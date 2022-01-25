Коли з дітьми слід починати розмову про секс та як зберегти сексуальне бажання під час гормональної перебудови: розповідає сексопатолог

акушер-гінеколог, сексопатолог, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій Інституту урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України, доктор медичних наук професор Оксана Ромащенко. Знана дослідниця на Європейському конгресі сексуальної медицини в Мадриді отримала Гран-прі за краще професійне висвітлення клінічного випадку Хоча вчені давно дослідили людське тіло від маківки до п’ят, ще й досі можливі відкриття. Як-от передміхурова залоза у жінок. Про це на прямій лінії «ФАКТІВ» розповіла. Знана дослідниця на Європейському конгресі сексуальної медицини в Мадриді отримала Гран-прі за краще професійне висвітлення клінічного випадку жінки елегантного віку . На цю ж тему Оксана Василівна запропонувала поговорити і на прямій лінії, хоча розмова вийшла ширшою. Йшлося, зокрема, про те, коли з дітьми слід починати розмову про секс? Як зберегти сексуальне бажання під час гормональної перебудови організму? Що призводить до розладу сексуального здоров’я?

«Дитина прагне копіювати стосунки між батьком та матір’ю»

— Вітаю, Оксано Василівно! Телефонує Наталія з Києва. Я бабуся двох онучок, старшій — чотири з половиною роки. Що їй уже можна розповісти про стосунки з хлопчиками чи ще не час?

— Зараз малюки змалечку вільно отримують величезну кількість інформації, і здається, що з пелюшок підготовлені до інформаційного потоку. Важливо починати цю розмову якомога раніше. Колись під час перебування на стажуванні в Парижі мене вразило, що там уже трирічним діткам розповідають, чим відрізняються дівчатка й хлопчики. У малюків виникає багато запитань, а отримуючи відповіді, вони пізнають світ. Правдиву інформацію, не замасковану під казочки чи байки, діти сприймають позитивно.

Основне виховання дитина отримує насамперед у сім’ї, тому завжди копіюватиме стосунки між батьком та матір’ю, взявши родинну модель за взірець. Надзвичайно важлива культура стосунків у сім’ї, як і інформація (причому дозована) щодо особливостей віку та гендеру. Навіть у математиці, коли в задачі хлопчик дає яблуко дівчинці, закладено елемент статевої культури. Це світ, який дитина швидко вбирає і несе з собою в доросле життя. Не випадково кажуть, що всі ми родом з дитинства.

— Лілія з Черкас. Донька (їй виповнилося 13) подорослішала. Боюся ранніх статевих стосунків. Як їх уникнути?

— Важливо, щоб поруч з підлітком були близькі люди, з якими він може поділитися переживаннями. Анонімне дослідження про те, звідки підлітки насамперед отримують інформацію про сексуальні стосунки, приголомшило нас — більшість орієнтується на Інтернет.

Діти спілкуються та діляться інформацією зі своїми однолітками, і лише як виняток — отримують поради від батька й матері. На жаль, і дорослі часто уникають цих делікатних питань, бо їм незручно, ніяково, зрештою, вони й не знають багатьох моментів.

Тому нині багато дітей передчасно починають сексуальні стосунки, не усвідомлюючи, які ризики та наслідки пов’язані з раннім сексом. Чим раніше відбувся перший контакт, тим більшу небезпеку він має.

— Яку саме?

— У дівчат формуються серйозні запальні захворювання статевих органів, які можуть спричиняти позаматкову вагітність, невиношування, безпліддя. Сьогодні майже кожна п’ята пара не в змозі зачати дитину, і часто причина криється в запаленнях геніталій. Це спрацювали інфекції з прихованим перебігом (їх ще називають «мовчазними»). Треба пам’ятати також, що навіть один непродуманий контакт може з часом призвести до серйозних ускладнень сексуального здоров’я: формування сексуального болю, печії під час сексу, вторинного вагінізму — спазму м’язів на тлі неврозу, який унеможливлює сексуальні стосунки. Первинний вагінізм часто має коріння з дитинства — в неправильному і жорсткому вихованні, коли дитині, особливо дівчинці, нав’язують думку, що сексуальні стосунки — це сором і бруд.

