Як уникнути ускладнень цукрового діабету та правильно застосовувати інтервальне голодування: розповідає ендокринолог

Багато людей полюбляють солодощі. Батьки, щоб порадувати дитину, пропонують їй цукерки, тістечка, морозиво, солодкі газовані напої. Вживати їх стає звичкою, яка залишається і у дорослих, які ласують смаколиками, п’ють каву з цукром, «заїдаючи» й «запиваючи» стрес. А приводів для того, щоб нервувати, у кожного може бути більш ніж достатньо. Якщо ж певні фактори ризику (ожиріння, знервованість, генетична схильність та інші) об’єднаються, то можуть спровокувати виникнення цукрового діабету — підступної й небезпечної хвороби. Яких звичок варто уникати? Чи допомагає схуднути інтервальне голодування і як правильно його застосовувати? До яких ускладнень може призвести цукровий діабет? На ці та інші питання читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла лікар-ендокринолог вищої категорії, дієтолог, асистент кафедри діабетології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, кандидат медичних наук Ольга Сергіївна Орлик.

«При діабеті трапляється безбольова форма інфаркту»

— Добрий день! Турбує Наталя з Києва. Родичці в 53 роки поставили діагноз діабет другого типу. Що це означає? Чим він відрізняється від першого типу?

— Перший і другий — два основних типи діабету, хоча є й інші. Наприклад, діабет вагітних. У пацієнтів, які мають діабет першого типу (їх 5—10 відсотків), немає свого інсуліну, він не виробляється через аутоімунну агресію, спрямовану на підшлункову залозу. Таким пацієнтам доводиться багато разів на день колоти інсулін, імітуючи його природну секрецію. У цукрового діабету другого типу інший механізм: свій інсулін в організмі є, але тканини його погано відчувають. Тут потрібне лікування таблетованими препаратами. Але якщо пацієнт має дуже високий рівень цукру, то йому можуть запропонувати інсулінотерапію на постійній основі або на якийсь час, поки рівень цукру нормалізується. Далі можна розглядати іншу терапію.

— Валентина Миколаївна з Вінниці. Чула таке: якщо на діабет хворіє один з батьків, то з імовірністю 25 відсотків діабет буде у дитини, якщо обидва батьки — 50 відсотків. Це так?

— Є різні дані, але я не рекомендую вимірювати ризик у відсотках. Просто треба знати, що певні фактори, в тому числі, спадковий, впливають на виникнення цукрового діабету. Якщо в сім’ї на діабет хворіють батьки, сестри чи брати дитини, то вона в групі ризику, значить, слід проходити обстеження, зокрема, перевіряти рівень глюкози в крові, навіть якщо нічого не турбує. Також чи не найважливішим у профілактиці цукрового діабету є дотримання дієти — виключення з раціону солодкого та виробів з борошна. Діабет — підступна хвороба, часто безсимптомна. Здавати аналіз на цукор варто здоровим людям, починаючи з 40—45 років. Якщо він у нормі, перевірятися варто раз на три роки. Але хочу підкреслити: щоб встановити ступінь ризику, здавати аналіз на глюкозу крові треба в лабораторії, а не вимірювати цукор домашнім глюкометром, яким користуються хворі на діабет. Інформативним є аналіз на глікований гемоглобін — з його допомогою можна встановити, чи був підвищеним цукор протягом трьох останніх місяців.

— Які фактори ризику найпоширеніші і які наслідки може спричинити діабет?

— Відомо, що діабет і ожиріння тісно пов’язані. Погано, якщо людина мало рухається, не ходить пішки, не займається іншими фізичними навантаженнями.

У людей з серцево-судинними захворюваннями часто підвищується рівень цукру, але вони потрапляють у поле зору ендокринолога, коли стався інфаркт — так звана безбольова форма. Значить, людина давно хворіє на діабет, але про це не знала. Її судини постраждали. Так само часто діабет можуть запідозрити офтальмологи — на очному дні вони бачать пошкоджені судини.

