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Клуб споживачів

Чи можуть відключити газ, світло та воду боржнику у багатоквартирному будинку: що кажуть юристи

15:44 2 вересня 2021
відключення

В Україні зростають ціни на послуги ЖКГ. У зв'язку з цим не всі українці можуть вчасно оплачувати рахунки за комуналку й накопичують борги.

Постачальники послуг мають право відключити газ, електроенергію, воду боржникові навіть в тому випадку, якщо він живе у багатоквартирному будинку. Про це «ФАКТАМ» розповів адвокат кандидат юридичних наук Денис Головін.

Експерт нагадав, що право виконавця комунальної послуги обмежити або припинити її конкретному споживачеві в багатоквартирному будинку передбачено законом «Про житлово-комунальні послуги».

Навіть при колективному договорі на надання послуги відключений від неї може бути конкретний споживач, який має борг.

Процедура такого відключення наступна: спочатку боржника за 30 днів попереджають про майбутнє відключення і тим самим дати можливість або погасити борг, або оскаржити правомірність відключення.

Більш докладно про борги за комуналку, можливі причини виселення з житла у матеріалі «ФАКТІВ»: «В Україні ввели нові „штрафи“ за борги по комуналці: чи потрібно платити, чим загрожує ігнорування платіжок».

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