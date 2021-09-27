Українці стали їсти менше хліба, але більше масла, — дані Держстату

За останній рік українці в цілому скоротили споживання основних продуктів харчування, зокрема стали менше їсти хліба, який незабаром повинен ще й значно подорожчати. Про це повідомляє Держстат.

Середньорічне споживання хліба в 2020 році на душу населення становить 96,6 кг — воно знизилося на 1%.

Якщо порівнювати з 2019 роком, українці тепер менше споживають яєць (на 1,42%), картоплі (на 1,25%), риби (на 0,8%) та овочів (на 0,4%).

Особливо сильно знизилося споживання фруктів і ягід — на 3,75%.

Крім того, на 3,47% скоротилося споживання цукру.

Але є й продукти, яких українці стали споживати більше — це масло (на 2,5%), молоко та молочні продукти (на 0,7%), м'ясо (на 0,37%).

Раніше повідомлялося, що в Україні зібрано рекордний урожай зернових, але, незважаючи на це, ціни на багато яких продуктів харчування знову зростуть.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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