Якщо не лікувати артеріальну гіпертензію (тиск у дорослого вищий за 140/90), це також погано позначається на судинах. Тиск і рівень цукру треба доводити до цільових показників. А ще — перевіряти холестерин і, при необхідності, знижувати його, щоб не потрапити в групу ризику. Серед найчастіших ускладнень — діабетична полінейропатія (ушкодження нервових волокон), через що втрачається чутливість в кінцівках, виникають інші симптоми.

Цукор може підвищитися під час вагітності. Половина таких жінок є кандидатками на розвиток у майбутньому діабету другого типу. Але якщо після народження дитини жінка буде дотримуватися дієти (обмежувати вживання легких вуглеводів — солодкого та виробів з борошна), буде фізично активною, вона може одужати. В групі ризику й жінки, які народили дитину вагою більше 4,5 кілограми. Перевірятись треба тим, у кого діагностований полікістоз яєчників.

Кому потрібно перевірити рівень глюкози в крові Тим, у кого в сім’ї є хворі на діабет.

Людям з надмірною вагою.

Тим, у кого є хвороби серця і судин, а також підвищений холестерин.

Пацієнтам офтальмологів.

Схильним до депресії, змін настрою.

«На рівень глюкози впливає стрес»

— Оксана Миколаївна з Черкас. Мені 60 років. Зараз часто можна почути, що треба пити багато води. Я так і роблю, бо мене мучить спрага. Але прочитала, що це може бути симптомом діабету. Чи це так?

— Найкраще вам перевірити рівень глюкози в крові. Спрага може дійсно бути симптомом діабету, а може й ні. Насторожити мають нічне сечовиділення (так організм намагається вивести високий цукор через нирки), виражена загальна слабкість, безпричинна втрата ваги, висипки й запалення на шкірі (глюкоза — гарне середовище для розвитку бактерій і грибів), поява молочниці навіть у зрілому віці. Якщо у людини один або кілька таких проявів, варто звернутись до ендокринолога.

— Який рівень цукру в крові має насторожити?

— Варто здати аналіз на глікований гемоглобін. Його норма 5,7 процента. Якщо рівень вищий за 6,5, лікар ставить діагноз діабет. Буває ще переддіабет. Добре, якщо вдалося «вхопити» хворобу на цьому етапі й почати діяти: дотримуватися дієти, активно рухатися, приймати призначені ліки. Лише так можна загальмувати розвиток хвороби й запобігти ускладненням.

— Турбує Валентина з Борисполя. Мені 55 років. Колись потрапила в аварію. В лікарні зашивали рану на голові, зробили аналізи і виявили високий рівень цукру в крові. Але я раніше не мала діабету. Чи міг він розпочатися через стрес?

— Стрес може вплинути на рівень цукру. Але у вашому випадку, якщо з часом цукор не знизився, то, скоріше за все, діабет у вас був, і його випадково виявили. Так трапляється часто, бо хвороба може довго ніяк не проявлятися. Небезпека в тому, що вона могла вже накоїти біди в організмі — пошкодити судини. У вас рівень цукру лишився високим?

— Через кілька днів після аварії став меншим, але все одно підвищений. Що робити, щоб не знадобився інсулін?

— Необхідно консультуватися з лікарем, який зможе підібрати схему лікування. Стресів вам варто уникати або навчитися їх знімати. В цьому допомагають фізичні навантаження — вправи, прогулянки, прийом заспокійливих фітопрепаратів. Обов’язковою є дієта.

Важливо знати Щоб з’ясувати, чи є у людини діабет, варто зробити в лабораторії аналіз на глікований гемоглобін, а не орієнтуватися на показники домашнього глюкометра.

«Має бути три прийоми їжі на день, без перекусів»

— Це Олексій з Кременчука. Чи можна здолати діабет, дотримуючись дієти? Якою вона має бути?

