Киянам почали приходити липневі рахунки за опалення: чому їх можна не оплачувати

У Києві почали виставляти за липень рахунки на оплату опалення, в той час як тарифи на цю послугу повинні різко зрости. Про це повідомляє УНІАН.

У Центрі комунального сервісу підтвердили, що деякі українцям отримали рахунки за опалення, але заявили, що цей платіж — рекомендований, і не підлягає обов'язковій оплаті.

«У червні 2021 року „Кіевтеплоенего“ отримало від Антимонопольного комітету рішення, яке зобов'язало компанію змінити методику нарахування, а також відкоригувати нарахування за опалення в період з жовтня 2020 року по квітень 2021 року», — повідомили в прес-службі ЦКC і уточнили, що сума, яка вказана в платіжках, розраховувалася з середньомісячного показника минулого року.

Але в ЦКC не змогли відповісти, чому рахунки за опалення отримують тільки деякі кияни.

«Взимку багатьом складно оплачувати комунальні платежі, тому людям дали можливість внести передоплату. Сума, зазначена в платіжках, є рекомендованою, а не обов'язковою. Якщо у людини немає можливості або бажання оплачувати її, вона може не платити за опалення наперед. Крім того, вона може змінити суму і заплатити стільки, скільки зможе «, — заявили в прес-центрі департаменту житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, кияни раптово виявили в платіжках нові «штрафи». Раніше «ФАКТИ» повідомляли, в яких випадках через борги за комуналку можуть конфіскувати квартиру.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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