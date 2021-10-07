Патрульна поліція пересяде на електрокари: що відомо

Перехід на електромобілі — світовий тренд, який підтримують і в Україні. Наша країна є одним з лідерів за темпами зростання продажів екологічно чистих автомобілів. Цього року вже зареєстровано близько 23 тисяч таких машин, що на 42 відсотки більше, ніж торік. Крім екологічної, такі машини мають і економічну вигоду — з точки зору витрат на пальне та обслуговування. З цих міркувань в МВС вирішили пересадити поліцію на автівки з електротягою.

Про те, що МВС закуповує електромобілі для патрульної поліції, повідомив міністр Денис Монастирський. «Ми вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції. Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на пальне та отримати економію за іншими статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари може забезпечити більшу економію для держави й для держбюджету загалом», — підкреслив міністр.

Для потреб поліції планується закупити Hyundai Сona Electric, які оснащені електромотором потужністю 204 «конячки» та тяговою батареєю на 65 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу до 400 кілометрів. Правда, такий пробіг досягається за оптимальних умов — температури близько 20 градусів, економічної їзди та без використання кондиціонера. Тоді як в холодну пору року за температури нижче 10 градусів та їзди з «пічкою» пробіг може скоротитися більш ніж наполовину.

Під час презентації в МВС показали порівняльну таблицю, в якій підрахована вартість утримання гібридного кросовера Mitsubishi Outlander і електрокара Hyundai Kona Electric. Гібрид коштує 739 тисяч гривень, а «електричка» майже вдвічі дорожче — 1 мільйон 335 тисяч 600 гривень. Зате надалі картина змінюється на протилежну — на заправку Outlander за 400 тисяч кілометрів пробігу доведеться викласти 1 мільйон 223 тисячі 424 гривні, а за зарядку Kona Electric — 204 тисячі 800 гривень.

Планове техобслуговування теж для електрокара дешевше. В результаті якщо порівняти ціну автомобілів і витрати на експлуатацію за 400 тисяч кілометрів пробігу, то гібрид витягне з бюджету МВС 2 мільйони 59 тисяч 84 гривні, а електрокар — 1 мільйон 540 тисяч 400 гривень. Правда, під час обговорення цієї новини в соцмережах скептики малювали картини, як під час погоні за злочинцями така машина розряджається та глухне. Але те ж саме може статися й з бензиновим двигуном.

До речі, вибір Hyundai Kona Electric був зроблений не випадково, такі ж електромобілі використовує поліція Швейцарії, Іспанії, Великобританії та Нідерландів.

Нагадаємо, що на сьогодні автопарк української поліції складається з автомобілів, оснащених як традиційними двигунами внутрішнього згоряння, Hyundai Sonata, Renault Duster, Sandero Stepway, Isuzu D-Max, Skoda Rapid, так і гібридними силовими установками — наймасовіші Toyota Prius і менш поширені Mitsubishi Outlander PHEV.

Втім, не одними електромобілями збираються нас дивувати українські поліцейські. В арсеналі їхніх транспортних засобів з'явилися електросамокати. Правда, поки що тільки у копів Закарпаття.

Як з'ясувалося, їх подарував поліції сервіс оренди самокатів для експерименту з патрулювання пішохідної частини центру Ужгорода в теплу пору року. Ініціатива отримала підтримку керівництва патрульної поліції Києва. Поки що в розпорядженні ужгородської поліції є лише два самокати, які вже перефарбовані в кольори національного прапора України та мають напис «Патрульна поліція Закарпаття». Якщо керівництво обласної поліції визнає цей експеримент вдалим, то наступного року сервіс оренди обіцяє передати їй в користування ще кілька самокатів.

Незвичайними автомобілями можуть похвалитися й західні поліцейські. Причому в деяких випадках не просто незвичайними, а навіть унікальними. І в цьому випадку йдеться не про економію коштів і екологічність.

Найбільше в цьому досягли успіху правоохоронці з Арабських Еміратів. Як відомо, там цінується лиск і шик, а місто Дубай на сьогодні являє собою величезну автомобільну виставку, розташовану буквально на кожній міській вуличці. Там паркуються Lamborghini, Ferrari, McLaren, Aston Martin і інші суперкари. Ясна річ, що для забезпечення порядку на дорогах копам потрібні не менш швидкі поліцейські автомобілі. Тому в їхньому арсеналі є Ford Mustang GT (V8 об'ємом 5 літрів, що видає 420 кінських сил), Nissan GT-R (V6 Turbo 3,8 літра на 545 «конячок»), Audi R8 (V10 5,2 літра — на 550), Bentley Continental GT (V8 6 літрів — на 560), McLaren MP4−12C (V8 Turbo 3,8 літра, що видає понад 610 «конячок») і нарешті Bugatti Veyron (з рідкісним W-подібним двигуном на 8 літрів і 16 циліндрів, оснащеним чотирма турбінами, що видає вражаючі 1000 кінських сил)!

Звичайно, не вся поліція Еміратів їздить на гіперкарах. Вони є скоріше демонстрацією можливостей поліцейських і існують в єдиному екземплярі. Зазвичай їх використовують на виставках, шоу та автопробігах містом. А рядові поліцейські Дубая, їздять на перевірених часом позашляховиках Ford і Nissan, причому далеко не останніх моделей.

А ось італійська поліція прихильна до рідних марок, тому в її арсеналі є кілька гіперкарів Lamborghini Gallardo LP560−4 (V10 об'ємом 5 літрів, що видає 570 кінських сил) і один Lamborghini Huracan (V10 об'ємом 5,2 літра на 610 «конячок»). Водночас основу автопарку італійської поліції на сьогодні складають Alfa Romeo MiTo.

Не менш витонченим автомобільним смаком відрізняються й британські поліцейські — у них на службі є Lamborghini Murcielago LP640 (V12 об'ємом 6,2 літра, що видає 640 кінських сил), а нещодавно в їхнє розпорядження надійшла партія спорткарів вже суто англійського виробництва — Lotus Evora S (V6 3,5 літра на 350 «конячок»).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Головний сервісний центр МВС запустив в дію три нових онлайн-сервіси, які допоможуть автомобілістам зорієнтуватися з розміром оплати при реєстраційних процедурах, а також вибрати для себе номерні знаки.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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