— Вдасться обійтися без ліків чи ні, вирішить лікар, але шанс є. Дієта дуже важлива, тому ми обов’язково рекомендуємо її пацієнтам з діабетом. Треба запам’ятати: від цукру необхідно відмовитися повністю. Ні меду, ні солодких фруктів також їсти не раджу. Навіть сухофрукти, які продаються на ринку, вкрай небажані — родзинки, курагу, манго часто виварюють у цукровому сиропі. Звісно ж, усі ми люди, а не роботи. Інколи, на свято, можна дозволити собі шматочок улюбленого тортика, але не щодня. Тим, хто любить випічку, радимо готувати її вдома, не додаючи цукру, використовувати борошно грубого помолу або з висівками. Але вживати якомога рідше. Звичайно, один пиріжок з капустою не зашкодить. От тільки треба стежити за вагою.

Ще одне важливе попередження: в мережах супермаркетів є полички з так званими діабетичними продуктами, зокрема солодощами, але досвід показує, що це лише маркетинговий хід. Прошу це враховувати.

— А свіжі фрукти можна вживати?

— Несолодкі й невелику кількість — не більше 300 грамів на день. Йдеться про яблука, грейпфрути, гранати, ківі. Ягоди можна їсти взимку заморожені, а влітку свіжі (жменьку на день), додавати їх до йогурту чи сиру. Іноді дозволяється з’їсти одне-два «віконечка» чорного шоколаду, але не натщесерце, а після їжі.

— Що ж точно можна їсти?

— Страви з м’яса, риби, овочів (запікати, а не смажити), різноманітні салати, заправлені рослинною олією. Картоплю — зрідка. Підходять каші — гречана, перлова, вівсяна, пшоняна, кіноа, амарант. Обмежуємо «білі крупи»: білий рис, булгур, кус-кус, манку. Корисні горіхи, зокрема підсушені волоські, насіння. Кількість — жменя на день. Головне — почуття міри в усьому.

— Вікторія з Вінниці, 37 років. Страждаю на діабет, маю вагу понад 100 кілограмів. Як позбутися зайвих?

— Є сучасні ін’єкційні ліки від ожиріння при діабеті, які допомагають схуднути, але треба, щоб їх призначив спеціаліст, обговорив з пацієнтом дози, техніку введення, інші особливості. Крім цього, необхідно дотримуватися правил харчування. За останніми рекомендаціями, якщо немає протипоказань з боку шлунково-кишкового тракту, виразкової хвороби, то має бути три прийоми їжі на день, без перекусів: сніданок, обід, вечеря. Треба давати своєму організму відпочинок від їжі.

Якщо прибрати з раціону солодощі й вироби з борошна, зменшити кількість їжі, то талія вимальовується буквально за тиждень-два, людина починає втрачати зайві кілограми. Треба також більше рухатись, інтенсивність навантажень — згідно з самопочуттям.

Якщо немає протипоказань, можна застосовувати інтервальне голодування, тобто робити великі перерви між прийомами їжі. Своїм пацієнтам раджу двічі на тиждень харчуватися наступним чином: протягом восьми годин приймати їжу тричі (наприклад, сніданок о 9:00, обід о 14:00, а вечеря о 18:00). Після цього робимо 16-годинну паузу до сніданку наступного дня, тобто до 10:00. У цей період можна пити тільки воду або трав’яний чай, але їсти не треба. Таких днів — два на тиждень, поспіль або врозкид. Коли є такі перерви, то в цей проміжок часу запускається механізм аутофагії. За його відкриття вчений Йосінорі Осумі отримав Нобелівську премію. Інтервальне голодування активує аутофагію, а це гарний спосіб позбутися так званих сміттєвих білків, хворих клітин — очистити організм від усього зайвого. І це, звичайно, допоможе схуднути. Необхідно пам’ятати: щоб досягти бажаного результату, треба постійно дотримуватися правильного харчування.

Інтервальне голодування Метод застосовується з метою очистки організму від «непотрібних клітин»: інтервал у прийомах їжі має бути 16 годин (наприклад, вечеря о 18:00, а сніданок наступного дня о 10:00). Під час голодування можна пити воду або ромашковий чай.

Раніше під час прямої лінії ендокринолог, сомнолог Костянтин Зуєв розповів, чому треба лікуватися тим, хто хропе, як діагностувати апное та у чому його небезпека.

Фото Ігоря ЄМЕЛЬЯНЕНКА, «ФАКТИ»

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