Журналістка і політтехнологиня Леся Яхно звернула увагу на те, що у статті Дмитра Медведєва образи і стилістика навіть не рівня пропагандиста, а людини, яка буквально закликає до ненависті.

«Обговорювали сьогодні вранці в ефірі каналу «Дождь» чергову статтю представника російської влади про Україну , — пише Леся Яхно на своїй сторінці у соцмережах. — Якщо хто не в курсі, то заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вийшов зі стану «політичного сну» (періодично з ним таке трапляється) і вирішив написати на рідкість антиукраїнську статтю (вийшла у виданні «Коммерсант»).

Я б навіть сказала — людиноненависницьку. Називається вона «Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом», і далі п'ять коротких полемічних тез. Але ані тез, ані полеміки у цьому тексті немає. Проте є образи і стилістика навіть не рівня пропагандиста, а людини, яка буквально закликає до ненависті.

Ми в Україні вже звикли до пропагандистських штампів з боку РФ — про історію, «русофобію», «братський народ» / одночасно «неонацистів» і т.д. Але так, щоб від офіційної особи звучали прямі образи — це якийсь новий «рівень». В одному з пунктів доходить навіть до згадки і перенесення на сучасні реалії теми погромів, що взагалі за гранню.

Я не хочу переказувати написане, бо особливо переказувати нічого. Але так, якщо узагальнити, то можна виділити два блоки — власне принизллива стилістика на адресу самої України (у загальному, спроба дегуманізації) і стандартна мантра про те, який поганий Захід, мета якого використовувати Україну як анти-Росію.

Хоча це якраз сама Росія, починаючи з 2014 року, перейшла від наздоганяючої стратегії у відносинах із Заходом до стратегії зламу. Перегляд кордонів з Україною від 1991 року, втручання у вибори у низці країн, усунення людей на території інших держав, кібератаки і т.д. Це і є дії у напрямку зламу системи, що склалася після Другої Світової війни.

Ну і в кінці Медведєв робить висновок, що з чинною українською владою нема про що розмовляти, і треба просто дочекатися наступної, яка буде інакше налаштована у відношенні до РФ.

Не думаю, що у російської влади сьогодні є ілюзії щодо того, що в Україні в принципі може бути проросійська влада (суспільство це не сприймає). Це, скоріше, свідома спроба зняти з себе відповідальність за помилки, починаючи з 2014 року, і перенести відповідальність на українських політиків.

Навіщо це все написав Медведєв? Давно помічено, що українська тема — це такий спосіб привернути увагу до себе (як на рівні внутрішньоелітної конкуренції, так і на рівні суспільства). Також це може бути пов'язано зі зверненням до певних західних політиків. Але тон і стилістика, який використовує Медведєв, дискредитує саму російську владу".

Фото Олесі Яхно із соціальних мереж.

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