Готуйте грошики: постачальники газу назвали свої ціни на вересень

Газопостачальні компанії оприлюднили на своїх сайтах тарифи на газ для населення на вересень. Згідно з розрахунками РБК-Україна, в порівнянні з серпнем ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися.

Так, «Кіевгазенерджі» продає газ по 19,80 гривень за кубометр (серпневий тариф становив 15,76 гривень), «Черкассигазсбит» — по 16,76 гривень, «Уманьгаззбут» — по 16,78 за кубометр.

Однак більшість постачальників відмовилася від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Йдеться про компанії, що працюють під брендом «Твій Газзбут». Не пропонує місячного тарифу і «Нафтогаз України».

Є й компанії, які пропонують місячний тариф на рівні річного — так, компанія YASNO продає газ по 8,94 гривні за кубометр на вересень або до кінця сезону.

Базові річні фіксовані ціни на газ коливаються від 7,80 гривень до 13,50 гривень за кубометр, в т. ч. «Нафтогаз України» готовий поставляти ресурс по 7,96 гривень.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зниження тарифів на газ стане можливим, тільки якщо Україна припинить імпортувати газ.

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