Як змінити постачальника газу: покрокова інструкція

Чим ближче опалювальний період, тим частіше українців лякають захмарними цінами на газ і, відповідно, холодом в будинках і квартирах. Тому важливо визначитися з постачальником ресурсу, який запропонує не тільки помірні ціни, а й зможе гарантувати стабільність поставок.

Змінити постачальника послуг можна онлайн, причому така можливість є у жителів приватних і багатоквартирних будинків, включаючи субсідіантів і пільговиків, зазначає Апостроф.

Для початку потрібно перевірити ліцензію нового постачальника на сайті НКРЕКУ. Заявку про приєднання до нової компанії можна заповнити на її сайті або ж надіслати на електронну пошту постачальника. При цьому вам знадобиться EIC-код — персональний газовий номер об'єкта газопостачання, який можна знайти в старому договорі про постачання палива.

До заяви додаються паспортні дані, ІПН, останній рахунок за газ, і документ, що засвідчує право власності чи оренди житла.

Чекати на підтвердження заявки від нового газопостачальника доведеться протягом 21 дня з моменту подачі документів, після чого потрібно буде ще оплатити останню платіжку за газ від старого постачальника послуг.

Дізнатися, у кого найнижча ціна на газ, можна на ресурсах ГазПравда і Газотека, або ж скориставшись мобільним додатком EnergyOnline для iOS і Android.

Нагадаємо, влада розраховує утримати тарифи для населення до кінця опалювального сезону. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що газу вистачить, оскільки палива у сховищах більше, ніж роком раніше.

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