі підвищується температура — від незначних до високих цифр, і на ранок батьки бачать нові висипи. Тож бажано захищати дітей від вітряної віспи щепленням, яке робиться двічі починаючи з дев’ятимісячного віку. Чим старша дитина, тим, на жаль, частіше можливі ускладнення.

— Як лікується вітрянка?

— Лікування залежить від перебігу. Якщо він середньої важкості чи важкий, призначаємо препарати проти герпес-вірусної інфекції (вітряну віспу викликає один із вірусів герпесу), засоби, які охолоджують шкіру, знімають свербіж. Доречні антигістамінні препарати — як місцеві, так і для прийому всередину. Якщо підвищується температура, допоможуть жарознижувальні ліки. Іноді додатково призначаємо протизапальні препарати, мазі.

Якщо дитина розчухує та здирає пухирці з рідиною, можуть залишитися шрами. Тому батьки мають пояснити, що так робити не можна, бо на обличчі з’являться негарні цятки.

Важливо знати Чим старша дитина, тим важчим може бути перебіг вітрянки.

Раніше інфекціоніст Євген Дубровський розповів, чи можна захворіти одночасно на грип і ковід та чим відрізняється імунітет після щеплення від того, який з’явився внаслідок COVID-19.

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