Важливо знати Більшість підлітків отримують інформацію про сексуальне життя з Інтернету.

«Елегантний вік жінки розпочинається з гормональної перебудови»

— Турбує Лідія з Чернігова. Цікавить, у скільки років жінка найсексуальніша?

— Вважається, що жінка досягає сексуального розквіту в період від 28 до 40 років. Але вислів, що в 45 жінка ягідка знову, теж справедливий. В цьому віці розпочинається друга молодість. Жінка освічена, зробила кар’єру, народила і поставила на ноги дітей. І тепер починає жити «для себе»: усвідомлює свої почуття, має чимало бажань, а головне — можливість їх реалізувати. В неї глибші переживання, зокрема й сексуальні, яскравіші емоції. На світових тематичних конгресах йдеться, що сучасною особливістю сексуальної революції є позитивна налаштованість чоловіків і жінок зрілого віку на інтимні стосунки.

Сьогодні жінка довгі роки залишається молодою, хоча ще 100—150 років тому вік 30—32 роки з легкої руки французького романіста називали бальзаківським. Нині молодість триває до 45 років, а середній вік вступу в менопаузу, коли відбувається якісна перебудова в жіночому організмі (його ще називають віком «золотої» або «зрілої п’ятірки») — близько 50 років.

А в репродуктивному віці піки сексуальності відбуваються щомісяця — під впливом гормонів. Це, в основному, андрогени та естрогени, хоча в гормональному оркестрі понад 20 учасників. Природа мудро задумала, що сексуальне бажання жінки досягає піку в середині менструального циклу, коли відбувається овуляція і з’являється можливість завагітніти.

— Валентина з Яготина Київської області. Мені 56 років. При статевому контакті відчуваю дискомфорт і навіть біль. Почала відмовляти чоловіку в ліжку. Як бути?

— Фізіологію ніхто не відміняв. В організмі жінки елегантного віку відбувається перебудова: зменшується рівень певних гормонів, запускається каскад змін з боку статевих та сечовивідних органів. Зменшується їхнє кровопостачання, а це спричиняє атрофічні зміни з боку сечового міхура, уретри, піхви (вони мають єдине ембріональне походження).

Відтак з’являється сухість слизової, бо зменшується виділення слизу, виникає біль під час сексуального контакту, причому може зберігатися і після його завершення. Також жінки скаржаться на контактні кров’янисті виділення, дискомфорт та біль при сечовипусканні. Швидко може нашаровуватися інфекція — за нестачі захисних компонентів вона легко поширюється у верхні відділи сечовивідної системи.

Вам потрібно звернутися до лікаря — гінеколога чи уролога. Нині існує потужний арсенал підтримуючої терапії, засоби підбираються індивідуально.

— Телефонує Катерина з Мелітополя. Мене дивує бабуся, їй скоро 90, а вона займається скандинавською ходьбою, пише вірші, розв’язує кросворди. Чим це пояснити?

— Ці люди начебто «перестрибують» старість (період з 75 до 90 років) і потрапляють відразу у довголіття. Попри каскад фізіологічних змін, вони заповнюють життя позитивом, розфарбовують яскравими фарбами, закохуються. Зигмунд Фрейд говорив, що сексуальна енергія — це енергія творчості. І ті, хто трансформує сексуальну енергію в живопис, музику, літературу, не відчувають віку, адже позитивно налаштовані на життя.

