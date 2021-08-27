Готуйте грошики: постачальники газу назвали свої ціни на вересень
Газопостачальні компанії оприлюднили на своїх сайтах тарифи на газ для населення на вересень. Згідно з розрахунками РБК-Україна, в порівнянні з серпнем ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися.
Так, «Кіевгазенерджі» продає газ по 19,80 гривень за кубометр (серпневий тариф становив 15,76 гривень), «Черкассигазсбит» — по 16,76 гривень, «Уманьгаззбут» — по 16,78 за кубометр.
Однак більшість постачальників відмовилася від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Йдеться про компанії, що працюють під брендом «Твій Газзбут». Не пропонує місячного тарифу і «Нафтогаз України».
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Є й компанії, які пропонують місячний тариф на рівні річного — так, компанія YASNO продає газ по 8,94 гривні за кубометр на вересень або до кінця сезону.
Базові річні фіксовані ціни на газ коливаються від 7,80 гривень до 13,50 гривень за кубометр,
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зниження тарифів на газ стане можливим, тільки якщо Україна припинить імпортувати газ.74
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