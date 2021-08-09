16 серпня 2021

Сьогоднішню іменинницю Мадонну Луїзу Чікконе, яка народилася в американському місті Бей-Сіті, штат Мічиган, 16 серпня 1958 року, всі давно вже звикли вважати найуспішнішою, найталановитішою, найбагатшою … І взагалі «най-най» в усьому. Напевно, так воно і є. Тільки так було не завжди. Нещодавно ми опублікували в «ФАКТАХ» переклад інтерв'ю Мадонни, опублікованого в США, в якому вона розповіла про речі просто неймовірні, приголомшливі, які змушують по-новому подивитися на всі ці її успіхи і досягнення, взагалі на все її життя.

«- Моя мама померла від раку грудей. А мій батько, італієць, католик, намагався сам виховувати шістьох дітей. У нас вдома ніколи не було грошей. Жили бідно. Мій від'їзд в Нью-Йорк був сприйнятий як бунт. І ось в перший же рік мого перебування там мене згвалтували. Мені погрожували ножем, чинити опір було марно — могли зарізати.

— Ви тоді заявили в поліцію? Розповіли кому-небудь про те, що трапилося?

— Ні. Кому і навіщо? Я приползла брудна в свою квартирку, де кишіли таргани, і не виходила на вулицю багато днів … Подруг у мене не було. А зателефонувати батькові я просто побоялася … «

Свою музичну кар'єру Мадонна розпочала у 1979 році як барабанщиця в нью-йоркській рок-групі. Потім перейшла до гітари, вокалу, почала потихеньку сама складати пісні. Свій перший хіт Holiday вона записала в Нью-Йорку в 1983 році. У тому ж році вийшов перший альбом співачки — Like A Virgin. У це важко повірити, але він розійшовся тиражем 19 мільйонів екземплярів! По всьому світу! Слава прийшла до неї відразу і надовго.

Найвищі місця в музичних рейтингах, найвищі і найпрестижніші нагороди, найбільші гонорари — все це обрушилося на неї в один момент. Якби тільки хто-небудь здогадувався, яким виснажливою працею це все дістається. Не кажучи вже про «старі скелети в шафі», про які ніхто не знав і навіть не здогадувався, а вона пам'ятала завжди … «Королева поп-музики», як з деяких пір цілком заслужено почали називати Мадонну, зробила масштабні світові тури, під час яких мільйони фанатів буквально сходили з розуму, вживу бачачи свого кумира. Світ охопило неформальний рух Madonnabe («Бути Мадонною!»). Тисячі дівчат, наслідуючи свою улюбленицю, почали носити епатажний одяг, перефарбовуватися в блондинок і скуповувати червону помаду. Вона ввела моду на опрацьовану мускулатуру на руках. І тренери по всьому світу почали розробляти спеціальні комплекси вправ для тих, хто хотів «прокачати під Мадонну».

При цьому вона встигає займатися благодійністю. Організований Мадонною фонд будує в Африці школи і клініки для бідних дітей. Вона сама удочерила 3 дівчаток і усиновила одного хлопчика, що народилися в Малаві. Мало хто знає, що Мадонна ще й успішна дитяча письменниця. Її книга «Англійські троянди» переведена на 40 мов. По всьому світу продано понад 1 мільйон примірників книги, головним героям якої Мадонна дала імена однокласників своєї дочки Лурдес.

«Стати жертвою насильства — ганьба, — зізнається Мадонна. — Але я впоралася з тією проблемою. Сховала свій біль в найдальший ящик і викинула ключ. Я завжди пам'ятала мамину приказку: «Якщо життя дало тобі лимон, значить, настав час робити лимонад». І я чинила так щоразу, коли життя мені підсовувало черговий лимон. Всі мої випробування — і хороші, і погані — зробили з мене ту, ким я є сьогодні … «

Входячи в сотню найвідоміших американських колекціонерів, Мадонна давно збирає картини відомих художників. Особливо їй подобаються роботи Фріди Кало. Фарфоровий твір, запропонований вашій увазі сьогодні, мені недавно подарували друзі.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.