Багато жінок у зрілому віці починають писати, малювати, заповнюючи простір світлою енергією та любов’ю — до дитини, улюбленої справи, до світу. І це робить життя позитивним, збагачує палітрою яскравих фарб. У мене є пацієнтка, якою я захоплююся. Спілкуєшся — і забуваєш про її вік. Ця жінка завжди гарно, зі смаком одягається, причісується, а ще — обізнана в мистецтві, літературі. І чудово малює сама, причому почала, коли їй виповнилося вже 70 років.

Градація віку Молодість триває до 45 років.

До 60 — середній вік.

Від 61 до 75 — літній.

До 90 — старість.

Потім — вік довголіття.

«Сексуальний розлад може виникнути через дитячу психологічну травму чи невдалий початок інтимних контактів»

— «ФАКТИ»? Це Євгенія, киянка. Нині багато випадків, коли молоді чоловіки в парі зі старшими жінками. Мені теж симпатизує на 12 років молодший хлопець. Чи є у нас майбутнє?

— Головне — почуття. Якщо вони справжні, і двом людям добре разом, то обмежень віку немає. Зигмунд Фрейд писав (і його підтримували колеги), що плюс-мінус 15 років цілком прийнятні. Згадаймо історію Агати Крісті, яка була на 15 років старшою за чоловіка, проте разом ця пара прожила прекрасне життя.

— Телефонує Ольга з Умані Черкаської області. Прочитала в анонсі «ФАКТІВ», що у жінок є передміхурова залоза. Ви нічого не наплутали?

— Помилки немає — це офіційний термін парауретральних жіночих залоз, якими, крім усього, займається наш відділ. Жіночу простату, що за анатомічною будовою і розвитком дуже схожа на чоловічу, описав ще в 1672 році голландський дослідник і лікар з Дельфту Рен’є де Грааф. У 1999 році учений зі Словаччини — директор Інституту патології та криміналістики в Братиславі Мілан Зав’ячич, який три десятиліття вивчав парауретральні залози, залучивши дослідників із Австрії, США, переконливо довів існування жіночої передміхурової залози. А ми у відділі знайшли спосіб, як за допомогою УЗД цю залозу подивитися. Виявилося, що у жінок можуть бути і простатит (!), і аденома, і навіть рак передміхурової залози.

— Марина з Харкова, 49 років. Мені поставили діагноз жіноча сексуальна дисфункція. Що це таке?

— Це порушення сексуального бажання, збудження, досягнення оргазму, а також сексуальний біль. До функціонального розладу призводять якась патологія, негативна подія чи емоція. Навіть якщо вони трапилися в дитинстві чи виникли на початку сексуальних стосунків.

Іноді порушення провокується прийомом різних медикаментів чи перенесеними хірургічними операціями, причому не лише гінекологічними. Буває, жінки бояться йти до хірурга, бо, мовляв, після втручання зникне сексуальний потяг. Це не так: усунення проблеми хірургічним шляхом може відновити не лише загальний стан, а й поліпшити сексуальне здоров’я. Наприклад, після видалення лейоміоми у жінки припиняються кровотечі, зникає біль, повертається радість життя. Проведення реабілітаційної терапії після операції покращує сексуальну функцію жінки. До речі, якщо зменшується сексуальне бажання у тих, хто постійно приймає гіпотензивні таблетки чи антидепресанти, слід узгодити лікування з сімейним лікарем та гінекологом.

— Турбує Надія з міста Конотоп Сумської області. Два роки приймаю таблетки, щоб не завагітніти, але мені не хочеться близькості з чоловіком. Що порадите?

— Правильно підібрати контрацептиви (особливо гормональні), бо зменшення сексуального бажання неприйнятне. А загалом знизити потяг до близькості можуть будь-які гінекологічні проблеми. Як і навпаки, сексуальні розлади здатні спровокувати виникнення патології. Але це не вирок, адже у сексології завжди є можливість корекції.

На замітку Вік не має значення, якщо між двома дорослими людьми є почуття.

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Фото Ігоря ЄМЕЛЬЯНЕНКА, «ФАКТИ»

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